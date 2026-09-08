Cosquín Rock 2027 confirmó qué artistas tocan cada día: la grilla completa del sábado y domingo

Cosquín Rock 2027 confirmó su grilla día por día. La próxima edición del festival se realizará el sábado 6 y domingo 7 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, con más de 100 artistas nacionales e internacionales distribuidos entre las dos jornadas.

El sábado estarán, entre otros, Divididos, Ciro y los Persas, Wos, No Te Va Gustar, Illya Kuryaki and the Valderramas, Jorge Drexler, Ratones Paranoicos, Capital Cities y Richie Hawtin. El domingo será el turno de Jack Johnson, Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs, Tan Biónica, Las Pelotas, Catupecu Machu, Las Pastillas del Abuelo y La Delio Valdez.

La edición 2027 llegará después de un Cosquín Rock 2026 que, de acuerdo con la organización, reunió a más de 90.000 personas y presentó a más de 100 artistas

La edición 2027 volverá a reunir rock, indie, trap, música urbana, blues, metal, punk y electrónica, y sumará también propuestas de cuarteto y cumbia.

Grilla del sábado 6 de febrero

Ciro y los Persas en Cosquín Rock 2026

La primera jornada de Cosquín Rock 2027 tendrá la siguiente programación:

Abril Olivera

Alapar

Autos Robados

BB Asul

Blair

Botafogo

Camionero

Capital Cities

Cayacanaya

Cesar Valdomir

Chapa & Castelo

Ciro y los Persas

Cruzando el Charco

Cuatro al Hilo

Delfina Campos

Dellacasa

Divididos

El Mato a un Policia Motorizado

El Zar

Florian

Franco Cinelli

Gauchito Club

Gente Negra

Guasones

Illya Kuryaki and the Valderramas

Jorge Drexler

Kat Riggins

Koino Yokan

La Mississippi

Lisandro Aristimuño

Los Cafres

Los Espiritus

Los Gardelitos

Los Perez Garcia

Lulu Matheu

Manu Desrets

Manu Martinez

Mar Monzon

Mariano Mellino

Martin Huergo

Mateo Dufour

Najles

Nick Curly

Nicola

No Te Va Gustar

Piti Fernandez

Ratones Paranoicos

Reybruja

Richie Hawtin

Sandra Vazquez

Siloé

Só

Sour District

The Ginger Hearts

Un Poco de Ruido

Usted Señalemelo

Wos

Zoe Gotusso

Grilla del domingo 7 de febrero

Babasónicos en Cosquin Rock 2025 Martin.cornejo.fotorock - Prensa Cosquín Rock

La segunda jornada tendrá la siguiente programación:

2 Minutos

Ale Kurz

Babasonicos

Bacanas

Blues Motel

Bufalos Sedientos

Cada Cual

Catupecu Machu

Daniela Spalla

El Kuelgue

El Plan de la Mariposa

Escalopez

Gustavo Cordera

Hector Couto

Ilan Amores

Jack Johnson

Jay de Lys

Juan Ingaramo

Justi Riga

Kapanga

La Chancha Muda

La Cumparsita Rock

La Delio Valdez

La Forasteria

La Grecia

La H No Murio

La Kermesse Redonda

La Virgenxita

Las Pastillas del Abuelo

Las Pelotas

Locche

Los Besos

Los Fabulosos Cadillacs

Los Neuropibes

Marilina Bertoldi

Marino’s Band

Memphis la Blusera

Mixo

Mrtna

Nacho Bolognani

Nonpalidece

Peces Raros

Perras on the Beach

Pizza

Q’Lokura

Ryan

Salas Velatorias

Silvestre y la Naranja

Tan Bionica

The Rhythm Gamblers

Tiky Sironi & Agus Prieto

Victoria Whynot

Viejo Motor

Wayra Iglesias

Winona Riders

Zaren

Cuánto cuestan las entradas para Cosquín Rock 2027

Los últimos precios publicados para los abonos de Cosquín Rock 2027 son:

Abono general Viajando para los dos días: $500.000.

$500.000. Cargo por servicio: $75.000.

$75.000. Precio final: $575.000.

$575.000. Abono Fanatic VIP: $1.800.000.

$1.800.000. Cargo por servicio: $100.000.

$100.000. Precio final: $1.900.000.

Los valores corresponden a la etapa de venta informada y pueden modificarse a medida que avance la comercialización.

Cómo comprar entradas para Cosquín Rock 2027

Ingresar al sitio oficial de Cosquín Rock .

. Acceder a la opción de compra de entradas.

Registrarse o iniciar sesión y completar los datos personales.

Seleccionar el abono correspondiente.

Elegir entre envío a domicilio o retiro en un punto habilitado, de acuerdo con las alternativas disponibles.

Completar la operación.

Realizar la verificación de la compra dentro del plazo establecido.

El festival cuenta con un sistema de verificación de compra para confirmar la identidad del titular de la tarjeta utilizada. Después de concretar la operación hay 10 días para ingresar un código de seis dígitos que se recibe a través del home banking.

Según la organización, ese código puede demorar hasta 72 horas hábiles en aparecer, dependiendo de la entidad bancaria. Si el proceso de verificación no se completa correctamente, la compra se da de baja de manera automática.

Cuando se habilite el canje de las entradas virtuales por las pulseras, los compradores recibirán por correo electrónico las fechas y los puntos disponibles para realizarlo.

Cuándo y dónde es Cosquín Rock 2027

Fechas: sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027.

sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027. Lugar: Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba.

Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba. Entradas: abono general desde $500.000 más $75.000 de cargo por servicio.

La edición 2027 llegará después de un Cosquín Rock 2026 que, de acuerdo con la organización, reunió a más de 90.000 personas y presentó a más de 100 artistas en sus diferentes escenarios.