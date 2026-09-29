Claudia Cecilia López reemplazará a Juan Carlos Pagotto en el Senado tras su muerte en La Rioja

El vocero presidencial, Andrés Ravier, confirmó este martes en conferencia de prensa que Claudia Cecilia López reemplazará a Juan Carlos Pagotto en el Senado tras la muerte del legislador en La Rioja.

Nacido en Mendoza, pero riojano por adopción, Pagotto presidía desde este año la estratégica Comisión de Acuerdos, que trató más de 200 nombramientos judiciales.

El cuerpo de Pagotto fue hallado sin vida en el interior de su domicilio ubicado en la capital de La Rioja, según informó el diario local El Independiente. Se desconocen hasta el momento los motivos oficiales de su deceso.

Claudia Cecilia López, legisladora en La Rioja para LLa, será quien reemplazará a Pagotto Legislatura de La Rioja

Si bien el reemplazante natural (por el género) sería el abogado Alejandro Cruz Antúnez por ser suplente en la lista, finalmente el titular del Senado, Bartolomé Abdala -hoy presidente en funciones por las agendas internacionales de Javier Milei y Victoria Villarruel- se decidió por López.

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