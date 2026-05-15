Los mejores planes para este fin de semana en Buenos Aires: del Festival del Alfajor a actividades gratis en el Planetario

Desde festivales gastronómicos hasta actividades gratuitas y propuestas culturales: una guía con opciones para todos los gustos
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Con la llegada de un nuevo fin de semana y las temperaturas otoñales como compañía, Buenos Aires vuelve a desplegar una agenda repleta de propuestas para quienes buscan cortar con la rutina sin alejarse de la ciudad. Entre ferias, muestras culturales y paseos al aire libre, las opciones se multiplican para disfrutar planes diferentes y aprovechar cada rincón porteño. Además, hay actividades para todos los gustos y edades, muchas de ellas gratuitas, ideales para compartir en familia, con amigos, en pareja o incluso para disfrutar de un momento a solas.
En este contexto, la Ciudad de Buenos Aires se posiciona como una gran opción para quienes buscan aprovechar el fin de semana sin necesidad de viajar ni planificar escapadas complejas. Aunque algunas actividades pueden requerir un presupuesto más amplio, sobre todo para planes grupales o familiares, también hay una gran cantidad de alternativas accesibles y de bajo costo. Desde ferias y paseos gratuitos hasta propuestas culturales con entradas a precios moderados, la agenda porteña ofrece opciones variadas.
A continuación, las cinco opciones más destacadas:
1. Festival del Alfajor: dos días para disfrutar sabores, música y actividades especiales
Los amantes de lo dulce tendrán una parada obligada este fin de semana con la llegada de la primera Fiesta del Alfajor en Berazategui. A pocos minutos de la Ciudad, con entrada libre y gratuita, el evento buscará rendir homenaje a uno de los clásicos más representativos de la gastronomía argentina y reunirá una amplia variedad de marcas artesanales e industriales para que el público pueda conocer, probar y descubrir nuevas propuestas.
La experiencia irá mucho más allá de la degustación: durante ambas jornadas habrá shows en vivo, clases magistrales a cargo de maestros alfajoreros, catas junto a influencers y actividades participativas. Entre las novedades más esperadas se encuentra el “Laboratorio del Alfajor”, una propuesta sensorial pensada para explorar sabores, masas y rellenos poco convencionales. Además, quienes asistan tendrán la posibilidad de crear su propio alfajor de manera gratuita.
Cuándo:
- Sábado 16 y domingo 17 de mayo
- De 12:00 a 22:00 horas
Dónde:
- Centro de Actividades Roberto De Vicenzo
- Calle 148 y 18, Berazategui
- A aproximadamente 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires
2. Día Internacional de los Museos: actividades gratuitas en distintos puntos de la Ciudad
Los museos porteños celebrarán el Día Internacional de los Museos con una programación especial y entrada gratuita en distintos espacios de la Ciudad de Buenos Aires. La agenda incluirá visitas guiadas, talleres participativos, conciertos, proyecciones, propuestas educativas y recorridos temáticos pensados para personas de todas las edades, con actividades para disfrutar tanto en familia como entre amigos.
Cuándo:
- Sábado 16 al lunes 18
Dónde:
- Distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires
Importante:
- Entrada gratuita
- La programación varía según cada museo
3. El Planetario se suma al Día de los Museos con visitas guiadas y actividades gratuitas
En el marco del Día Internacional de los Museos, el Planetario Galileo Galilei será uno de los espacios porteños que abrirá sus puertas con propuestas especiales y actividades gratuitas pensadas para acercar el universo al público. Durante tres días, quienes visiten el emblemático espacio ubicado en Palermo podrán participar de recorridos guiados por el museo y la plaza astronómica, una experiencia ideal para quienes sienten curiosidad por el espacio y la ciencia.
Durante las visitas, el público podrá descubrir instalaciones interactivas y diferentes representaciones vinculadas al cielo y los movimientos del universo. La propuesta aparece como una alternativa ideal para disfrutar con chicos, ya que combina aprendizaje y entretenimiento. Para participar será necesario reservar lugar previamente.
Cuándo:
- Del 16 al 18 de mayo
- Horarios: 11:00, 14:00 y 16:30 horas
Dónde:
- Planetario Galileo Galilei
- Av. Sarmiento, Palermo
Importante:
- Entrada gratuita
- Requiere reserva previa
- Actividad destacada: visitas guiadas por el museo y la plaza astronómica
4. La Feria Francesa llega a Palermo con sabores, música y propuestas gastronómicas
La Feria Francesa tendrá una edición especial este fin de semana en El Rosedal de Palermo con una propuesta ideal para amantes de la gastronomía. Habrá más de 30 puestos con especialidades inspiradas en Francia, desde boulangeries y queserías hasta chocolaterías, restaurantes y cafés de especialidad. Además, la experiencia incluirá clases magistrales con chefs y música en vivo para disfrutar al aire libre.
Cuándo:
- Sábado 16 y domingo 17
- De 11:00 a 18:30 horas
Dónde:
- El Rosedal
- Iraola y Sarmiento, Palermo
5. BA Celebra Europa: una jornada gratuita con sabores, música y tradiciones
BA Celebra regresa este fin de semana con una edición dedicada a Europa y una propuesta gratuita para disfrutar en el centro porteño. Más de 30 colectividades participarán del evento con puestos gastronómicos, espectáculos en vivo, danzas típicas, música y distintas actividades pensadas para toda la familia, en una jornada que buscará acercar la cultura y las tradiciones de distintos países en un solo lugar.
Cuándo:
- Domingo 17
- De 12:00 a 18:00 horas
Dónde:
- Av. de Mayo y Bolívar
- Monserrat
Importante:
- Entrada gratuita
- Se suspende por lluvia
Para quienes quieran conocer más propuestas o consultar detalles sobre horarios, actividades y programación completa, la página oficial de Turismo del Gobierno porteño cuenta con más información y una agenda actualizada con todas las opciones disponibles para disfrutar durante el fin de semana.
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