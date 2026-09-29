De estadios a palacios: los más de 170 espacios que se pueden visitar gratis en Open House Buenos Aires 2026

Open House Buenos Aires 2026 se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre con más de 170 edificios y espacios para visitar gratis en la Ciudad de Buenos Aires. Durante ese fin de semana abrirán sus puertas casas privadas, edificios históricos, estadios, teatros y oficinas, muchos de ellos habitualmente cerrados al público.

La mayoría de las visitas no requiere inscripción previa. Cada sede tendrá días y turnos específicos dentro de las franjas de 10 a 14 y de 15 a 19, de acuerdo con la programación oficial.

Qué edificios y espacios participan de Open House Buenos Aires 2026

Campus Di Tella, nueva incorporación de 2026 Gentileza/Open House Buenos Aires

El catálogo oficial de la edición 2026 reúne actualmente 175 propuestas:

2636 Flats. Nuevo 2026.

3 de Febrero. Nuevo 2026.

Aberg Cobo.

AER Pasaje.

AGN - Auditoria General de la Nación.

Agote. Nuevo 2026.

Alley Recoleta. Nuevo 2026.

AQ Tailored Suites.

Araóz 2193 - Instituto Integral.

Arthaus Central. Ex Banco de Italia y Río de la Plata.

Balbin 4289 . Ricci Flats.

Banco Ciudad - Casa Matriz.

Banco Ciudad - Sucursal 14.

Banco Hipotecario. Ex Banco de Londres.

Banco Provincia - Casa Central.

Barrio 20 - Papa Francisco.

Barrio Parque Los Andes.

Barrio Playón Chacarita.

Barrio Rodrigo Bueno.

Biblioteca Nacional.

Bold.

Bubble Studios.

Bureau, en Ateliers para Artistas Tres Sargentos. Nuevo 2026.

Caldas 287.

Campus Di Tella. Nuevo 2026.

Casa Aer. Nuevo 2026.

Casa Bolívar o Casa de los Dragones.

Casa Calise 2.

Casa Cubo.

Casa de la Ciudad. Ex Sede Corporativa del Banco Ciudad.

Casa Elena.

Casa en Saavedra.

Casa Fernández Blanco.

Casa Garu.

Casa Mendoza. Nuevo 2026.

Casa Pirán. Nuevo 2026.

Casa República - Ex Residencia Peña. Nuevo 2026.

Casa Rivera Paradise. Nuevo 2026.

Casa Taller Forner-Bigatti.

Casa Villa Urquiza 3. Nuevo 2026.

Casal de Catalunya.

Cementerio de la Chacarita.

Centro Cultural Borges.

Centro Cultural Polo Bandoneón. Nuevo 2026.

Céspedes. Nuevo 2026.

Cine Teatro Gran Rex.

Club de Oficios. Nuevo 2026.

Club Ferro Carril Oeste - Estadio Arq. Ricardo Etcheverri.

Cooperativa La Fábrica.

Cúpula del Sanatorio Anchorena del Callao.

Cúpula Edificio La Inmobiliaria.

Divino Taller. Nuevo 2026.

Dome Business Plaza.

Dos Casas en Parque Chas. Nuevo 2026.

Echeverria 4445.

Ecoparque - Ex Zoológico de Buenos Aires.

Edificio 11 de Septiembre 4050. Nuevo 2026.

Edificio Cervantes.

Edificio Ciudad de la Paz 90.

Edificio Comega.

Edificio Corporativo Banco Macro.

Edificio de los Eucaliptus - Virrey del Pino.

Edificio de posgrados UM.

Edificio de Renta Bencich.

Edificio Donado 2469. Nuevo 2026.

Edificio Editorial Perfil.

Edificio Garay - Sede Corporativa Santander Argentina.

Edificio Husares.

Edificio IBM.

Edificio Jaramillo. Nuevo 2026.

Edificio Kavanagh.

Edificio Olazábal 1961.

Edificio Prometeo.

Edificio RH+.

Edificio Yatahi - Sindicatura General de la Nación. Nuevo 2026.

El Hogar Obrero Villa Ortúzar. Nuevo 2026.

El Salvador 5651.

El Templete.

El Zanjón de Granados.

Enófilo - Enoteca.

Escuela del Jacarandá.

Escuela Ecos.

Espacio Galixia.

Espacio Norah. Nuevo 2026.

Espinosa Estudios.

Estación Retiro. Nuevo 2026.

Estadio José Amalfitani - Club Atlético Vélez Sarsfield. Nuevo 2026.

Estadio Mary Terán de Weiss.

Estadio Nueva Chicago. Nuevo 2026.

Estomba 1046. Nuevo 2026.

Estudio 2EC Arquitectos.

Estudio RDR Arquitectos.

Estudios para artistas y locales comerciales - Ateliers.

Estudios para artistas y locales comerciales - Bisman Ediciones.

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de Buenos Aires.

Facultad de Derecho UBA.

Fundación Andreani.

Fundación Cassará.

Fundación Clorindo Testa.

Fundación Larivière.

Fundación Proa.

Galería y Mirador Güemes.

Giribone 1550. Nuevo 2026.

Hotel Patios de San Telmo.

INDIGO - Almafuerte 47.

Intervista.

Jardín Botánico Carlos Thays.

La Casa Biferdil. Nuevo 2026.

La Maquinita Godoy Cruz. Nuevo 2026.

La Maquinita Niceto Vega. Nuevo 2026.

La Nube. Nuevo 2026.

Linda Linda Librería. Nuevo 2026.

LMC346 / Luis María Campos 346. Nuevo 2026.

LOOP - Caseros 3402.

Luis Viale 345. Nuevo 2026.

M5605 + M5615. Nuevo 2026.

MACBA - Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires.

