ChoriFest, Chocolaterie, cenas con bodegas y promos: planes para comer en ferias, con actividades familiares y menús esp

La agenda gastronómica de Buenos Aires y zona norte cierra junio con propuestas para distintos momentos de la semana: cenas con bodegas invitadas, ferias temáticas, promociones por tiempo limitado, cocina de autor, actividades para chicos y encuentros al aire libre.

Entre el miércoles 24 y el domingo 28 de junio habrá experiencias con vinos de Susana Balbo, una mesa compartida entre Patagonia y Mendoza, una edición mundialista de La Chocolaterie en La Rural, una nueva fecha de ChoriFest en el Hipódromo de Palermo, 2x1 en vermut, empanadas de regalo y planes familiares en Caballito.

Miércoles 24 de junio

Patagonia y Mendoza se cruzan en una cena de Bravado

El salón de Bravado

Bravado, el restaurante de Bodega Del Fin Del Mundo y Karas Wines en Vicente López, recibe a Bodega Susana Balbo y a su restaurante Osadía de Crear para una nueva edición de La Mesa Compartida, el ciclo de cenas colaborativas que reúne bodegas y cocinas invitadas.

Bajo el concepto “Patagonia + Mendoza”, la experiencia propone un menú de pasos creado para la ocasión. La cocina estará a cargo del chef Mariano Szatma Szotan y la pastelera Ana Irie, de Bravado, junto a Flavia Amad, chef de Osadía de Crear. El recorrido se acompañará con vinos de Bodega Del Fin Del Mundo y Susana Balbo, además de aguas S.Pellegrino y Acqua Panna.

Cuándo: miércoles 24 de junio

¿Dónde? Av. del Libertador 1410, Vicente López

Precio: $120.000, incluye valet parking

Instagram: @bravado.ba / @findelmundowines

José Delgado cocina en Ostería Fantástico

Ostería Fantástico Gentileza

Ostería Fantástico recibe a José Delgado, alma mater de Cang Tin, Tony Wu y Yakinilo, para una noche con platos especiales de inspiración asiática y europea. La propuesta será a la carta, con opciones para combinar con vinos y aperitivos clásicos.

El menú incluye sopa de hongos con arroz tostado, crudo misto con oliva, soja y llajwa, ensalada de calamar confitado y radiccio con vinagreta de cítricos, tartare de carne con alga nori y arroz con furikake, slider de pollo frito con mayo japonesa, ojo de bife Café de París vietnamita con papas fritas y flan de leche de coco.

Cuándo: miércoles 24 de junio; turnos: 20 y 22

¿Dónde? Ángel Justiniano Carranza 1946, Palermo

Platos: desde $13.000

Instagram: @osteriafantastico

Música en vivo en formato íntimo en Diez Treinta

Diez Treinta presenta una nueva edición de A Fuego Lento Sessions Gentileza

El miércoles 24 de junio, Diez Treinta presenta una nueva edición de A Fuego Lento Sessions, su ciclo de música en vivo integrado al servicio de cena. La fecha contará con la participación de la cantante Santakruz junto al bajista Alejandro Toledo.

El encuentro tendrá formato acústico y un repertorio vinculado con el soul, el jazz, el R&B y géneros afines. La propuesta busca que la música forme parte del recorrido gastronómico, en una escala cercana y dentro de la dinámica del restaurante.

Cuándo: miércoles 24 de junio, desde las 20

¿Dónde? Crámer 1030, Colegiales

Instagram: @dieztreintarestaurante

Jueves 25 de junio

12 empanadas por el precio de 8 en Mi Gusto

Mi Gusto Gentileza

Mi Gusto lanza una nueva edición de Jueves On Fire, su promoción especial del último jueves del mes. Desde las 18, el pack de 12 empanadas se ofrecerá al precio del pack de 8: se compran 8 y se reciben 12.

La propuesta incluye sabores premium como Big Burger, Mexican Pibil Pork, Doble Bacon Cheeseburger, American Chicken, Vacío y Provoleta y Matambre a la Pizza. También se suman clásicos de la marca como Carne a Cuchillo, Carne Picante, Carne Suave, Jamón y Queso, Roquefort con Jamón, Cuatro Quesos, Panceta y Ciruela, Choclo y Cebolla y Queso.

Cuándo: jueves 25 de junio, desde las 18

Beneficio: se compran 8 empanadas y se reciben 12

Disponible en: app oficial, web y sucursales

Instagram: @migustoar

Sábado 27 de junio

ChoriFest vuelve al Hipódromo de Palermo con entrada libre

Un típico asado argentino no es tal sin el chimichurri.

ChoriFest tendrá una nueva edición en el Hipódromo Argentino de Palermo, con unos 35 puestos y food trucks dedicados al choripán. La feria reunirá versiones tradicionales y opciones de autor, con distintas carnes, panes y aderezos.

Entre las propuestas anunciadas habrá chorizo de cordero con cebolla roja, yogurt, pepino, hierbabuena y batata; chori vegetariano con berenjena, espinaca, queso de cabra y miel; una versión ahumada con hongos, lechuga, naranja y ajo; y el clásico choripán con salsa criolla. También se sumarán carnes al asador, costillares, hamburguesas, opciones veganas y sin tacc, cerveza artesanal, vinos y coctelería.

Cuándo: sábado 27 y domingo 28, de 12 a 20

¿Dónde? Hipódromo de Palermo, Av. del Libertador y Dorrego, Palermo

Entrada: libre y gratuita

La Chocolaterie 2026 llega a La Rural con una edición mundialista

La Chocolaterie 2026 en La Rural Gentileza

La Chocolaterie vuelve a La Rural con una edición especial “Mundial” y más de 120 expositores. Durante dos jornadas, el público podrá recorrer propuestas de chocolates bean-to-bar, bombones pintados a mano, alfajores de autor, opciones veganas, productos libres de gluten, barras de origen único y lanzamientos exclusivos.

La edición 2026 tendrá una fuerte impronta mundialista, con creaciones inspiradas en el fútbol, productos de edición limitada, experiencias temáticas y una Copa del Mundo de chocolate realizada en vivo. Además, participarán empresas brasileñas con chocolates premiados internacionalmente, productores de cacao y propuestas elaboradas con ingredientes amazónicos como cupuaçu, cumarú y açaí.

¿Dónde? La Rural, Pabellón Ocre, Palermo

Instagram: @ferialachocolaterie

Magia y juegos gratis para chicos en Alicia y el Gato

Alicia y el Gato Gentileza

Alicia y el Gato, en Caballito, prepara un cierre de mes con propuestas gratuitas pensadas para disfrutar en familia dentro de su universo temático inspirado en Alicia. El sábado 27 de junio, desde las 17, el Mago KN realizará trucos personalizados en un show interactivo de una hora y media.

La agenda continuará el domingo 28 con la “Búsqueda del Trofeo Mundialista”, una actividad para los más chicos, que deberán recorrer el local en busca de un trofeo o pelota de fútbol escondido. El ganador recibirá una bolsa de chocolates como premio.

El espacio propone una ambientación instagrameable, con paredes cubiertas de rosas, pisos ajedrezados, cartas, senderos que evocan laberintos y personajes caracterizados como Alicia, el Gato y el Conejo. También habrá dibujos para colorear y juegos de mesa.