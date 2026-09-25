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Cafecito BA al lado del Malba: cuándo es, dónde queda y qué puestos de café y pastelería participan

La propuesta se realizará durante dos jornadas en la Plaza República del Perú; habrá trece puestos gastronómicos, cine, biblioteca, juegos, tarot y espectáculos en vivo

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Cafecito BA tendrá trece puestos con cafés desde $5000 y opciones dulces y saladas desde $4500.
Cafecito BA tendrá trece puestos con cafés desde $5000 y opciones dulces y saladas desde $4500.Gentileza/Cafecito BA

Este fin de semana se realizará una nueva edición de Cafecito BA. Será el sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 10.30 a 18.30, en la Plaza República del Perú, al lado del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba).

Cafecito BA: trece cafeterías porteñas se reúnen en un festival con libros, cine y música
Cafecito BA: trece cafeterías porteñas se reúnen en un festival con libros, cine y músicaBA Capital Gastronómica/Instagram

El encuentro organizado por el Gobierno de la Ciudad, a través de BA Capital Gastronómica, alrededor del café y la pastelería, reunirá trece puestos gastronómicos, entre cafeterías, tostadores y espacios de pastelería, con cafés desde $5000 y opciones dulces y saladas desde $4500. Además, durante ambas jornadas habrá cine al aire libre, biblioteca, juegos, tarot, música en vivo y una Coffee Rave con DJ de vinilos.

Cuándo y dónde es Cafecito BA

La nueva edición se realizará durante dos días:

  • Cuándo: sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 10.30 a 18.30.
  • Dónde: Plaza República del Perú, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero, Palermo

Qué puestos gastronómicos participan

Festival de café y pastelería en Palermo: dónde y cuándo es la nueva edición gratuita al aire libre
Festival de café y pastelería en Palermo: dónde y cuándo es la nueva edición gratuita al aire libre Gentileza

La edición contará con 13 propuestas vinculadas con el café, la pastelería y la merienda:

  • Lobo Café.
  • Juan Valdez.
  • Don Blanco.
  • B2B Coffee.
  • Al Diablo - Coffee Roasters.
  • Merienda.
  • Gontran Cherrier.
  • Melcha Café.
  • Cofi Jaus.
  • La Crew.
  • Las Flores.
  • Galletotas.
  • Cura Té Alma.

Los puestos ofrecerán distintos tipos de café, con precios a partir de $5000, además de alternativas dulces y saladas para acompañar, desde $4500.

Qué actividades habrá en Cafecito BA

Además de la propuesta gastronómica, el encuentro tendrá diferentes espacios para pasar la jornada al aire libre. Entre las actividades anunciadas habrá:

  • Cine al aire libre: con puffs para ver contenidos mientras se toma café.
  • Biblioteca: espacio destinado a la lectura.
  • Tarot: a partir de las 16.
  • Sector de juegos: pensado para compartir en familia.
  • Música en vivo: con tres propuestas durante la jornada.

Cuáles son los shows

Durante ambas jornadas habrá cine al aire libre, biblioteca, juegos, tarot, música en vivo y una Coffee Rave con DJ de vinilos
Durante ambas jornadas habrá cine al aire libre, biblioteca, juegos, tarot, música en vivo y una Coffee Rave con DJ de vinilosFabián Marelli

La programación musical anunciada incluye:

  • 12.30: Saxo show, por Federico Nasiff y Jorgelina Avigliano.
  • 15: Trío de cuerdas, por La Puerta Musical.
  • 16.15: Coffee Rave con DJ de vinilos, por Sampled Wax.

La Coffee Rave será uno de los cierres de la programación, con una sesión de música realizada por Sampled Wax y discos de vinilo.

Información práctica

Cuándo: sábado 26 y domingo 27 de septiembre, de 10.30 a 18.30.Dónde: Plaza República del Perú, Av. Pres. Figueroa Alcorta y Jerónimo Salguero, Palermo.Cafés: desde $5000.Propuestas dulces y saladas: desde $4500.

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