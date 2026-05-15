Las mejores series y películas de Netflix para disfrutar el fin de semana del sábado 16 y domingo 17 de mayo

Llegó el viernes y junto a este la planificación del fin de semana, días en los que millones de personas dedican parte de su tiempo al ocio y al entretenimiento. Entre las opciones más elegidas se encuentra la de disfrutar de una buena película y serie desde la comodidad de tu hogar. Si esta es tu idea, prepará un lápiz y un cuaderno para anotar porque Netflix ya tiene el ranking con las producciones más vistas de Argentina para este fin de semana del 16 y 17 de mayo.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Entre padre e hijo (2026)

Thriller/Drama. Una abogada de éxito visita la casa de su prometido y entabla una peligrosa relación con el conflictivo hijo de este en medio de tensiones ocultas y secretos inquietantes. Duración: 20 capítulos. Ver Entre padre e hijo.

Entre padre e hijo, tráiler

2. Envidiosa 4 (2026)

Comedia/Romance. Vicky se anima a convivir con Matías, pero la vida en pareja no viene sola: también aparece Bruno, el hijo de nueve años, fruto de la relación anterior de él, listo para instalarse en la ciudad. Entre lidiar con Nora, la madre del chico, y enfrentarse a los fantasmas de su propia infancia, Vicky descubre una versión inesperada de la maternidad. En el trabajo, un proyecto soñado irrumpe de la mano de Nicolás, alguien que creyó dejar atrás y que ahora sacude su presente. Y mientras su hermana y sus amigas lidian con los enredos del amor y la maternidad, Vicky tendrá que aceptar que la verdadera familia no siempre es la que se imagina, sino la que se elige. Duración: diez capítulos. Ver Envidiosa 4.

Envidiosa, cuarta temporada (Adelanto)

3. Leyendas (2026)

Thriller/Drama. Mientras las drogas arrasan Gran Bretaña en los años 90, un equipo de funcionarios infiltrados trata de destruir a los cárteles responsables. Duración: seis episodios. Ver Leyendas.

Leyendas, tráiler oficial

4. Némesis (2026)

Acción/Drama. El maestro ladrón Coltrane Wilder se enfrenta al detective Isaiah Stiles. Duración: ocho episodios. Ver Némesis.

Némesis, tráiler

5. Hombre en llamas (2026)

Acción/Thriller. John Creasy, que en su día fue un mercenario de las Fuerzas Especiales muy hábil y capaz, conocido por sobrevivir incluso en las situaciones más desoladoras, sufre ahora un intenso trastorno de estrés postraumático. Decidido a superar sus demonios personales, emprende un camino hacia la redención. Pero, antes de que pueda adaptarse a esta nueva vida, se encuentra de nuevo en el fuego, luchando más duro que nunca. Duración: siete episodios. Ver Hombre en llamas.

Hombre en llamas, serie, tráiler oficial

Las cinco mejores películas para ver este fin de semana en Netflix

1. Intercambiados (2026)

Animación/Fantasía. Una pequeña criatura del bosque intercambia mágicamente el cuerpo con un majestuoso pájaro del valle, lo que obliga a estos dos enemigos naturales a colaborar para sobrevivir a la aventura más salvaje de sus vidas. Duración: 1 h 41 min. Ver Intercambiados.

Intercambiados, tráiler

2. Criaturas luminosas (2026)

Drama. A través de los insólitos vínculos que se forjan durante los turnos nocturnos en un acuario local, Tova, una mujer viuda, descubre algo que le cambiará la vida y que puede devolverle la alegría y la capacidad de asombrarse. Duración: 1 h 53 min. Ver Criaturas luminosas.

Criaturas luminosas, tráiler

3. Ápex (2026)

Acción/Suspenso. Una mujer busca consuelo en la naturaleza, pero se enfrasca en un juego mortal con un asesino serial. Duración: 1 h 37 min. Ver Ápex.

Ápex, tráiler oficial

4. El especialista: resurrección (2016)

Acción/Crimen. Cuando Arthur Bishop creía que ya había dejado atrás su pasado criminal, se encuentra de nuevo con él al ser secuestrada la mujer de su vida por uno de sus mayores enemigos. Se ve así obligado a viajar por el mundo para ejecutar tres asesinatos imposibles que deben parecer accidentes. Duración: 1 h 38 min. Ver El especialista: resurrección.

El Especialista: resurrección, tráiler

5. Al filo del mañana (2014)

Acción/Ciencia ficción. William Cage, un soldado muerto en acción mientras combatía contra unos alienígenas que invadieron la Tierra, entra en un bucle temporal en el cual revive constantemente y vuelve a intentar salvar el planeta, mejorando sus habilidades, conociendo mejor al enemigo, y acercándose cada vez más a la victoria. Sin embargo, el tiempo corre en su contra. Duración: 1 h 53 min. Ver Al filo del mañana.