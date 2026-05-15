Los mejores planes para este fin de semana en Buenos Aires: del Festival del Alfajor a actividades gratis en el Planetario

Con la llegada de un nuevo fin de semana y las temperaturas otoñales como compañía, Buenos Aires vuelve a desplegar una agenda repleta de propuestas para quienes buscan cortar con la rutina sin alejarse de la ciudad. Entre ferias, muestras culturales y paseos al aire libre, las opciones se multiplican para disfrutar planes diferentes y aprovechar cada rincón porteño. Además, hay actividades para todos los gustos y edades, muchas de ellas gratuitas, ideales para compartir en familia, con amigos, en pareja o incluso para disfrutar de un momento a solas.

En este contexto, la Ciudad de Buenos Aires se posiciona como una gran opción para quienes buscan aprovechar el fin de semana sin necesidad de viajar ni planificar escapadas complejas. Aunque algunas actividades pueden requerir un presupuesto más amplio, sobre todo para planes grupales o familiares, también hay una gran cantidad de alternativas accesibles y de bajo costo. Desde ferias y paseos gratuitos hasta propuestas culturales con entradas a precios moderados, la agenda porteña ofrece opciones variadas.

A continuación, las cinco opciones más destacadas:

1. Festival del Alfajor: dos días para disfrutar sabores, música y actividades especiales

Cronograma de la Fiesta del Alfajor en Berzategui: Sábado (Fuente: Instagram/@km.alfajorargentino)

Los amantes de lo dulce tendrán una parada obligada este fin de semana con la llegada de la primera Fiesta del Alfajor en Berazategui. A pocos minutos de la Ciudad, con entrada libre y gratuita, el evento buscará rendir homenaje a uno de los clásicos más representativos de la gastronomía argentina y reunirá una amplia variedad de marcas artesanales e industriales para que el público pueda conocer, probar y descubrir nuevas propuestas.

Cronograma de la FIesta del Alfajor en Berzategui: Domingo (Fuente: Instagram/@km.alfajorargentino

La experiencia irá mucho más allá de la degustación: durante ambas jornadas habrá shows en vivo, clases magistrales a cargo de maestros alfajoreros, catas junto a influencers y actividades participativas. Entre las novedades más esperadas se encuentra el “Laboratorio del Alfajor”, una propuesta sensorial pensada para explorar sabores, masas y rellenos poco convencionales. Además, quienes asistan tendrán la posibilidad de crear su propio alfajor de manera gratuita.

Cuándo:

Sábado 16 y domingo 17 de mayo

De 12:00 a 22:00 horas

Dónde:

Centro de Actividades Roberto De Vicenzo

Calle 148 y 18, Berazategui

A aproximadamente 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires

2. Día Internacional de los Museos: actividades gratuitas en distintos puntos de la Ciudad

Habrá recorridos especiales, talleres y propuestas para todas las edades

Los museos porteños celebrarán el Día Internacional de los Museos con una programación especial y entrada gratuita en distintos espacios de la Ciudad de Buenos Aires. La agenda incluirá visitas guiadas, talleres participativos, conciertos, proyecciones, propuestas educativas y recorridos temáticos pensados para personas de todas las edades, con actividades para disfrutar tanto en familia como entre amigos.

Cuándo:

Sábado 16 al lunes 18

Dónde:

Distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires

Importante:

Entrada gratuita

La programación varía según cada museo

3. El Planetario se suma al Día de los Museos con visitas guiadas y actividades gratuitas

El Planetario ofrecerá recorridos especiales por el Día Internacional de los Museos Gentileza: IPS Prensa

En el marco del Día Internacional de los Museos, el Planetario Galileo Galilei será uno de los espacios porteños que abrirá sus puertas con propuestas especiales y actividades gratuitas pensadas para acercar el universo al público. Durante tres días, quienes visiten el emblemático espacio ubicado en Palermo podrán participar de recorridos guiados por el museo y la plaza astronómica, una experiencia ideal para quienes sienten curiosidad por el espacio y la ciencia.

Durante las visitas, el público podrá descubrir instalaciones interactivas y diferentes representaciones vinculadas al cielo y los movimientos del universo. La propuesta aparece como una alternativa ideal para disfrutar con chicos, ya que combina aprendizaje y entretenimiento. Para participar será necesario reservar lugar previamente.

Cuándo:

Del 16 al 18 de mayo

Horarios: 11:00, 14:00 y 16:30 horas

Dónde:

Planetario Galileo Galilei

Av. Sarmiento, Palermo

Importante:

Entrada gratuita

Requiere reserva previa

Actividad destacada: visitas guiadas por el museo y la plaza astronómica

4. La Feria Francesa llega a Palermo con sabores, música y propuestas gastronómicas

Palermo recibirá una nueva edición gastronómica inspirada en sabores franceses Gentileza/Feria Francesa

La Feria Francesa tendrá una edición especial este fin de semana en El Rosedal de Palermo con una propuesta ideal para amantes de la gastronomía. Habrá más de 30 puestos con especialidades inspiradas en Francia, desde boulangeries y queserías hasta chocolaterías, restaurantes y cafés de especialidad. Además, la experiencia incluirá clases magistrales con chefs y música en vivo para disfrutar al aire libre.

Cuándo:

Sábado 16 y domingo 17

De 11:00 a 18:30 horas

Dónde:

El Rosedal

Iraola y Sarmiento, Palermo

5. BA Celebra Europa: una jornada gratuita con sabores, música y tradiciones

Más de 30 colectividades participarán de una jornada cultural gratuita

BA Celebra regresa este fin de semana con una edición dedicada a Europa y una propuesta gratuita para disfrutar en el centro porteño. Más de 30 colectividades participarán del evento con puestos gastronómicos, espectáculos en vivo, danzas típicas, música y distintas actividades pensadas para toda la familia, en una jornada que buscará acercar la cultura y las tradiciones de distintos países en un solo lugar.

Cuándo:

Domingo 17

De 12:00 a 18:00 horas

Dónde:

Av. de Mayo y Bolívar

Monserrat

Importante:

Entrada gratuita

Se suspende por lluvia

Para quienes quieran conocer más propuestas o consultar detalles sobre horarios, actividades y programación completa, la página oficial de Turismo del Gobierno porteño cuenta con más información y una agenda actualizada con todas las opciones disponibles para disfrutar durante el fin de semana.