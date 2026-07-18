Promociones para salir el Día del Amigo: 2x1 en tragos, karaoke sin cargo, descuentos de 35% en sushi y 25% en pizza

Aunque el Día del Amigo se celebra el lunes 20 de julio, los festejos comenzarán el sábado 18 y se extenderán hasta el domingo 26 de julio, y distintos restaurantes y bares de Buenos Aires prepararon promociones para reunirse alrededor de una mesa. La agenda incluye descuentos en sushi y pizzas, brunches especiales, menús colaborativos, primeras rondas de cerveza de cortesía, karaoke y encuentros con reconocidos bartenders.

Comida asiática, karaoke sin cargo y 35% de off en Yatai Yatoi

El salón de Yatai Yatoi Palermo Yatai Yatoi

La propuesta de Yatai Yatoi recorre las cocinas de Japón, China, Vietnam, Tailandia, Corea y Filipinas. Entre los platos para llevar al centro de la mesa se encuentran el Bo Xao, con fideos udon y bondiola marinada en lemongrass; el Kinilaw, un ceviche filipino con leche de coco y mango, y el Pad Thai, con langostinos y calamares.

El sábado 18 y el domingo 19 de julio habrá un 35% de descuento con tarjetas Black y Platinum de Santander para consumir en los restaurantes. Durante todo julio, la sede de Palermo permitirá reservar la sala de karaoke sin cargo. Por las vacaciones de invierno también incorporará turnos a las 12, 14 y 16.

La propuesta de Yatai Yatoi recorre las cocinas de Japón, China, Vietnam, Tailandia, Corea y Filipinas Gentileza/Yatai Yatoi

La promoción se extenderá al delivery hasta el lunes 20 de julio. El Combo Gong quedará a $54.000 y el Combo Street, a $33.250, ambos con un 30% de descuento. También habrá un 15% de descuento en el Ramen, que costará $21.675, y en el Ramen Veggie, disponible a $20.400.

¿Dónde? Echeverría 1665, local 601, Belgrano; Costa Rica 5802, Palermo. Instagram: @yataiyatoi

Descuentos de 25% en pizzas y 50% en bebidas en Hell’s Pizza

De 19 a 23, habrá un 25% de descuento en pizzas grandes y XXL de las variedades Lincoln, Obama, Jamoneta y Napoleta Gentileza/Hell's Pizza

El domingo 19 y el lunes 20 de julio, Hell’s Pizza ofrecerá promociones en sus pizzas estilo Nueva York y bebidas seleccionadas. De 19 a 23, habrá un 25% de descuento en pizzas grandes y XXL de las variedades Lincoln, preparada con mozzarella; Obama, con pepperoni y mozzarella; Jamoneta, con jamón cocido natural y mozzarella, y Napoleta, con mozzarella, tomate fresco, ajo y albahaca. También se aplicará un 50% de descuento en aguas, gaseosas y cervezas seleccionadas.

La promoción estará disponible para consumo en los restaurantes y take away. Participarán todas las sucursales, excepto las de Mar del Plata y Palmas del Pilar.

¿Dónde? Humboldt 1654, Palermo y otras sucursales en CABA, AMBA y el interior. Instagram: @hellspizza.ar

Primera ronda de cerveza de cortesía en Grasa

Grasa invitará la primera ronda de cervezas para brindar por el Día del Amigo Gentileza/Grasa

Desde las 19.30, la hamburguesería Grasa invitará la primera ronda de cervezas para brindar por el Día del Amigo. La celebración se extenderá hasta las 24, con ingreso por orden de llegada.

La jornada también marcará la presentación de una hamburguesa especial de influencia asiática. Lleva medallón de carne smash, cheddar, char siu, pepinos, mayonesa Kewpie, panceta y conservas japonesas.

¿Dónde? Acevedo 986, Villa Crespo. Instagram: @grasa___

Tapeo y 2x1 en cócteles en Croque Madame Palacio Paz

Croque Madame Palacio Paz Gentileza

El lunes 20 de julio, en Croque Madame Palacio Paz quienes elijan alguna de las opciones de la sección Pequeñas Degustaciones accederán a un 2x1 en todos los cócteles de la carta.

La selección incluye clásicos como el Aperol Spritz y creaciones de autor como el Tónico Paz, elaborado con gin, jugo de naranja, almíbar simple, coulis de frutos rojos y perfume de raspberry. Entre los platos para compartir se ofrecerán empanadas de osobuco braseado, buñuelos de espinaca y acelga con alioli de albahaca, Quiche Lorraine y humita gratinada con ragout de cordero.

¿Dónde? Avenida Santa Fe 750, Retiro. Instagram: @croquemadamepalaciopaz

Sushi nikkei, DJ y brindis con espumante en Fabric

La fachada de Fabric Dragón Blanco en Costanera Norte Gentileza/Fabric Dragón Blanco

La carta de Fabric combina cocina japonesa y peruana a través de rolls, ceviches y platos calientes pensados para pedir diferentes preparaciones y compartirlas. El sábado 18 y el domingo 19 de julio, sus restaurantes ofrecerán un 35% de descuento con tarjetas Black y Platinum de Santander.

