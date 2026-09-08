Cosquín Rock 2027 confirmó qué artistas tocan cada día: la grilla completa del sábado y domingo

El festival será el 6 y 7 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba, con más de 100 artistas; Divididos, Wos, Jack Johnson, Babasónicos y Los Fabulosos Cadillacs están entre los nombres principales
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Cosquín Rock 2027 confirmó su grilla día por día. La próxima edición del festival se realizará el sábado 6 y domingo 7 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, en Córdoba, con más de 100 artistas nacionales e internacionales distribuidos entre las dos jornadas.
El sábado estarán, entre otros, Divididos, Ciro y los Persas, Wos, No Te Va Gustar, Illya Kuryaki and the Valderramas, Jorge Drexler, Ratones Paranoicos, Capital Cities y Richie Hawtin. El domingo será el turno de Jack Johnson, Babasónicos, Los Fabulosos Cadillacs, Tan Biónica, Las Pelotas, Catupecu Machu, Las Pastillas del Abuelo y La Delio Valdez.
La edición 2027 volverá a reunir rock, indie, trap, música urbana, blues, metal, punk y electrónica, y sumará también propuestas de cuarteto y cumbia.
Grilla del sábado 6 de febrero
La primera jornada de Cosquín Rock 2027 tendrá la siguiente programación:
- Abril Olivera
- Alapar
- Autos Robados
- BB Asul
- Blair
- Botafogo
- Camionero
- Capital Cities
- Cayacanaya
- Cesar Valdomir
- Chapa & Castelo
- Ciro y los Persas
- Cruzando el Charco
- Cuatro al Hilo
- Delfina Campos
- Dellacasa
- Divididos
- El Mato a un Policia Motorizado
- El Zar
- Florian
- Franco Cinelli
- Gauchito Club
- Gente Negra
- Guasones
- Illya Kuryaki and the Valderramas
- Jorge Drexler
- Kat Riggins
- Koino Yokan
- La Mississippi
- Lisandro Aristimuño
- Los Cafres
- Los Espiritus
- Los Gardelitos
- Los Perez Garcia
- Lulu Matheu
- Manu Desrets
- Manu Martinez
- Mar Monzon
- Mariano Mellino
- Martin Huergo
- Mateo Dufour
- Najles
- Nick Curly
- Nicola
- No Te Va Gustar
- Piti Fernandez
- Ratones Paranoicos
- Reybruja
- Richie Hawtin
- Sandra Vazquez
- Siloé
- Só
- Sour District
- The Ginger Hearts
- Un Poco de Ruido
- Usted Señalemelo
- Wos
- Zoe Gotusso
Grilla del domingo 7 de febrero
La segunda jornada tendrá la siguiente programación:
- 2 Minutos
- Ale Kurz
- Babasonicos
- Bacanas
- Blues Motel
- Bufalos Sedientos
- Cada Cual
- Catupecu Machu
- Daniela Spalla
- El Kuelgue
- El Plan de la Mariposa
- Escalopez
- Gustavo Cordera
- Hector Couto
- Ilan Amores
- Jack Johnson
- Jay de Lys
- Juan Ingaramo
- Justi Riga
- Kapanga
- La Chancha Muda
- La Cumparsita Rock
- La Delio Valdez
- La Forasteria
- La Grecia
- La H No Murio
- La Kermesse Redonda
- La Virgenxita
- Las Pastillas del Abuelo
- Las Pelotas
- Locche
- Los Besos
- Los Fabulosos Cadillacs
- Los Neuropibes
- Marilina Bertoldi
- Marino’s Band
- Memphis la Blusera
- Mixo
- Mrtna
- Nacho Bolognani
- Nonpalidece
- Peces Raros
- Perras on the Beach
- Pizza
- Q’Lokura
- Ryan
- Salas Velatorias
- Silvestre y la Naranja
- Tan Bionica
- The Rhythm Gamblers
- Tiky Sironi & Agus Prieto
- Victoria Whynot
- Viejo Motor
- Wayra Iglesias
- Winona Riders
- Zaren
Cuánto cuestan las entradas para Cosquín Rock 2027
Los últimos precios publicados para los abonos de Cosquín Rock 2027 son:
- Abono general Viajando para los dos días: $500.000.
- Cargo por servicio: $75.000.
- Precio final: $575.000.
- Abono Fanatic VIP: $1.800.000.
- Cargo por servicio: $100.000.
- Precio final: $1.900.000.
Los valores corresponden a la etapa de venta informada y pueden modificarse a medida que avance la comercialización.
Cómo comprar entradas para Cosquín Rock 2027
- Ingresar al sitio oficial de Cosquín Rock.
- Acceder a la opción de compra de entradas.
- Registrarse o iniciar sesión y completar los datos personales.
- Seleccionar el abono correspondiente.
- Elegir entre envío a domicilio o retiro en un punto habilitado, de acuerdo con las alternativas disponibles.
- Completar la operación.
- Realizar la verificación de la compra dentro del plazo establecido.
El festival cuenta con un sistema de verificación de compra para confirmar la identidad del titular de la tarjeta utilizada. Después de concretar la operación hay 10 días para ingresar un código de seis dígitos que se recibe a través del home banking.
Según la organización, ese código puede demorar hasta 72 horas hábiles en aparecer, dependiendo de la entidad bancaria. Si el proceso de verificación no se completa correctamente, la compra se da de baja de manera automática.
Cuando se habilite el canje de las entradas virtuales por las pulseras, los compradores recibirán por correo electrónico las fechas y los puntos disponibles para realizarlo.
Cuándo y dónde es Cosquín Rock 2027
- Fechas: sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027.
- Lugar: Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba.
- Entradas: abono general desde $500.000 más $75.000 de cargo por servicio.
La edición 2027 llegará después de un Cosquín Rock 2026 que, de acuerdo con la organización, reunió a más de 90.000 personas y presentó a más de 100 artistas en sus diferentes escenarios.
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