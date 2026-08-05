Campeonato Argentino del Alfajor 2026 en Caballito: cuándo es y cómo ingresar gratis

El Campeonato Argentino del Alfajor 2026 se realizará el sábado 8 y el domingo 9 de agosto, de 12 a 20, en el Estadio Multi 3 del estadio de Ferro, en Caballito. El acceso será libre y gratuito.

Durante las dos jornadas, más de 80 productores de distintas regiones de la Argentina ofrecerán sus elaboraciones en los stands del predio. Además, un jurado especializado elegirá al Campeón Argentino Artesanal y al Campeón Argentino Industrial.

Cuándo y dónde es el Campeonato Argentino del Alfajor

El encuentro se desarrollará durante el segundo fin de semana de agosto:

Cuándo: sábado 8 y domingo 9 de agosto de 2026.

sábado 8 y domingo 9 de agosto de 2026. Horario: de 12 a 20.

de 12 a 20. Dónde: Estadio Multi 3 del estadio de Ferro, avenida Avellaneda 1240, ciudad de Buenos Aires.

Estadio Multi 3 del estadio de Ferro, avenida Avellaneda 1240, ciudad de Buenos Aires. Entrada: libre y gratuita.

Más de 80 productores de todo el país

Los visitantes podrán recorrer los puestos, conocer diferentes estilos de elaboración y degustar alfajores provenientes de distintas regiones del país Gentileza

La edición 2026 reunirá a productores procedentes de Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, Tierra del Fuego, San Luis, Chaco y Corrientes, junto con emprendimientos del interior de la provincia de Buenos Aires.

Los visitantes podrán recorrer los puestos, conocer diferentes estilos de elaboración y degustar alfajores provenientes de distintas regiones del país. También podrán votar en tiempo real por su propuesta favorita. Esa elección entregará un reconocimiento paralelo al Alfajor Elegido por el Público.

Cómo se elegirán los mejores alfajores

Campeonato Argentino del Alfajor 2026 en Ferro Gentileza

La competencia estará dividida en dos grandes ramas: Alfajor Industrial, con siete categorías, y Alfajor Artesanal, con 16. Ambas contemplarán además la categoría Alfajor Bajonero.

Un equipo integrado por 20 especialistas de distintas áreas gastronómicas evaluará los productos mediante una cata a ciegas. Los jurados no conocerán la identidad de los elaboradores y deberán considerar exclusivamente tres criterios sensoriales: sabor, textura y aroma.

A diferencia de las ediciones en las que se entregaba un único reconocimiento nacional, el certamen coronará por separado a un Campeón Argentino Artesanal y a un Campeón Argentino Industrial. La distinción busca contemplar las diferencias de elaboración, insumos, gramaje y durabilidad que existen entre ambos tipos de productos.

Actividades y propuestas para el público

Además de la competencia y los puestos de venta y degustación, la programación incluirá masterclass gratuitas, un sector infantil y actividades para acompañar las dos jornadas.

La votación del público permitirá que los asistentes participen directamente de la elección de uno de los reconocimientos del campeonato, más allá de los resultados definidos por el jurado profesional.