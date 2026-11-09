Cómo es el restaurante de Luján atendido por misioneras que acompañan la visita de León XIV: “Todo lo que hacemos es para dar a conocer a Jesús”

El primer cliente de L’Eau Vive de Argentina llegó un mediodía y encontró un solo plato: mondongo. Volvió a la noche con amigos y, como el restaurante todavía no tenía vino, llevó una caja. La hermana Marlen Chirinos, superiora de la casa, conoce la historia por las misioneras que la precedieron. Aquel comienzo modesto dio paso a un restaurante de cocina francesa atendido por las propias religiosas, que se reparten el trabajo entre los fuegos de la cocina y el salón. Pero la verdadera obra de las hermanas consiste en visitar a familias, colaborar con Cáritas y reciben a personas que se acercan a pedir una oración.

Uno de los salones de L’Eau Vive de Argentina Gentileza/L’Eau Vive de Argentina

La misión de las Trabajadoras Misioneras de la Inmaculada nació en Francia el 11 de febrero de 1950, cuando el sacerdote Marcel Roussel-Galle fundó Donum Dei. Las primeras hermanas provenían de la Juventud Obrera Católica y ejercían su apostolado en fábricas y cafeterías. Con el tiempo, el sacerdote impulsó la apertura de restaurantes para que pudieran trabajar juntas y sostener la vida comunitaria. En Luján, esa forma de vivir la misión dio lugar a una costumbre que empezó hace 50 años y se extendió a las casas de los cinco continentes: invitar a los comensales a cantar el “Ave María de Lourdes”.

Esta semana, las hermanas harán una pausa en el restaurante para acompañar la visita de León XIV, que celebrará misa el miércoles 11 de noviembre a las 10 en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Algunas harán tareas de voluntariado y otras participarán como ministras. Chirinos cuenta cómo llegaron las primeras misioneras a la Argentina, por qué eligieron Luján y cómo se reparte hoy la jornada entre la oración, el restaurante y el trabajo con las familias.

Cómo encontraron la casa de Luján

El sacerdote Marcel Roussel-Galle, fundaror de Donum Dei Gentileza/Donum Dei

La llegada a la Argentina empezó con una invitación. Una mujer que había conocido en Francia al Roussel-Galle, fundador de Donum Dei, le propuso llevar su misión a Buenos Aires. Las primeras hermanas trabajaron en tiendas y casas mientras buscaban dónde establecerse.

Cuando Roussel-Galle viajó a visitarlas, un paro demoró un día su vuelo de regreso. Quiso aprovechar el tiempo para visitar a un sacerdote y le hablaron de la Virgen de Luján. “Él no conocía, fue a Luján y quedó enamorado de la Virgencita, tan chiquita, y se quiso quedar”, recuerda Chirinos.

El fundador les pidió a las hermanas que peregrinaran una vez al mes a Luján para encontrar un lugar donde instalarse. Así llegaron, después de varios años, a una casa con un cartel de venta. El dinero que tenían alcanzó para adquirir una parte y el resto lo fueron pagando. Allí abrieron el restaurante del mondongo y del primer cliente, a quien Chirinos recuerda por el apellido Monti. “Él nos ayudó en esa parte y poco a poco fue creciendo el restaurante”, dice.

Por qué abrieron un restaurante

El Cocktail Tropical, con lechuga, langostinos, palta, kanikama, ananá y salsa golf Gentileza/L’Eau Vive de Argentina

Donum Dei nació en Francia el 11 de febrero de 1950. Roussel-Galle convocó a jóvenes de la Juventud Obrera Católica que querían consagrarse a Dios y desarrollar su apostolado en el mundo del trabajo. Las primeras misioneras se emplearon en fábricas y cafeterías. La expansión internacional de la comunidad estuvo vinculada al llamado misionero de Pío XII en 1957.

Los horarios de esos empleos hacían difícil sostener una vida en común. El restaurante les permitiría trabajar juntas. Chirinos vincula esa decisión con la espiritualidad de Santa Teresita, San Francisco de Sales y Santa Juana de Arco. “Todo tiene valor si lo hacemos por amor”, dice. “Todo lo que hacemos es para dar a conocer a Jesús”.

Chirinos nació en Perú y llegó por segunda vez a la Argentina en 2016. Antes había vivido en Francia, Italia y Camerún. En Luján comparte la casa con hermanas de Vietnam, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Kenia y la Polinesia Francesa. Ninguna de las integrantes de la L’Eau Vive de Argentina es nacida en el país. “El idioma de la comunidad es el francés, y adoptamos también el idioma del país donde nos encontremos, así que acá aprenden español”, explica.

