La gastronomía a los fuegos, la música en vivo y la solidaridad volverán a reunirse en San Isidro con la sexta edición del Festival Manos de La Cava, que se realizará el sábado 28 de noviembre, desde las 12 hasta la medianoche, en el Centro de Exposiciones de San Isidro. La jornada contará con reconocidos chefs, espectáculos musicales, clases de cocina, humor, feria y juegos para toda la familia.

El festival tiene un objetivo solidario: lo recaudado será destinado a sostener los programas de educación, alimentación y oficios de la Fundación Manos de La Cava, que trabaja en Beccar. Las entradas anticipadas se venden a través de Passline, con opciones individuales y promociones grupales. Los menores de 12 años ingresan gratis.

Qué chefs participarán del Festival Manos de La Cava

La cocina a los fuegos será uno de los principales atractivos de la jornada, con la participación de once referentes gastronómicos que estarán a cargo de las preparaciones.

Entre los convocados figuran Ale Temporini, Ramón Garriga, Vic Achaval, Napo Castellone, Cabito, Syl Pampin, Mauricio Ballato, Juan Carlino, Angie González Calderón, Cristian Carrizo y Natu Lalo.

La propuesta gastronómica convivirá con una feria y distintas actividades recreativas, en una jornada que combinará cocina, entretenimiento y recaudación de fondos para los proyectos de la institución.

Los stands gastronómicos y sus chefs

Stand 1: sándwich de ojo de bife con mayonesa de chimichurri, a cargo de Cabito y Mauricio Ballato.

sándwich de ojo de bife con mayonesa de chimichurri, a cargo de Cabito y Mauricio Ballato. Stand 2: wrap de bondiola con coleslaw y salsa sweet chili, a cargo de Vic Achaval y Natu Lalo.

wrap de bondiola con coleslaw y salsa sweet chili, a cargo de Vic Achaval y Natu Lalo. Stand 3: choripán y hamburguesa con aderezo de hongos, a cargo de Syl Pampin.

choripán y hamburguesa con aderezo de hongos, a cargo de Syl Pampin. Stand 4: empanadas, a cargo de Napo Castellote.

empanadas, a cargo de Napo Castellote. Stand 5: propuesta sin TACC, a cargo de Ale Temporini, Angie González Calderón y Juan Carlino.

Grilla de shows y actividades del Festival Manos de La Cava

La programación incluirá espectáculos musicales, humor y clases de cocina distribuidos a lo largo de las doce horas del encuentro.

Joe Fernández: stand up de astrología y vinos.

stand up de astrología y vinos. Gluten Morgen: clase de cocina.

clase de cocina. Sil Valdemoros: clase de cocina.

clase de cocina. El Jaguel: show con su banda en vivo.

show con su banda en vivo. Jano Canavesi: homenaje oficial a Luis Miguel.

homenaje oficial a Luis Miguel. DJs: sets musicales al atardecer.

sets musicales al atardecer. La Jungla: show de cierre.

Durante la jornada también habrá una feria, juegos y propuestas gastronómicas a los fuegos.

El objetivo solidario del Festival Manos de La Cava

Manos de La Cava Gentileza

La recaudación de esta sexta edición permitirá sostener las actividades de Manos de La Cava, una institución que desarrolla programas sociales y educativos destinados a familias del barrio La Cava, en Beccar.

Su trabajo abarca el acceso a la educación, la alimentación y la formación en oficios. La entidad también desarrolla iniciativas vinculadas con la primera infancia, el deporte, la salud y el acceso al trabajo.

El festival busca reunir fondos para dar continuidad a esas iniciativas mediante una jornada que combina propuestas gastronómicas y culturales.

Cuándo y dónde es el Festival Manos de La Cava 2026

Fecha: sábado 28 de noviembre de 2026.

sábado 28 de noviembre de 2026. Horario: de 12 hasta la medianoche.

de 12 hasta la medianoche. Dónde: Centro de Exposiciones de San Isidro, Del Barco Centenera y Calle 1, San Isidro.

Centro de Exposiciones de San Isidro, Del Barco Centenera y Calle 1, San Isidro. Actividades: gastronomía a los fuegos, música en vivo, clases de cocina, stand up, feria y juegos.

gastronomía a los fuegos, música en vivo, clases de cocina, stand up, feria y juegos. Ingreso: entradas anticipadas a través de Passline; menores de 12 años gratis.

entradas anticipadas a través de Passline; menores de 12 años gratis. Instagram: @festivalmanosdelacava.

Cuáles son los precios de las entradas

La plataforma oficial Passline ofrece dos modalidades de ingreso:

Entrada individual: $15.000.

$15.000. Entrada para dos personas: $20.000.

$20.000. Menores de 12 años: ingreso gratuito.

Cómo comprar entradas para el Festival Manos de La Cava

Las entradas anticipadas están disponibles en Passline. Para acceder a la compra: