De la casa de Toy Story a conocer un aguará guazú: 10 planes, algunos gratis, para chicos en las vacaciones de invierno

Verónica De Martini 20 de julio de 2026 18:28 10 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Qué sale?

Las vacaciones de invierno vuelven a llenar de propuestas Buenos Aires y sus alrededores. Más allá de los clásicos espectáculos infantiles, la agenda suma experiencias inmersivas, actividades gastronómicas, juegos al aire libre, visitas nocturnas y recorridos por museos para compartir en familia.

Desde entrar en la casa de Bonnie de Toy Story y recorrer una versión iluminada de Alicia en el País de las Maravillas hasta participar de una clase de pastelería, lanzarse por una tirolesa o conocer un oso hormiguero gigante, estas diez opciones ofrecen alternativas para distintas edades, presupuestos y estilos de salida.

1. Conocer el oso hormiguero gigante y ver un aguará guazú

Planeta Vida: cómo es la nueva experiencia inmersiva del Bioparque Temaikèn Gentileza

ElDe la casa de Toy Story a conocer un aguará guazú: 10 planes, algunos gratis, para chicos en las vacaciones de invierno tiene una nueva propuesta para las vacaciones de invierno: invita a reemplazar el uso de pantallas por experiencias reales que pueda disfrutar toda la familia. La idea es que tanto grandes como chicos dejen de ser solo espectadores y se conviertan en protagonistas de sus nuevas experiencias.

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Planeta Vida es la experiencia inmersiva donde todos los visitantes pueden sumergirse en una misión para proteger el planeta a bordo del transbordador Génesis. A través de los distintos ecosistemas, mediante una narrativa envolvente, se pone el foco en la belleza de la naturaleza, pero también en su fragilidad y el rol de cada persona para su cuidado.

También se sumaron dos nuevos sectores: el Territorio Aguará, hogar del aguará guazú, uno de los mamíferos más emblemáticos de nuestra fauna, y el espacio donde se podrá conocer a Arasunu, el oso hormiguero gigante.

Durante las vacaciones de invierno habrá actividades desarrolladas por los Guardianes de Temaikén con propuestas para aprender jugando y fortalecer el vínculo de los chicos con la naturaleza.

Cuándo: todos los días de 10 a 18.

¿Dónde? RP 25, Belén de Escobar.

2. Parque de invierno gratuito

Planes al aire libre en el Parque de la Ciudad

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El Parque de la Ciudad inaugurará su clásico parque de invierno con entrada libre y gratuita, con capacidad limitada. Habrá juegos de habilidad y destreza, un gran laberinto para explorar, trepar y recorrer distintos niveles; módulos con escalada y deslizamiento para los más chicos; pelotero y circuito con obstáculos para poner a prueba la coordinación y agilidad.

En lo deportivo habrá fútbol, tenis, tiro al blanco para probar la puntería, control de pelota y anillos giratorios con desafíos de precisión.

Además, habrá un escenario con shows durante todo el día, puestos gastronómicos con opciones de comida y bebidas calientes, y zonas de descanso con mesas, sillas y hamacas.

Cuándo: del 24 de julio al 2 de agosto, de martes a domingo, de 10 a 18.

Entrada: libre y gratuita, con capacidad limitada.

¿Dónde? Gral. F. Fernández de la Cruz 4000, Villa Soldati, para acceder al estacionamiento. Ingresos peatonales por Av. Gral. F. Fernández de la Cruz 4080 y Calle 23 de Junio 4300.

3. La casa de Bonnie en escala real

La casa de Bonnie

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La experiencia de convertirse en un juguete de Toy Story es posible y gratuita. En el shopping Unicenter recrearon la casa de Bonnie en escala real y todas las familias están invitadas a recorrer los distintos espacios interactivos con juegos, tecnología y propuestas lúdicas inspiradas en la última película de saga animada.

El plan es sentirse del tamaño de un juguete por medio del recorrido inmersivo por la casa de Bonnie, un espacio para sacarse fotos con Lily Pad, con una pantalla interactiva que permite filmar y proyectar selfies en tiempo real; un juego de baile; una estación para colorear digitalmente los personajes favoritos; una dinámica de búsqueda con realidad aumentada para encontrar juguetes escondidos; y, para finalizar el recorrido, un tiro al blanco.

La actividad tiene una duración aproximada de 20 minutos y por cada cuatro menores debe ingresar un adulto.

Cuándo: del 17 de julio al 2 de agosto, todos los días de 12 a 20.

Entrada: gratuita, con reserva previa a través de la web.

¿Dónde? Plaza del Sol, primer nivel de Unicenter, Paraná 3745, Martínez.

4. Visita nocturna al maravilloso mundo de Alicia

MBONETTO

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En cuanto el sol se va, el Jardín Botánico Carlos Thays se ilumina y entre sus árboles y senderos aparece el mundo de Maravillosa Alicia, una experiencia inmersiva de gran escalainspirada en el universo de Alicia en el país de las maravillas, la obra de Lewis Carroll.

El recorrido, de aproximadamente una hora, consiste en doce instalaciones perfectas para fotografiar que combinan arte lumínico, sonido envolvente, tecnología interactiva y escenografía.

Al sacar las entradas se reserva el horario de ingreso para evitar la aglomeración de personas y permitir que todos puedan disfrutar de la muestra por igual. El horario de las 18 es perfecto para los más chicos de la familia. Los árboles impiden que atraviese el viento de las noches de invierno, convirtiendo la experiencia en un momento gratificante sin importar que sea al aire libre.

Entre sus instalaciones se podrán pintar rosas en una pantalla interactiva, verse reflejado de diferentes maneras en muchos espejos y ver una historia de luces lograda a la perfección sobre la casona del Jardín Botánico.

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La muestra es sustentable: iluminación LED de bajo consumo, sin contaminación lumínica, estructuras autoportantes sin excavación, sin fijaciones al suelo y sin plásticos de un solo uso.

La gran novedad llega con ALI, una compañera narrativa que acompaña al visitante por WhatsApp sin necesidad de descargar aplicaciones. A los menores de 8 años se les entrega un dispositivo sin necesidad de teléfono ni lectura, para que escuchen su propia narración.

Cuándo: hasta el 30 de agosto, desde las 18.

¿Dónde? Jardín Botánico Carlos Thays, Av. Santa Fe 3951, Palermo. Web: Jardín Botánico Carlos Thays, Av. Santa Fe 3951, Palermo. Web: maravillosaalicia.com.ar

5. Propuestas en los museos de la Ciudad

MIJU, Museo de la Imaginación y el Juego

El Ministerio de Cultura de la Ciudad armó una red de museos públicos porteños que presentará una programación especial con actividades pensadas para recorrerlos y divertirse en familia.

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La programación incluye talleres de arte en los museos de la Ciudad, Sívori, Gardel, de Arte Popular, Saavedra, MIJU y Quinquela Martín, para descubrir y conectar con sus colecciones.

También habrá espectáculos de música, circo y teatro en los museos Quinquela Martín, Larreta, Saavedra y MIJU; postas de juegos e intervenciones artísticas en el jardín del MIJU; visitas guiadas en todos los museos; visitas teatralizadas en el Museo Larreta; y ciclos con proyecciones de películas de producción nacional e internacional en los museos del Cine y Larreta.

Web: programación completa de vacaciones de invierno en los museos de la Ciudad.

6. Clase de pastelería francesa

Joaquín Pantuso

Por única vez, los chicos podrán asistir a una clase de pastelería en la cocina de Jakarta. Los más chicos se podrán convertir en pequeños pasteleros con una experiencia pensada para que aprendan, creen y se diviertan elaborando sus propias recetas.

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De la mano del chef pâtissier Joaquín Pantuso, van a preparar muffins, cookies y mini Le Fruits. No es necesario tener experiencia previa en la cocina y todos se llevarán a sus casas lo que hayan preparado.

El taller incluye todos los ingredientes, materiales y un diploma de participación.

Cuándo: jueves 23 de julio, de 16 a 18.

¿Dónde? Nicaragua 5606, Palermo. Instagram: Nicaragua 5606, Palermo. Instagram: @jakarta_cafe

7. Una aventura inmersiva inspirada en Pinocho

El taller de los sueños en el Palacio Libertad

La sala inmersiva del Palacio Libertad preparó una propuesta especial para las vacaciones de invierno inspirada en el clásico cuento de Pinocho.

