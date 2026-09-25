La salud de Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico

A una semana de permanecer internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía, se dio a conocer un nuevo parte médico de Mirtha Legrand. “Se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio, incrementando su actividad física con el equipo de kinesiología”, se puede leer en el comunicado del centro médico firmado por Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei.

“Continuará internada hasta completar su recuperación, para poder volver a sus actividades diarias. Agradecemos especialmente a todos la comprensión y repeto cómo informan sobre su estado. De no mediar cambios, el lunes próximo enviaremos un nuevo parte médico”, finaliza el documento.

Parte médico Mirtha Legrand - 25 de septiembre

El parte médico anterior

El miércoles el sanatorio había compartido otro parte médico en donde también daba cuenta de la evolución favorable de Mirtha, pero indicaba que debía permanecer internada “con el fin de mantenerla bajo control y brindarle los cuidados y contención adecuados”.

En ese texto —como en los anteriores—, la familia de la diva y los profesionales del centro de salud agradecían las muestras de cariño.

La internación previa

Backstage del programa de Mirtha Legrand. 2026 Pilar Camacho - LA NACION

A principios de mes, el 7 de septiembre, Legrand fue internada por un cuadro respiratorio bronquial y permaneció en el Sanatorio Mater Dei hasta el domingo 13, cuando recibió el alta para continuar “la recuperación en su casa”. Pero el viernes 18 del mes actual, Mirtha volvió al centro médico y, luego de pasar por la guardia, quedó nuevamente internada. Ese mismo día, el sanatorio emitió un parte médico oficial en el que informó el motivo de la hospitalización: “La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada para realizar los estudios, el tratamiento y los controles correspondientes”.

Sus últimos antecedentes médicos

En abril de este año, Legrand atravesó un fuerte cuadro gripal que derivó en una bronquitis y la alejó durante algunos días de su agenda laboral. “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año… tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación”, escribió en ese momento en su cuenta de X.

Si bien Mirtha demostró a lo largo de su vida gozar de muy buena salud, en los últimos años tuvo que ser hospitalizada por distintos motivos. En julio de 2014 sufrió uno de los incidentes físicos más duros. Durante un lluvioso sábado, se resbaló en la cochera del edificio donde vive y cayó con todo el peso de su cuerpo sobre el piso de cemento mojado. Si bien pidió realizar en vivo La noche de Mirtha, la gravedad de la situación llevó a su asistente, Elvira, a llamar rápidamente a la familia y a su médico de cabecera. En cuestión de minutos, la diva fue internada en el Sanatorio Mater Dei, donde se constató que la caída le había provocado una fractura de tibia y peroné. Esa misma noche fue operada y permaneció internada durante algunos días. Luego utilizó una bota walker y se trasladó en silla de ruedas durante un mes.

En mayo de 2019, su salud volvió a requerir atención hospitalaria. En esa oportunidad, una brida abdominal la llevó nuevamente al Mater Dei. La conductora fue operada, permaneció 48 horas en la sala de cuidados intensivos y luego regresó a su hogar, donde continuó con su vida cotidiana. Dos años después, sufrió una obstrucción coronaria, según informaron en ese momento. Aún en plena pandemia de Covid-19, fue internada y sometida a una intervención en la que le colocaron dos stents.

En mayo de 2023, Mirtha debió ser sometida a una intervención quirúrgica programada, durante la cual le colocaron un marcapasos “de última generación”. Fue la propia Legrand quien, en un contacto con la prensa previo a la operación, se ocupó de transmitir tranquilidad a sus seguidores. “Me preparo con buen humor, no me duele nada, estoy perfecta”, dijo unos días antes, cuando fue abordada por un grupo de cronistas televisivos en el ingreso al Multiteatro, donde había asistido para ver una función de Toc Toc. “Puedo no hacerlo, pero por seguridad lo hago”, sostuvo sobre el procedimiento sugerido por su equipo médico.