Chocolate con morcilla, la tableta “Scaloneta” y una pelota de tamaño real: cuándo y dónde es La Chocolaterie

La sexta edición de la feria dedicada al cacao tendrá más de 120 expositores, productos mundialistas, propuestas inéditas y una fuerte presencia de Brasil en La Rural
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La previa a la Copa del Mundo también tendrá sabor a cacao. La Chocolaterie 2026, la feria dedicada al universo del chocolate, celebrará su sexta edición el sábado 27 y domingo 28 de junio en el Pabellón Ocre de La Rural, con más de 120 expositores, lanzamientos inéditos, experiencias inmersivas y una edición especial atravesada por el clima del Mundial.
Consolidada como un punto de encuentro para productores, marcas, emprendedores y amantes del chocolate, la feria tendrá este año su edición más grande. La propuesta reunirá chocolatería artesanal, productos del grano a la barra, alfajores de autor, bombones pintados a mano, opciones veganas, alternativas sin TACC, variedades sin azúcar, barras de origen único, degustaciones, instalaciones visuales y un capítulo especial dedicado a la innovación.
El eje diferencial de esta edición estará marcado por el cruce entre chocolate y fútbol. En ese universo aparecerán dos de los productos más llamativos de la feria: la tableta “Scaloneta”, de La Fille des Chocolats, y una pelota de chocolate tamaño real, de Thionis Chocolates. También habrá brigadeiros albicelestes, medallas y copas de chocolate, donuts celestes, cookies inspiradas en la Selección Argentina, figuras temáticas, palitos helados celeste y blanco y cajas diseñadas para acompañar los partidos.
Más de 120 expositores y una edición marcada por el Mundial
La sexta edición de La Chocolaterie se realizará durante dos jornadas, de 10.30 a 19.00, en La Rural. El recorrido propondrá más de 120 formas de entender el chocolate, desde elaboraciones clásicas hasta creaciones más contemporáneas. En los stands habrá chocolatería premium, bombones, tabletas, productos de autor, alfajores, propuestas inmersivas y lanzamientos exclusivos.
La tableta “Scaloneta”, una pelota tamaño real y otros productos mundialistas
La edición 2026 estará atravesada por una estética mundialista. Entre las propuestas especiales se destacan:
- Tableta “Scaloneta”, de La Fille des Chocolats
- Pelota de chocolate tamaño real, de Thionis Chocolates
- Brigadeiros albicelestes, de Chocolateau
- Medallas y copas de chocolate, de Momentos de 10
- Donut Celeste, de Donut Time
- Cookies inspiradas en la Selección Argentina
- Figuras de chocolate temáticas
- Palitos helados celeste y blanco
- Cajas y packs diseñados para acompañar los partidos
La feria buscará así instalarse como una previa dulce para el calendario futbolero, con productos pensados para compartir y regalar durante los días de Mundial.
Chocolates con pescado, gochujang y morcilla: las propuestas más raras
Uno de los ejes de esta edición será la exploración de nuevos límites dentro de la chocolatería. Entre las propuestas más llamativas habrá:
- Chocolates con hongos
- Ingredientes liofilizados aplicados al chocolate
- Chocolates con pescado
- Bombones con gochujang (pasta de ají coreana)
- Chocolates con pimienta rosa
- Elaboraciones con minerales marinos de la Patagonia
- Morcilla con chocolate
- Sándwiches con chocolate
- Tequeños dulces y salados
- Cascadas y canillas de chocolate
- Tortas en barra
- Cookies cuchareables
- Figuras rellenas
- Degustaciones guiadas
- Lanzamientos exclusivos
Además, se desarrollará una instalación central inspirada en la temática mundialista: una copa gigante de chocolate realizada en vivo, pensada como uno de los principales atractivos visuales de la edición.
El alfajor también tendrá su propia revolución
Esta edición de la feria dedidacada al chocolate también será una vidriera para uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía argentina: el alfajor. La feria reunirá alfajores elaborados con yerba mate, Aperol y naranja, higo y merengue, whisky, nuez, cereza, piña colada, Malbec, rosa mosqueta y otras combinaciones.
El fenómeno muestra cómo el alfajor argentino atraviesa una nueva etapa de innovación, con emprendimientos artesanales y marcas especializadas que trabajan sobre sabores, rellenos, coberturas y formatos menos tradicionales. En esa línea, el clásico argentino se suma al recorrido de la feria como uno de los grandes protagonistas.
Brasil desembarca en La Chocolaterie
Entre las novedades destacadas, la Embajada de Brasil tendrá una participación relevante con marcas y productores brasileños que llegarán especialmente a Buenos Aires para compartir tendencias, productos y propuestas vinculadas al cacao.
La presencia brasileña incluirá productores de cacao, chocolaterías bean-to-bar, empresas industriales, marcas premiadas internacionalmente y proyectos que trabajan con ingredientes amazónicos como cupuaçu, cumarú, açaí, maracuyá y castañas brasileñas.
Algunas de las empresas participantes cuentan con reconocimientos internacionales obtenidos en certámenes como los International Chocolate Awards y el Salón del Chocolate de París. Su presencia suma una mirada regional sobre el cacao latinoamericano y consolida a Buenos Aires como punto de encuentro para la industria.
Cuándo y dónde es La Chocolaterie 2026 en La Rural y cómo comprar entradas
- Fechas: sábado 27 y domingo 28 de junio
- Horarios: de 10.30 a 19.00
- Sede: La Rural, Pabellón Ocre, Ciudad de Buenos Aires
- Entradas: $15.000 en venta general
- Compra online: a través de La Rural Ticket
- Boletería: también podrán adquirirse durante los días del evento
- Más información: sitio oficial de La Chocolaterie
- Instagram: @ferialachocolaterie
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