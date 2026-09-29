Con Topa, Laurita Fernández, Mickey y Toy Story, el show de Disney que vuelve a Buenos Aires por Navidad: cómo comprar las entradas

Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable regresará a Buenos Aires el 22 de diciembre de 2026 con dos funciones en el Movistar Arena, a las 15 y a las 20. Diego Topa y Laurita Fernández volverán a encabezar el espectáculo, que tendrá más de 30 artistas entre bailarines y cantantes, además de músicos en vivo.

La principal novedad de esta edición será la incorporación por primera vez de Woody y Buzz Lightyear, de Toy Story. La preventa de entradas comenzará el 1 de octubre a las 13 y la venta general se habilitará el 2 de octubre a las 13, ambas a través de la ticketera oficial del Movistar Arena.

Cuándo y dónde es Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable

Fecha: 22 de diciembre de 2026.

22 de diciembre de 2026. Funciones: 15 y 20.

15 y 20. Dónde: Movistar Arena.

Movistar Arena. Preventa: 1 de octubre desde las 13.

1 de octubre desde las 13. Venta general: 2 de octubre desde las 13.

2 de octubre desde las 13. Menores: los menores de dos años no abonan entrada.

Qué personajes participan del show de Disney

Topa en el show de Disney que vuelve a Buenos Aires por Navidad Gentileza

Topa y Laurita Fernández compartirán el escenario con Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald, Daisy, Goofy y Pluto. También participarán Anna y Elsa, de Frozen; Rapunzel y Flynn, de Enredados; y, por primera vez dentro del espectáculo, Woody y Buzz Lightyear, de Toy Story.

La puesta contará con canciones de Frozen: Una aventura congelada, Moana: Un mar de aventuras, El rey león, Encanto y, por primera vez, Toy Story, entre otros títulos. El espectáculo tendrá más de 30 artistas en escena, músicos en vivo y un cierre que acompañará el encendido del árbol de Navidad.

La historia transcurre en el Centro de Distribución de los Deseos, donde Topa y Laurita Fernández reciben la misión de preparar y entregar todos los sueños y deseos antes del gran encendido del árbol. Cada paquete contiene la magia de distintas historias de Disney y da paso a números musicales, coreografías y apariciones de sus personajes.

Laurita Fernández formará parte del show de Disney que vuelve al Movistar Arena por Navidad Gentileza

“Desde el primer momento, este espectáculo ocupó un lugar muy especial en mi corazón, por eso me hace muy feliz volver a encontrarme con el público para vivir juntos una nueva Navidad Inolvidable. La conexión que se genera con las familias en cada función es increíble, y poder compartirla dentro de un proyecto de Disney lo hace aún más especial. Vuelve una celebración hermosa, llena de música, alegría y toda la magia de Disney”, dice Topa.

Laurita Fernández agrega: “Ser parte de este show fue muy especial para mí. Es un proyecto que viví con muchísima alegría y que tiene una energía única. Volver a vivirlo, ahora en el Movistar Arena, y compartir toda su música, entusiasmo y diversión con miles de familias me llena de emoción”.

Cómo comprar entradas para Disney Celebra

Disney que vuelve a Buenos Aires por Navidad Gentileza

Ingresar a la ticketera oficial del Movistar Arena.

Desde el 1 de octubre a las 13 , acceder a la preventa exclusiva para clientes con tarjeta de crédito Mastercard Banco Nación.

, acceder a la preventa exclusiva para clientes con tarjeta de crédito Mastercard Banco Nación. Durante la preventa se podrá pagar en hasta 9 cuotas sin interés con tarjeta de crédito Mastercard Banco Nación, exclusivamente mediante QR desde BNA+ MODO.

con tarjeta de crédito Mastercard Banco Nación, exclusivamente mediante QR desde BNA+ MODO. Desde el 2 de octubre a las 13 comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles.

comenzará la venta general con todos los medios de pago disponibles. Durante la venta general, los clientes con tarjeta de crédito Mastercard Banco Nación podrán acceder a hasta 6 cuotas sin interés, pagando exclusivamente mediante QR desde BNA+ MODO.

Además, desde el 1 de octubre, los suscriptores de Disney+ que cumplan con los requisitos podrán obtener un 15% de descuento en la compra de entradas, con un máximo de seis entradas por suscriptor. Las condiciones pueden consultarse en Disney+ Beneficios.

Qué opciones de accesibilidad tendrá el espectáculo

Habrá un área de regulación sensorial para quienes necesiten reducir estímulos. También estará disponible un kit sensorial para utilizar durante el evento, con auriculares reductores de sonido, anteojos de filtro verde UVI y tarjetas de emociones con pictogramas.

El espectáculo contará además con un cupo limitado de ubicaciones para personas con movilidad reducida que tengan CUD. Los detalles para solicitar esas entradas se informarán en la ticketera del Movistar Arena.

Disney Celebra: Una Navidad Inolvidable es una producción general de Dale Play, con producción artística de Buena Productora, bajo licencia de Disney.