Madero Walk.

Malabia 1117.

Malabia 933.

MARQ. Museo de Arquitectura.

Mercedes 3880.

Mirabilia 851.

Mirabilia Soler. Nuevo 2026.

Museo Benito Quinquela Martín.

Museo de arte español Enrique Larreta.

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA).

Museo Evita.

Museo Fernández Blanco - Sede Palacio Noel.

Museo Xul Solar.

Nantes - Tienda de arte + Enmarcado artesanal. Nuevo 2026.

Ola Palermo.

Olaya 1371. Nuevo 2026.

OLGA.

Osa PH. Nuevo 2026.

Pacto Estudio.

Palacio Barolo.

Palacio Ceci. Nuevo 2026.

Pasaje Calas. Nuevo 2026.

Pasaje Olleros 3951.

Peaches Besares.

PH Aizpurúa.

PH Arévalo.

PH Helguera.

PH Juana. Nuevo 2026.

PH Juana Azurduy 3011. Nuevo 2026.

PH Loreto. Nuevo 2026.

PH Núñez UNO.

PH Valle. Nuevo 2026.

PH Velasco. Nuevo 2026.

Plan H.

Planetario Galileo Galilei.

Planta Potabilizadora General San Martín - AYSA. Nuevo 2026.

Proa 21-Mansión Cichero.

Quartier Retiro. Nuevo 2026.

Reforma Kennedy. Nuevo 2026.

Reforma Tacuarí.

Reserva Ecológica Costanera Sur. Nuevo 2026.

Reserva Ecológica Lago Lugano.

Rivera 5740. Nuevo 2026.

Roseti 88.

SCA - Sociedad Central de Arquitectos. Nuevo 2026.

Sede Social Ferro Carril Oeste.

Superi - SP 4C. Nuevo 2026.

Taller Castillo. Nuevo 2026.

Taller de Carlos Herzberg. Nuevo 2026.

Teatro Avenida.

Teatro Colón Fábrica.

Torre Huergo 475.

Torre Mirafiori.

Torre Monumental.

Tres Casas Superí. Nuevo 2026.

Virrey del Pino 1552. Nuevo 2026.

Zabala 3009.

Zonderflag Casa de Artistas.

Entre las novedades está la incorporación de Mataderos al mapa del festival con la apertura del Estadio Nueva Chicago.

En San Telmo, El Zanjón de Granados propone un recorrido por distintas etapas de la historia porteña. Bajo una mansión del siglo XIX se conservan restos de una vivienda que data de 1732 y túneles vinculados con diferentes períodos de la ciudad.

Cuándo es Open House Buenos Aires 2026

La sede de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Gentileza/Open House Buenos Aires

Fecha: sábado 3 y domingo 4 de octubre.

sábado 3 y domingo 4 de octubre. Horarios: cada espacio tendrá turnos propios dentro de las franjas de 10 a 14 y de 15 a 19.

cada espacio tendrá turnos propios dentro de las franjas de 10 a 14 y de 15 a 19. Entrada: gratuita.

El día de apertura, horario y dirección de cada edificio pueden consultarse en el mapa y catálogo de la web oficial de Open House Buenos Aires.

Cómo acceder a los edificios de Open House Buenos Aires 2026

Open House Buenos Aires Gentileza/Open House Buenos Aires - Claudio Troncoso Rojas

Elegir el espacio: consultar en la programación oficial qué edificios abren cada día y en qué horario.

consultar en la programación oficial qué edificios abren cada día y en qué horario. Verificar si requiere reserva: la mayoría tiene acceso sin inscripción previa.

la mayoría tiene acceso sin inscripción previa. Inscribirse si corresponde: Galería y Mirador Güemes, Banco Hipotecario (ex Banco de Londres), Planetario, Palacio Barolo, Torre Mirafiori y El Zanjón de Granados requieren reserva anticipada a través de Eventbrite.

Galería y Mirador Güemes, Banco Hipotecario (ex Banco de Londres), Planetario, Palacio Barolo, Torre Mirafiori y El Zanjón de Granados requieren reserva anticipada a través de Eventbrite. Presentarse en el horario correspondiente: cada edificio funciona con sus propios días y turnos dentro de las franjas generales del festival.

cada edificio funciona con sus propios días y turnos dentro de las franjas generales del festival. Llevar DNI: es obligatorio presentarlo para ingresar, tanto en los espacios con inscripción previa como en los de acceso directo.

Las inscripciones para los seis espacios con reserva se habilitaron el miércoles 23 de septiembre a las 9.00.

Recorridos a pie y en bicicleta

Ola Palermo Gentileza/Open House Buenos Aires

La programación también incluye Camina Bs. As. y Open Bici, con recorridos guiados por distintos puntos de la ciudad.

A esto se suma Open House recomienda, una sección con itinerarios organizados por barrio o por categorías: la ciudad doméstica, la ciudad icónica, la ciudad y sus equipamientos y la ciudad histórica.

La información de estas actividades estará disponible en la web oficial del festival.

Open House, una red internacional de arquitectura y ciudad

Open House Buenos Aires forma parte de Open House Worldwide, una red internacional dedicada a la arquitectura y el paisaje urbano de la que participan 55 ciudades, entre ellas Londres, Madrid, Barcelona, Atenas, Roma, Nueva York, Chicago, Ciudad de México, Santiago de Chile y Rosario.

En 2026 se suma Open House La Plata y, de acuerdo con la organización, para el año siguiente están previstas ediciones en Tucumán y Salta.

El festival integra además el Mes del Diseño y la Arquitectura, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La organización está a cargo de Cohabitar Urbano y cuenta con apoyo institucional de FADU-UBA, la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Morón, la Sociedad Central de Arquitectos y el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo.