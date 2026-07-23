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Cosquín Rock confirmó sus fechas para 2027: a partir de cuándo se pueden comprar las entradas

El festival volverá al Aeródromo Santa María de Punilla el 6 y 7 de febrero; la nueva instancia de comercialización comenzará el 29 de julio con beneficios con alguas tarjetas

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Eruca Sativa en la última edición de Cosquín Rock
Eruca Sativa en la última edición de Cosquín RockFrancisco Delgado - Prensa Cosquin Rock

Cosquín Rock confirmó las fechas de su edición 2027: el festival se realizará el sábado 6 y el domingo 7 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba. El encuentro volverá a extenderse durante dos jornadas consecutivas en las sierras.

Fito Páez en Cosquín Rock 2026
Fito Páez en Cosquín Rock 2026Francisco Delgado

La nueva instancia de venta de entradas comenzará el miércoles 29 de julio de 2026 y se desarrollará en tres etapas. Los valores y la programación artística todavía no fueron informados oficialmente. El sitio de Cosquín Rock ya cuenta con un acceso a la ticketera oficial de la edición 2027.

Cuándo y dónde será Cosquín Rock 2027

El festival tendrá lugar durante el primer fin de semana de febrero:

  • Cuándo: sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027.
  • Dónde: Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba.
  • Programación: todavía no fue anunciada oficialmente.

El predio volverá a recibir al encuentro luego de una edición 2026 que, de acuerdo con la organización, reunió a más de 90.000 personas y presentó a más de 100 artistas distribuidos en diferentes escenarios.

Precios y beneficios para comprar entradas

Adrián Dárgelos, al frente de Babasónicos, en Cosquín Rock 2026
Adrián Dárgelos, al frente de Babasónicos, en Cosquín Rock 2026Francisco Delgado

Precios: aún no informados oficialmente. La nueva instancia de venta anunciada comenzará el miércoles 29 de julio de 2026.

La comercialización estará dividida en tres fases:

  • Yendo: preventa exclusiva para clientes de BBVA Argentina, con 12 cuotas sin interés, hasta agotar stock.
  • Llegando: segunda preventa exclusiva para clientes de BBVA Argentina, también con 12 cuotas sin interés, hasta agotar stock.
  • Viajando: venta general habilitada para todos los medios de pago. Los clientes de BBVA Argentina conservarán el beneficio de 12 cuotas sin interés.

Cómo comprar entradas para Cosquín Rock 2027

La compra deberá realizarse mediante los canales oficiales:

  • Ingresar al sitio oficial de Cosquín Rock.
  • Seleccionar el botón “Conseguí tus entradas”, que dirige a la plataforma de Edén Entradas.
  • Revisar cuál de las etapas de venta se encuentra disponible.
  • Consultar el precio, los cargos adicionales y las condiciones de financiación.
  • Completar los datos requeridos y confirmar el pago.
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