De la misa a los fuegos

Gentileza/L’Eau Vive de Argentina Gentileza/L’Eau Vive de Argentina

La jornada empieza a las 6.30, con un tiempo de oración. Las hermanas suelen ir a misa a las 8 en la Basílica. Los jueves van por la tarde a la parroquia. Al regresar, se reúnen para organizar las tareas, desayunan y dedican entre 35 y 45 minutos a la lectura espiritual. A las 10, unas empiezan a preparar los platos y otras se ocupan del salón.

Almuerzan a las 11.45, antes de abrir al mediodía. Durante la semana se dividen en grupos. Mientras uno atiende el restaurante, el otro puede visitar familias, colaborar con Cáritas parroquial o encontrarse con miembros asociados de Mercedes y Alberti. El servicio suele terminar cerca de las 15.30. A las 18 rezan las vísperas y el rosario y retoman la lectura espiritual. Cenan a las 19.30.

A las 20 miran las noticias. Es otra costumbre que atribuyen a Roussel-Galle. “El fundador siempre quería que viéramos lo que pasa en el mundo para llevarlo a la oración”, cuenta Chirinos.

El canto que empezó entre las mesas

“Cuando los invitamos a cantar el Ave María se suman con alegría”, dice Chirinos Gentileza/L’Eau Vive de Argentina

El “Ave María de Lourdes” se cantó por primera vez en L’Eau Vive de Luján el 11 de febrero de 1976. Roussel-Galle se había inspirado en Lourdes y propuso sumar a quienes iban a comer. Con el tiempo, la práctica llegó a las casas de la comunidad en los cinco continentes.

“Cuando los invitamos a cantar el Ave María se suman con alegría”, dice Chirinos. Algunos vuelven por otros motivos. Recuerda a una mujer que pidió que rezaran por su nieta, nacida con un problema de salud, y llamó después para contar que la operación había salido bien. Otra llegó tras la muerte de un hijo y, según relata la hermana, encontró en la conversación un motivo para seguir adelante.

También hay quienes se acercan con la intención de incorporarse a la comunidad. Chirinos recuerda a una joven de Misiones que no reunía uno de los requisitos. La superiora explica que la consagración incluye ofrecer a Dios la virginidad, estar dispuesta a salir del país y tener, idealmente, entre 18 y 25 años, con excepciones hasta los 30.

Qué harán las hermanas durante la visita del Papa

El restaurante permanecerá cerrado el martes 10 y el miércoles 11 Gentileza/L’Eau Vive de Argentina

El último servicio previo a la visita fue el domingo 8 de noviembre, según el cronograma que anticipó Chirinos. El lunes 9 quedó reservado para el trabajo interno y para asistir a la misa en Buenos Aires. El restaurante permanecerá cerrado el martes 10 y el miércoles 11. El martes algunas hermanas participarán como voluntarias y el miércoles las ministras saldrán de madrugada.

¿Qué plato le serviría a León XIV si pudiera recibirlo en L’Eau Vive? “Si pudiéramos recibirlo, capaz le gustaría comer el pato a la naranja”, responde Chirinos.

Qué se come en L’Eau Vive

Tournedos de la Patagonie, con lomo, champiñones, crema, vino blanco y panceta ahumada, y el conejo con dos champiñones, acompañado por papas dauphines Gentileza/L’Eau Vive de Argentina

Cuando repasa los platos de la casa, Chirinos menciona entradas como la mousse de foie casera, la sopa de cebolla, la sopa gratinada y el Cocktail Tropical, con lechuga, langostinos, palta, kanikama, ananá y salsa golf.

Entre los principales figuran el Tournedos de la Patagonie, con lomo, champiñones, crema, vino blanco y panceta ahumada, y el conejo con dos champiñones, acompañado por papas dauphines y vegetales. La carta también ofrece carré de cerdo a la antigua y pato a la naranja , ambos con dauphines. Sobre las papas dauphines, cuenta que el desafío está en la preparación: “Sí, es un poco difícil porque hay que saber bien la medida para que no salgan grasosas”.

Para el postre, la hermana destaca La Coupe Eau Vive lleva helado de vainilla, almendras, licor seco y crema chantilly. También hay profiteroles helados con chocolate caliente y crema chantilly, flan casero y Coupe Olympe, con helado de pistacho, licor, merengue, salsa de caramelo y crema chantilly .

Dónde queda y cuándo abre

El horario habitual es de martes a viernes de 12 a 14.30, sábados y domingos de 12 a 15, y jueves a sábados de 20.30 a 22. El restaurante aconseja reservar al 02323-421774. Cuenta con estacionamiento gratuito y acceso para personas con discapacidad. ¿Dónde? Constitución 2112, Luján.