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La muestra se llama El taller de los sueños porque es una invitación al taller donde nacen los sueños y a acompañar a Pinocho en la búsqueda de su identidad a través de escenarios que cambian y desafíos que ponen a prueba su honestidad y coraje.

Por medio de imágenes envolventes y sonido espacial, la experiencia transforma el viaje de Pinocho en una aventura sensorial e inmersiva que mantiene en alerta la imaginación de chicos y de grandes que se reencuentran con el personaje querido.

La entrada es gratuita y por orden de llegada. No requiere inscripción previa.

Cuándo: hasta el 2 de agosto, de martes a domingos, de 14 a 20.

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¿Dónde? Segundo piso del Palacio Libertad, Sarmiento 151, San Nicolás.

8. Tirolesa, fútbol y princesas en el Campo de Polo

Imaginá Bocha

Para las vacaciones de invierno, Imaginá Bocha renovó su propuesta anual sumando experiencias inéditas que podrán disfrutarse durante las dos semanas todos los días.

El parque ubicado en el Campo Argentino de Polo es el lugar preferido para quienes buscan combinar actividades al aire libre y cerradas en el corazón de la ciudad. Además, cuenta con un paseo gastronómico para completar la experiencia y admite mascotas.

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Las nuevas atracciones que se suman para esta temporada son: la casa de princesas, una experiencia mágica donde las niñas podrán convertirse en princesas con vestuario, maquillaje y peinado; nuevos juegos tecnológicos de fútbol que combinan actividad física y tecnología para desafiar la habilidad y puntería de los chicos; una tirolesa gigante para los que buscan adrenalina y aventura; el regreso de Kids Islands, el espacio de juego de roles donde los chicos exploran distintas profesiones; y En las nubes, una propuesta recreativa pensada para estimular la imaginación y el movimiento.

Los clásicos como los inflables gigantes, las camas elásticas, pintar en la oscuridad, el parque aéreo y la plaza blanda siguen vigentes.

Cuándo: del 10 de julio al 2 de agosto, todos los días de 10 a 18.

Entradas: solo pagan los niños. Los adultos ingresan sin cargo.

¿Dónde? Campo Argentino de Polo, Av. del Libertador 4096, Palermo. Web: Campo Argentino de Polo, Av. del Libertador 4096, Palermo. Web: imaginabocha.com.ar

9. Té temático en hotel de lujo

Bloom Bear Tea Party

No hace falta hospedarse en el Hilton Pilar para vivir una experiencia gastronómica y temática de alto nivel pensada para el público infantil. El hotel suma a sus tradicionales tardes de té una propuesta que incluye diferentes actividades creativas: Magic Circus Show by Chiquito es una experiencia inspirada en el universo del circo; en el Bloom Bear Tea Party cada participante creará un oso decorado con flores preservadas; para diseñar y personalizar charms y accesorios la opción elegida es el Charm Tea Party; y, por último, el Creative Deco Tea Party será de decoración creativa con técnica Decoden.

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Todas las propuestas incluyen el exclusivo té de la tarde que ofrece el hotel, pero esta vez en el marco de las vacaciones de invierno con una propuesta que los entretenga.

¿Dónde? Hilton Pilar, Ruta 8, km 60,5, Pilar. Web: hiltonpilar.ar

10. Pintar tu propio cuadro flúo

Experiencia Art Point

La propuesta es convertirse en artistas por una tarde y pintar cada uno su propio cuadro para colgar en su casa, pero de un modo divertido, único y original.

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La experiencia artística se realiza bajo luz negra y los niños podrán expresarse dentro del universo flúo con muchísimos colores en un despliegue de imaginación y diversión.

Cada entrada corresponde al uso de un bastidor para pintar. Los menores de 12 años deberán estar acompañados por un adulto y podrán ingresar dos adultos por niño que no abonan la entrada.

Los turnos son de una hora y no es necesario ser huésped del hotel para vivir la experiencia.

¿Dónde? Sheraton Pilar, Ruta Panamericana ramal Pilar, km 49,3. Web: sheraton-pilar.com.ar

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