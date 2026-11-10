Macabro hallazgo en Bragado: encontraron el cuerpo mutilado de un joven desaparecido y hay dos sospechosos demorados

El cuerpo de Ezequiel Eduardo Caraballo, de 27 años y desaparecido desde el sábado, fue hallado mutilado en un canal de la zona rural de Bragado, lo que generó conmoción en la localidad bonaerense de Mechita. Por el hecho fueron detenidas dos personas.

Los restos fueron localizados durante las primeras horas de la tarde del lunes, en un espejo de agua ubicado en las inmediaciones de Larrea, sobre el canal República de Italia, también conocido como Canal Cafiero. Del operativo participaron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Mechita, Bragado y Alberti, que realizaron distintos rastrillajes en la zona.

Según informó el medio local Bragado Informa, el cuerpo apareció a unos diez kilómetros del lugar donde, de acuerdo con las primeras hipótesis de los investigadores, habría sido arrojado inicialmente . El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Chivilcoy para la realización de la autopsia.

La búsqueda había comenzado después de que Nicolás, su hermano, denunciara que el joven se había retirado de su domicilio y no había regresado. A partir de esa presentación, las autoridades desplegaron un operativo e iniciaron la búsqueda.

El cuerpo de Ezequiel Carballo apareció a unos 10 kilómetros del lugar en donde habría sido desechado originalmente

La investigación dio un giro cuando comenzaron a circular audios de WhatsApp en los que se hacía referencia a un supuesto crimen y se mencionaban posibles mutilaciones. La difusión de esas grabaciones generó alarma en Mechita y llevó a los investigadores a profundizar las averiguaciones sobre las últimas horas del joven.

La principal línea de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas vinculado al supuesto robo de herramientas en un inmueble usurpado en la calle Parodi. Según las primeras averiguaciones, Caraballo habría llegado a esa vivienda durante las horas previas a su desaparición y se habría encontrado allí con dos personas de su entorno.

La hipótesis que analiza la Justicia sostiene que el joven habría sido agredido dentro de la casa y que, después, quienes participaron del episodio lo habrían trasladado hasta el canal Cafiero. Un allanamiento en el domicilio señalado formó parte de las medidas dispuestas para avanzar en esa reconstrucción.

En ese contexto, dos hombres quedaron demorados. Uno de ellos tendría antecedentes penales en Bragado, mientras que el otro sería oriundo del Gran Buenos Aires. Por el momento, la situación procesal de ambos depende del resultado de los peritajes y de las pruebas reunidas en el expediente.

La causa está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 del Departamento Judicial de Mercedes.