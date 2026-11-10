Cómo anotarse en el torneo de truco con $60 millones en premios que presentó Leandro Paredes

El truco tendrá una competencia nacional por equipos con $60 millones en premios. Se trata de Se Pica, el torneo presentado por Leandro Paredes, mediocampista de Boca Juniors y de la Selección Argentina, que abrió la inscripción para su primera edición. Los participantes deberán formar equipos de tres jugadores mayores de 18 años y abonar $345.000 por grupo, con impuestos incluidos.

La competencia comenzará el 28 de noviembre en BA Ferial, en Costa Salguero, y tendrá sus instancias decisivas el 5 y 6 de diciembre en los estudios de ESPN, en Martínez. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 23 de noviembre, a las 23.59, o hasta que se complete el cupo disponible.

Leandro Paredes presentó un torneo de truco con $60 millones en premios

Paredes, reconocido por su afición al truco durante las concentraciones de la Selección Argentina, fue el protagonista de la presentación del certamen. A través de un video publicado en Instagram, el futbolista trasladó su perfil competitivo a una mesa de cartas y lanzó el desafío a los grupos de amigos.

“Cuando se pica, yo soy el típico 5 argentino: corto y corto”, expresó el mediocampista durante el anuncio.

Cómo anotarse en el torneo de truco Se Pica 2026

Los participantes deberán formar equipos de tres jugadores mayores de 18 años y abonar $345.000 por grupo, con impuestos incluidos Captura de video

La inscripción se realiza exclusivamente a través del sitio oficial de Se Pica. Cada equipo debe designar un capitán, que será el responsable de registrar a los jugadores, efectuar el pago y completar los datos iniciales.

Paso a paso para inscribir un equipo:

Ingresar al sitio oficial de inscripción de Se Pica.

Completar el nombre del equipo.

Registrar los datos del capitán: nombre, apellido, DNI, teléfono celular y correo electrónico.

Aceptar las bases, los términos de participación y las condiciones de tratamiento de datos personales.

Avanzar con el registro de los otros dos jugadores titulares, indicando sus nombres y datos de contacto.

Abonar los $345.000 correspondientes al equipo mediante Mercado Pago.

Verificar el teléfono celular del capitán mediante el código enviado por SMS después del pago.

Completar la validación de identidad de los integrantes a través de los enlaces enviados por correo electrónico.

Cada jugador deberá acreditar su identidad mediante DNI y un teléfono celular para realizar la verificación correspondiente.

El plazo para validar la identidad vence el 27 de noviembre a las 9. Sin ese procedimiento, no se genera la credencial de acceso a la competencia.

Cuánto cuesta la inscripción y cuáles son los medios de pago

Cada equipo debe designar un capitán, que será el responsable de registrar a los jugadores, efectuar el pago y completar los datos iniciales Captura de video

La participación tiene un precio de $345.000 por equipo, equivalente a $115.000 por jugador.

El monto incluye la inscripción de los tres titulares y su participación en las preliminares de BA Ferial. El pago se efectúa una sola vez, a cargo del capitán.

Los medios habilitados a través de Mercado Pago son:

Tarjeta de crédito.

Tarjeta de débito.

Dinero disponible en la cuenta.

Las bases establecen que el derecho de inscripción no constituye una apuesta ni se utiliza para financiar los premios.

Quiénes pueden participar y qué requisitos deben cumplir

Se Pica está destinado exclusivamente a personas mayores de 18 años. Cada participante puede integrar un solo equipo durante la edición 2026.

La formación se compone de tres jugadores titulares, aunque también se contempla la posibilidad de registrar un cuarto integrante como suplente.

El capitán podrá gestionar modificaciones en la integración del equipo desde el espacio personal de inscripción, dentro de los plazos establecidos.

Entre las condiciones principales se encuentran:

Todos los integrantes deben ser mayores de edad.

Cada jugador debe completar su propia validación de identidad.

No está permitido integrar más de un equipo.

Los cambios de jugadores deben gestionarse hasta 24 horas antes del comienzo del torneo.

Durante los partidos no se permiten las apuestas sobre los resultados de la competencia.

El reglamento también establece que el suplente no podrá acompañar presencialmente al equipo durante la etapa disputada en los estudios de ESPN.

Los participantes podrán ejercer el derecho de arrepentimiento dentro de los diez días corridos posteriores a la contratación, sin costo y sin necesidad de expresar una causa.

Cuándo y dónde se juega el torneo Se Pica

El torneo se disputará bajo la modalidad tradicional de tres contra tres, con partidos a 30 puntos, divididos en 15 malas y 15 buenas. Captura de vide

El certamen tendrá una primera etapa presencial en la Ciudad de Buenos Aires y una instancia final televisada desde Martínez.

El calendario de la competencia contempla las siguientes fechas:

28 de noviembre: comienzo de las preliminares en BA Ferial, Costa Salguero. Las bases oficiales también contemplan actividad el 29 de noviembre.

comienzo de las preliminares en BA Ferial, Costa Salguero. Las bases oficiales también contemplan actividad el 29 de noviembre. 5 de diciembre: octavos de final en los estudios de ESPN, de 10 a 18.

octavos de final en los estudios de ESPN, de 10 a 18. 6 de diciembre: cuartos de final, semifinales y final en los estudios de ESPN, de 10 a 18.

Dónde: BA Ferial, avenida Costanera Rafael Obligado 1221, Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires.

Sede de las finales: estudios de ESPN, Cuyo 1811, Martínez, provincia de Buenos Aires.

Los horarios particulares de los partidos y las citaciones serán comunicados a los capitanes.

Cómo será la competencia y cuáles son las reglas

El torneo se disputará bajo la modalidad tradicional de tres contra tres, con partidos a 30 puntos, divididos en 15 malas y 15 buenas.

El reglamento establece que se jugará sin flor, con árbitros, marcador oficial y posibilidad de revisión audiovisual.

La primera fase reunirá grupos de cuatro equipos. Luego comenzarán las eliminatorias directas, de las que surgirán 12 clasificados para los octavos de final.

En esa instancia se incorporarán cuatro equipos invitados integrados por celebridades. De esta manera, los octavos reunirán a 16 equipos, que continuarán compitiendo mediante partidos únicos hasta definir al campeón.

Las preliminares podrán seguirse a través de Disney+ o del canal oficial de ESPN en YouTube. Los encuentros decisivos tendrán transmisión televisiva por ESPN.

Cuáles son los premios del torneo de truco

La primera edición de Se Pica entregará $60 millones, distribuidos entre los dos equipos que lleguen a la final.

Los premios establecidos son:

Primer puesto: $45.000.000.

$45.000.000. Segundo puesto: $15.000.000.

$15.000.000. Tercer puesto: inscripción bonificada para el torneo AMBA 2027.

inscripción bonificada para el torneo AMBA 2027. Cuarto puesto: inscripción bonificada para el torneo AMBA 2027.

El dinero será transferido al capitán del equipo ganador dentro de los diez días corridos posteriores a la homologación de los resultados. El capitán tendrá a su cargo la distribución del premio entre sus compañeros.

Los gastos de traslado y los impuestos que eventualmente correspondan sobre los premios estarán a cargo de los participantes.

La propuesta busca establecer un circuito nacional de truco que, a partir de 2027, incorpore instancias clasificatorias en distintas provincias de la Argentina.