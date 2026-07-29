Cosquín Rock 2027: cuánto cuestan las entradas y cómo comprar los abonos en 12 cuotas sin interés

Cosquín Rock 2027 abrió la venta de entradas para su próxima edición, que se realizará el sábado 6 y el domingo 7 de febrero en el Aeródromo Santa María de Punilla, en la provincia de Córdoba.

La etapa general denominada Viajando ofrece tickets desde $500.000, mientras que la alternativa VIP Fanatic cuesta $1,8 millones. A estos valores deben sumarse los cargos por servicio informados durante el proceso de compra. El acceso a la ticketera ya se encuentra habilitado en la página oficial.

Cuándo y dónde será Cosquín Rock 2027

Ciro y los Persas, en Cosquín Rock 2026

El festival volverá a desarrollarse durante dos jornadas consecutivas en las sierras cordobesas:

Cuándo: sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027.

sábado 6 y domingo 7 de febrero de 2027. Dónde: Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba.

En la edición 2026, más de 90.000 personas asistieron al predio y participaron más de 100 artistas distribuidos entre los diferentes escenarios.

Cuánto cuestan las entradas para Cosquín Rock 2027

Los precios visibles en la ticketera oficial este miércoles 29 de julio son los siguientes:

Abono general Viajando: $500.000.

$500.000. Cargo por servicio del abono general: $75.000.

$75.000. Precio final del abono general: $575.000 .

. Abono VIP Fanatic: $1.800.000.

$1.800.000. Cargo por servicio del abono VIP Fanatic: $100.000.

$100.000. Precio final del abono VIP Fanatic: $1.900.000.

La venta fue organizada en tres etapas:

Yendo: preventa exclusiva para clientes de BBVA , con 12 cuotas sin interés y hasta agotar stock.

preventa exclusiva para clientes de BBVA , con 12 cuotas sin interés y hasta agotar stock. Llegando: segunda preventa exclusiva para clientes de BBVA , también con 12 cuotas sin interés y hasta agotar stock.

segunda preventa exclusiva para clientes de BBVA , también con 12 cuotas sin interés y hasta agotar stock. Viajando: venta general habilitada para todos los medios de pago. Los clientes de BBVA mantienen el beneficio de 12 cuotas sin interés.

Cómo comprar entradas para Cosquín Rock 2027

Dillom - Cosquín Rock Francisco Delgado

El paso a paso es el siguiente:

Ingresar al sitio oficial de Cosquín Rock.

Seleccionar el botón “Conseguí tus entradas” , que dirige a Edén Entradas.

, que dirige a Edén Entradas. Registrarse o iniciar sesión en la plataforma.

Elegir entre el abono general Viajando y el abono VIP Fanatic .

y el . Indicar la cantidad de entradas.

Completar los datos personales solicitados.

Seleccionar entre envío a domicilio o retiro en un punto habilitado.

Revisar el precio, el cargo por servicio y el importe final.

Elegir el medio de pago y confirmar la operación.

La organización remarcó que la venta oficial se realiza únicamente por medio de su página web.

Cómo verificar la compra

Juanse - Cosquín Rock 2026 GABIFOTOGRAFIA

Cosquín Rock utiliza un sistema de validación para comprobar la identidad del titular de la tarjeta empleada durante la operación.

Después de efectuar el pago, el comprador dispone de 10 días para ingresar un código de seis dígitos que aparecerá en su cuenta de home banking. Ese código puede demorar hasta 72 horas hábiles en reflejarse, según la entidad bancaria.

Si la verificación no se completa correctamente dentro del plazo indicado, la compra será dada de baja automáticamente.

Cuando se habilite el canje de las entradas virtuales por las pulseras, los compradores recibirán un correo electrónico con las fechas y los puntos disponibles para realizar el trámite.