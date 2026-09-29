Al menos 23 muertos y millones de afectados por las inundaciones que golpearon Tailandia

BANGKOK.– Al menos 23 personas murieron en Tailandia desde el 16 de septiembre a causa de las lluvias torrenciales y las inundaciones que afectaron a decenas de provincias, mientras Bangkok comenzaba a recuperar la normalidad tras varios días bajo el agua y el gobierno aprobaba un paquete de ayuda de unos 120 millones de dólares para los damnificados.

Las lluvias dejaron además a más de 2,6 millones de personas afectadas en todo el país, según las autoridades. Bangkok fue una de las zonas más golpeadas, con unos 320 milímetros de precipitaciones acumuladas en apenas tres días la semana pasada, una cantidad equivalente a la que suele recibir la extensa y baja capital durante todo septiembre.

Equipos de rescate evacúan a un paciente desde una zona inundada hacia un lugar más seguro tras las fuertes lluvias en Bangkok Sakchai Lalit - AP

El Ministerio del Interior informó que cuatro de las víctimas murieron en Bangkok, mientras que otras ocho fallecieron en la provincia vecina de Samut Prakan y seis en Sa Kaeo, en el este del país. Las restantes muertes se registraron en Chanthaburi, Ayutthaya y Saraburi.

Las cifras sobre la extensión de las inundaciones variaron según los organismos oficiales, pero el Departamento de Prevención y Mitigación de Desastres (DPMD) indicó que 29 de las 77 provincias del país permanecían afectadas.

Las fuertes lluvias causaron inundaciones generalizadas en Bangkok

En Bangkok, unas 700.000 personas sufrieron las consecuencias de las inundaciones, mientras que casi 7000 fueron trasladadas a más de 230 refugios habilitados por las autoridades. Las escuelas permanecieron cerradas por segundo día consecutivo en algunas zonas de la ciudad.

En algunas imágenes que circularon en redes sociales, se ve cómo las calles anegadas se transformaron en ríos, con cardúmenes de bagres que nadaban entre los vehículos detenidos y las veredas cubiertas de agua. Videos difundidos en redes sociales mostraron a los peces zigzagueando por las vías inundadas.

Bangkok’s streets have turned into rivers after heavy flooding, with schools of catfish now swimming through inundated roads.

Videos show fish weaving between stalled vehicles and submerged sidewalks as floodwaters cover parts of Thai capital, disrupting traffic and daily life. pic.twitter.com/i0jkRc7VNp — The South Asia Times (@thesouthasiatim) September 29, 2026

Las lluvias cesaron en gran medida en la capital, pero varios barrios, especialmente en el este, continuaban anegados este martes. El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, estimó que el agua se retiraría de las principales vías en unos dos días, aunque las zonas más bajas podrían necesitar hasta una semana para quedar completamente secas.

“Ya se están llevando a cabo labores de recuperación en las zonas donde el agua ha bajado”, dijo Chadchart.

Aparecieron peces nadando por las calles de la ciudad tras las graves inundaciones

Las estaciones de bombeo de la capital funcionaron durante varios días a plena capacidad para acelerar el drenaje. Bangkok, construida sobre antiguos pantanos y atravesada por una extensa red de canales, es particularmente vulnerable a las inundaciones durante la temporada de lluvias.

Septiembre suele ser el mes más lluvioso del país y numerosos habitantes de la capital afirmaron que las precipitaciones de este año fueron especialmente intensas.

Caos en el principal aeropuerto

Aunque los principales aeropuertos de Bangkok continuaron operativos, las inundaciones provocaron importantes trastornos en Suvarnabhumi, el mayor aeropuerto internacional de Tailandia.

Thai Airways, la aerolínea de bandera, informó que alrededor de la mitad de su personal no pudo llegar a sus puestos de trabajo debido a las inundaciones, lo que redujo drásticamente su capacidad operativa.

La compañía tenía previsto cancelar unos 30 vuelos el martes, alrededor del 30% de sus salidas programadas desde Bangkok, mientras intentaba resolver una acumulación de unas 5600 maletas que permanecían retenidas en el aeropuerto.

“Casi el 100% de los vuelos de los últimos dos días sufrieron retrasos, y menos del 3% salieron según lo previsto, ya que no se pudo mantener la capacidad operativa”, dijo el director ejecutivo de Thai Airways, Chai Eamsiri.

El ejecutivo anticipó que la reducción de vuelos desde Bangkok se prolongaría al menos durante otros tres días.

Se observa el equipaje de los pasajeros de vuelos de Thai Airways en el Aeropuerto Internacional Suvarnabhumi de Bangkok después de que las inundaciones interrumpieran los servicios en tierra de la aerolínea - - AFP

La Fuerza Aérea tailandesa envió personal al aeropuerto para colaborar con las tareas de distribución de las valijas.

El impacto sobre el transporte amenaza con agravar las dificultades de una economía en la que el turismo ocupa un lugar central. Entre enero y septiembre, las llegadas de visitantes extranjeros cayeron 3,12% interanual, hasta 21,28 millones, según cifras oficiales.

Ayuda de emergencia y un plan de drenaje

El gobierno tailandés aprobó este martes 4100 millones de baht, unos 120 millones de dólares, en fondos de emergencia para compensar a las personas afectadas por las inundaciones.

El vocero gubernamental Ekkapob Pianpises indicó que los recursos serán distribuidos por el Ministerio del Interior entre los damnificados de todo el país.

El primer ministro Anutin Charnvirakul anunció además un ambicioso proyecto de drenaje de largo plazo, con un costo estimado de 160.000 millones de baht, unos 4800 millones de dólares. La obra demandará alrededor de ocho años y buscará reforzar la protección contra inundaciones en la región central, Bangkok y sus alrededores.

Personas caminan por una calle inundada tras una fuerte lluvia en Bangkok Sakchai Lalit - AP

Las autoridades estimaron también importantes pérdidas económicas. Los daños provocados por las inundaciones alcanzaban unos 367 millones de dólares en alrededor de una veintena de provincias, mientras que el ministro de Industria, Varawut Silpa-archa, calculó en 22 millones de baht —unos 655.000 dólares— los daños sufridos por empresas.

Mientras el agua comenzaba a bajar, algunos habitantes de Bangkok intentaban retomar sus actividades pese a las pérdidas.

En Bang Kapi, uno de los distritos más afectados, los residentes todavía debían atravesar zonas inundadas a pie o en pequeñas embarcaciones. Los comerciantes de un mercado cercano, donde el agua llegó a cubrirles las rodillas, trasladaron sus puestos a una pasarela elevada junto a un centro comercial.

Allí, entre puestos de carne, verduras y hierbas, los vendedores intentaban mantener el negocio pese a las dificultades. La música sonaba a través de altavoces mientras llamaban a los clientes que avanzaban por el agua o atravesaban el centro comercial.

Vendedores improvisan puestos flotantes para seguir operando tras las graves inundaciones

Las autoridades meteorológicas, entretanto, advirtieron que aunque se esperaba una mejora en Bangkok, persistía el riesgo de fuertes lluvias en otras zonas del país.

Los científicos advirtieron que el calentamiento global provocado por las emisiones de combustibles fósiles puede aumentar la intensidad y frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como las precipitaciones que golpearon esta semana a Tailandia.

Agencias AP, AFP y Reuters