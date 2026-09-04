La fotomulta que desde septiembre cuesta más de $4 millones en la Ciudad de Buenos Aires: cuál es

Este 2 de septiembre aumentó el valor de la Unidad Fija (UF) en la Ciudad de Buenos Aires, un ajuste programado cada seis meses. En ese sentido, el valor de una UF pasó de $949,99 a $1173,08 ya que varía según el equivalente al precio promedio medido en la Ciudad de medio (1/2) litro de la nafta de mayor octanaje.

De esta manera, la infracción de tránsito que equivale a la multa más costosa en suelo porteño es el exceso de velocidad, que según pudo saber LA NACION, equivale entre 150 UF y puede escalar a las 4000 UF según la gravedad del asunto.

En el caso de circular a más de 140 km/h en cualquier tipo de vía, la multa va desde $469.232 (400 UF) hasta $4.692.320 (4000 UF). Cabe aclarar que la velocidad máxima permitida de toda la Ciudad de Buenos Aires es la de las autopistas, que en ninguna traza supera los 100 km/h.

Sin embargo, el valor de la infracción depende del tipo de arteria y del exceso de velocidad; por ejemplo, por exceder en más de 40 km/h el límite de velocidad en vías rápidas, siempre que no se superen los 140 km/h, la multa es de $293.270 (250 UF). En tanto, por superar en más de 20 km/h el límite en calles y avenidas, hasta los 140 km/h, el monto asciende a $586.540 (500 UF).

Ahora bien, exceder hasta 40 km/h el límite en vías rápidas o hasta 20 km/h en calles y avenidas implica una multa de $175.962 (150 UF).

Con el valor anterior de la Unidad Fija (UF) el exceso de velocidad en CABA llegaba a $3.194.040 Alexander Steamaze - Shutterstock

El exceso de velocidad incluso puede resultar más costoso que conducir bajo los efectos del alcohol. En la Ciudad de Buenos Aires, todos los conductores que den positivo en un control de alcoholemia son inhabilitados por un mínimo de dos meses y, dependiendo del dosaje arrojado, se aplican diferentes sanciones, según el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño.

Entre 0,5 gr/l y 1 gr/l, se establece una multa de 150 a 1000 UF, que con el valor actual equivale a entre $175.962 y $1.173.080. También se dispone la inhabilitación de la licencia de conducir por un período de entre dos y cuatro meses. Si se aprueba el curso de educación vial, el plazo se reduce a la mitad en la primera falta. Además, se mantiene el acarreo del vehículo y la retención de la licencia de conducir.

Desde 1 gr/l en adelante, se establece una multa de 300 a 2000 UF, que representa entre $351.924 y $2.346.160, o de uno a 10 días de arresto. La inhabilitación de la licencia se aplica siempre, por un período de entre cuatro meses y dos años, y no puede ser dejada en suspenso. En la primera contravención, el plazo de inhabilitación se puede reducir a la mitad si se aprueba el curso de seguridad vial.

En la Ciudad de Buenos Aires, uno de cada cinco siniestros fatales registrados está relacionado con el consumo de alcohol

¿Dónde se revisan las infracciones de tránsito de la Ciudad? La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un sitio web oficial llamado “Consulta de infracciones de tránsito y scoring” mediante el cual también se pueden consultar las infracciones de tránsito tanto mediante el dominio como del DNI, sin registración previa.

Ahora bien, para saber el estado del dominio a través de WhatsApp, se debe agendar a Boti, el chatbot de la Ciudad (+54 9 11 5050-0147). Luego, se debe apretar la opción de “infracciones” y luego elegir si desea buscar por patente o por DNI. Finalmente, Boti presentará un aviso legal que el vecino debe aceptar para obtener el resultado final.