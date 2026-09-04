Cazzu, Abel Pintos, Soledad y el Chaqueño Palavecino: qué día toca cada artista en República Folklore

El encuentro será el 21 y 22 de noviembre, con más de 50 shows, tres escenarios y más de 12 horas de música por jornada; habrá entradas por día y abonos
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República Folklore confirmó la grilla completa por día para su edición del 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, además de los precios y las nuevas fechas de venta de entradas. El sábado estarán Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu y Los Tekis, mientras que el domingo actuarán Abel Pintos, Los Nocheros y Soledad, entre otros artistas.
El festival reunirá a más de 50 artistas en tres escenarios, con más de 12 horas de música por jornada. Las entradas costarán $100.000 por día y habrá un abono de $180.000 para las dos fechas.
Además de los recitales, el festival tendrá gastronomía regional, peñas, una pulpería tradicional, un Paseo de las Provincias, clases abiertas, pistas de baile al aire libre y juegos criollos.
Cuándo y dónde es República Folklore
El festival tendrá lugar durante dos jornadas completas:
- Sábado 21 de noviembre: Parque de la Ciudad
- Domingo 22 de noviembre: Parque de la Ciudad
Grilla de República Folklore: sábado 21 de noviembre
La primera jornada tendrá entre sus principales figuras al Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu y Los Tekis.
La programación completa anunciada para el sábado es:
- Chaqueño Palavecino
- Soledad
- Cazzu
- Los Tekis
- Ahyre
- Los Nombradores del Alba
- Los de Imaguaré
- Orozco-Barrientos
- Los Alonsitos
- Nahuel Pennisi
- Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu
- Cuti y Roberto Carabajal
- Catherine Vergnes
- Juanjo Abregu
- Los Bofill
- La Callejera
- Nacho Cuellar
- Néstor Garnica
- Tomás Lipán
- Los Tabaleros
- Nati Pastorutti
- Wara Calpanchay
- Nicolás Membriani
- Yoel Hernandez
- Tupá
Grilla de República Folklore: domingo 22 de noviembre
La grilla anunciada es:
- Abel Pintos
- Los Nocheros
- Soledad
- Lázaro Caballero
- Los Manseros Santiagueños
- Sergio Galleguillo
- Peteco con Riendas Libres
- Duo Coplanacu
- Teresa Parodi
- Maggie Cullen
- Carafea
- Indio Lucio Rojas
- Campedrinos
- Orellanalucca
- Juanjo Abregu
- Gauchos of the Pampa
- Diableros Jujeños
- Mariana Carrizo
- Paquito Ocaño
- Malena Garnica
- Sele Vera
- Nicolás Membriani
- La Bruja Salguero
- Marité Berbel
- Dos Más Uno
Peñas, gastronomía y actividades
La propuesta no estará limitada a los escenarios. República Folklore incorporará espacios inspirados en las peñas y una pulpería tradicional, además de un patio de comidas regionales.
También habrá un Paseo de las Provincias, con artesanías, industria y turismo de distintos puntos del país, y actividades participativas como clases abiertas, pistas de baile al aire libre y juegos criollos.
El festival se realizará íntegramente en el Parque de la Ciudad, con sus áreas verdes destinadas a albergar los escenarios y las distintas propuestas del encuentro.
Cuánto cuestan las entradas para República Folklore
Se podrán comprar tickets para una sola jornada o un abono para los dos días:
- Entrada por día: $100.000
- Abono para los dos días: $180.000
La preventa comenzará el lunes 7 de septiembre a las 14.00, con un beneficio de 9 cuotas sin interés con Banco Macro Visa.
La venta general comenzará el martes 8 de septiembre a las 14.00, con todos los medios de pago y un beneficio de 6 cuotas sin interés con Banco Macro Visa.
Cómo comprar entradas para República Folklore
- Ingresar a All Access desde el comienzo de la instancia de venta correspondiente.
- Elegir entre la entrada por día de $100.000 o el abono de $180.000 para ambas jornadas.
- Durante la preventa del lunes 7 de septiembre desde las 14.00 estará disponible el beneficio de 9 cuotas sin interés con Banco Macro Visa.
- Desde la venta general del martes 8 de septiembre a las 14.00 estarán habilitados todos los medios de pago y el beneficio de 6 cuotas sin interés con Banco Macro Visa.
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