Cazzu, Abel Pintos, Soledad y el Chaqueño Palavecino: qué día toca cada artista en República Folklore

República Folklore confirmó la grilla completa por día para su edición del 21 y 22 de noviembre en el Parque de la Ciudad, además de los precios y las nuevas fechas de venta de entradas. El sábado estarán Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu y Los Tekis, mientras que el domingo actuarán Abel Pintos, Los Nocheros y Soledad, entre otros artistas.

El festival reunirá a más de 50 artistas en tres escenarios, con más de 12 horas de música por jornada. Las entradas costarán $100.000 por día y habrá un abono de $180.000 para las dos fechas.

Además de los recitales, el festival tendrá gastronomía regional, peñas, una pulpería tradicional, un Paseo de las Provincias, clases abiertas, pistas de baile al aire libre y juegos criollos.

Cuándo y dónde es República Folklore

Abel Pintos se presentará el domingo 22 de noviembre en República Folklore Pilar Camacho

El festival tendrá lugar durante dos jornadas completas:

Sábado 21 de noviembre: Parque de la Ciudad

Parque de la Ciudad Domingo 22 de noviembre: Parque de la Ciudad

Grilla de República Folklore: sábado 21 de noviembre

La primera jornada tendrá entre sus principales figuras al Chaqueño Palavecino, Soledad, Cazzu y Los Tekis.

La programación completa anunciada para el sábado es:

Chaqueño Palavecino

Soledad

Cazzu

Los Tekis

Ahyre

Los Nombradores del Alba

Los de Imaguaré

Orozco-Barrientos

Los Alonsitos

Nahuel Pennisi

Los 4 de Córdoba + Por Siempre Tucu

Cuti y Roberto Carabajal

Catherine Vergnes

Juanjo Abregu

Los Bofill

La Callejera

Nacho Cuellar

Néstor Garnica

Tomás Lipán

Los Tabaleros

Nati Pastorutti

Wara Calpanchay

Nicolás Membriani

Yoel Hernandez

Tupá

Grilla de República Folklore: domingo 22 de noviembre

Soledad Pastorutti dará un show en República Folklore el domingo 22 de noviembre Instagram (@sole_pastorutti)

La grilla anunciada es:

Abel Pintos

Los Nocheros

Soledad

Lázaro Caballero

Los Manseros Santiagueños

Sergio Galleguillo

Peteco con Riendas Libres

Duo Coplanacu

Teresa Parodi

Maggie Cullen

Carafea

Indio Lucio Rojas

Campedrinos

Orellanalucca

Juanjo Abregu

Gauchos of the Pampa

Diableros Jujeños

Mariana Carrizo

Paquito Ocaño

Malena Garnica

Sele Vera

Nicolás Membriani

La Bruja Salguero

Marité Berbel

Dos Más Uno

Peñas, gastronomía y actividades

La propuesta no estará limitada a los escenarios. República Folklore incorporará espacios inspirados en las peñas y una pulpería tradicional, además de un patio de comidas regionales.

También habrá un Paseo de las Provincias, con artesanías, industria y turismo de distintos puntos del país, y actividades participativas como clases abiertas, pistas de baile al aire libre y juegos criollos.

El festival se realizará íntegramente en el Parque de la Ciudad, con sus áreas verdes destinadas a albergar los escenarios y las distintas propuestas del encuentro.

Cuánto cuestan las entradas para República Folklore

El Chaqueño Palavecino, uno de los artistas del festival República Folklore Instagram (@chpalavecino_oficial)

Se podrán comprar tickets para una sola jornada o un abono para los dos días:

Entrada por día: $100.000

$100.000 Abono para los dos días: $180.000

La preventa comenzará el lunes 7 de septiembre a las 14.00, con un beneficio de 9 cuotas sin interés con Banco Macro Visa.

La venta general comenzará el martes 8 de septiembre a las 14.00, con todos los medios de pago y un beneficio de 6 cuotas sin interés con Banco Macro Visa.

Cómo comprar entradas para República Folklore