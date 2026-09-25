Cafecito BA al lado del Malba: cuándo es, dónde queda y qué puestos de café y pastelería participan

La propuesta se realizará durante dos jornadas en la Plaza República del Perú; habrá trece puestos gastronómicos, cine, biblioteca, juegos, tarot y espectáculos en vivo
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Este fin de semana se realizará una nueva edición de Cafecito BA. Será el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 10.30 a 18.30, en la Plaza República del Perú, al lado del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).
El encuentro organizado por el Gobierno de la Ciudad, a través de BA Capital Gastronómica, alrededor del café y la pastelería, reunirá trece puestos gastronómicos, entre cafeterías, tostadores y espacios de pastelería, con cafés desde $5000 y opciones dulces y saladas desde $4500. Además, durante ambas jornadas habrá cine al aire libre, biblioteca, juegos, tarot, música en vivo y una Coffee Rave con DJ de vinilos.
Cuándo y dónde es Cafecito BA
La nueva edición se realizará durante dos días:
- Cuándo: sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 10.30 a 18.30.
- Dónde: Plaza República del Perú, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero, Palermo
Qué puestos gastronómicos participan
La edición contará con 13 propuestas vinculadas con el café, la pastelería y la merienda:
- Lobo Café.
- Juan Valdez.
- Don Blanco.
- B2B Coffee.
- Al Diablo - Coffee Roasters.
- Merienda.
- Gontran Cherrier.
- Melcha Café.
- Cofi Jaus.
- La Crew.
- Las Flores.
- Galletotas.
- Cura Té Alma.
Los puestos ofrecerán distintos tipos de café, con precios a partir de $5000, además de alternativas dulces y saladas para acompañar, desde $4500.
Qué actividades habrá en Cafecito BA
Además de la propuesta gastronómica, el encuentro tendrá diferentes espacios para pasar la jornada al aire libre. Entre las actividades anunciadas habrá:
- Cine al aire libre: con puffs para ver contenidos mientras se toma café.
- Biblioteca: espacio destinado a la lectura.
- Tarot: a partir de las 16.
- Sector de juegos: pensado para compartir en familia.
- Música en vivo: con tres propuestas durante la jornada.
Cuáles son los shows
La programación musical anunciada incluye:
- 12.30: Saxo show, por Federico Nasiff y Jorgelina Avigliano.
- 15: Trío de cuerdas, por La Puerta Musical.
- 16.15: Coffee Rave con DJ de vinilos, por Sampled Wax.
La Coffee Rave será uno de los cierres de la programación, con una sesión de música realizada por Sampled Wax y discos de vinilo.
Información práctica
Cuándo: sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 10.30 a 18.30.Dónde: Plaza República del Perú, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero, Palermo.Cafés: desde $5000.Propuestas dulces y saladas: desde $4500.