Fabric Dragón Blanco Gentileza/Fabric Dragón Blanco

En Fabric Dragón Blanco, la celebración sumará DJ y un ciclo junto a Chivas, con tragos a precio promocional durante ambas jornadas. La sede abrirá excepcionalmente el lunes 20 por la noche, cuando habrá música y un brindis con una copa de espumante de cortesía.

¿Dónde? Avenida Costanera Rafael Obligado 185, Costanera Norte. Otras sucursales en CABA, GBA y el interior. Instagram: @fabricsushi

Cócteles latinos y bocados desde $2500 en Ronconcon

El Tamarindo Daisy de Ronconcon Gentileza

Ronconcon celebrará el lunes 20 con una propuesta inspirada en las cocinas de Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y México. De 19 a 20.30, la barra ofrecerá cócteles a $7500. Entre las opciones estarán el Ronpapelón, preparado con ron, papelón, lima y especias; el Amarillo Sour, con pisco macerado en ají amarillo, maracuyá, limón y gotas de Angostura, y el Gimlet Caribe, elaborado con gin, flor de Jamaica, lima y cilantro.

Las bebidas naturales sin alcohol, como el aguapanela, costarán $3900. Para acompañar habrá tres tequeños de queso llanero por $8500, tres empanadas fritas de harina de maíz rellenas de osobuco y papa por $9500, buñuelos colombianos a $2500, arepitas andinas con nata al mismo precio y un trío de snacks caseros a $3900.

¿Dónde? Beauchef 527, Caballito. Instagram: @ronconcon.ba

Un menú amigo con platos desde $10.000 en Alcanfor con Horta

El chef Julián Galende recibirá en Alcanfor a Lucas Díaz y Clara Chavarría, responsables de Horta Gentileza/Horta

El lunes 20, desde las 20, el chef Julián Galende recibirá en Alcanfor a Lucas Díaz y Clara Chavarría, responsables de Horta, para un pop-up con productos de temporada y platos pensados para llevar al centro de la mesa. El menú tendrá precios de entre $10.000 y $22.000 y estará acompañado por vinos por copa a precio especial.

De entrada habrá huevo de campo con polenta blanca, aire de cedrón y trufa negra y alcaucil relleno con cebolla. Entre los principales se ofrecerá carpaccio de pulpo argentino con papas confitadas, pimentón, alioli y perejil; mollejas con puré de papas, fondo de carne y cebolla crispy, y una hamburguesa de cordero con yogur y tahini, hinojo laminado, pickles de cebolla morada, queso feta y alioli de ajo confitado.

¿Dónde? Aguirre 949, Villa Crespo. Instagram: @alcanfor.bsas / @horta_ba

Narda Comedor: una merienda para dos con espumante

Narda Comedor, de Narda Lepes Narda Comedor

En Narda Comedor, la celebración se extenderá desde el lunes 20 hasta el viernes 24 de julio. De 16 a 19, el restaurante ofrecerá un menú diseñado para disfrutar de a dos.

La propuesta reúne algunas de las preparaciones más representativas de la casa, como la Bombita Rodríguez, el Sandwichito del bien, el palito de almendras, el chipá, la cookie y la tostada de palta y huevo. El menú también incluye té o café y una limonada o pomelada.

El lunes 20 también habrá un guiño al Día de la Independencia de Colombia, con arepas de queso y morcilla.

¿Dónde? Mariscal Antonio José de Sucre 664, Belgrano. Instagram: @nardacomedor

La Boque: seis días de 2x1 en aperitivos

La Boque de Palermo Gentileza/La Boque

La celebración continuará en La Boque de Palermo desde el martes 21 hasta el domingo 26 de julio. Entre las 17 y las 20, la tradicional Hora Vermutera ofrecerá un 2x1 en vermut, Campari, Fernet, Cynar, Aperol, Tinto de Verano, sidra tirada y cervezas.

La promoción podrá acompañarse con platitos concebidos para compartir, entre ellos empanadas, croquetas, tortillas, bruschettas y tablas de quesos y fiambres.

¿Dónde? Soler 5101, Palermo. Instagram: @laboquedepalermo

Cinco días de DJ y referentes de la coctelería en Punto Mona

El jueves 23 habrzá una nueva edición de Mona’s Friends Club conde bartenders, embajadores de marcas, asesores gastronómicos y responsables de reconocidos bares porteños compartirán la barra con Mona Gallosi y prepararán sus propias creaciones Gentileza/Punto Mona

Del miércoles 22 al domingo 26 de julio, Punto Mona, el bar creado por Mona Gallosi en Chacarita, celebrará la Semana de la Amistad con DJ invitados y una programación especial.

La actividad central será el jueves 23, con una nueva edición de Mona’s Friends Club. Bartenders, embajadores de marcas, asesores gastronómicos y responsables de reconocidos bares porteños compartirán la barra con la anfitriona y prepararán sus propias creaciones.

La programación contará con Charly Aguinsky, de Tres Monos, junto a Mona. Participarán Pablo Pignatta, de Mixtape; Santiago Migliano, de Al Fondo, y Magalí Caviasso, embajadora de marca de Grupo Diageo.

Sabrina Traverso y Agostina Elena, de Sofá un Bar, en la barra de Punto Mona Gentileza/Punto Monta

A las 22.30 será el turno de Sabrina Traverso y Agostina Elena, de Sofá un Bar, junto a Sebastián García, de Presidente Bar. Luego compartirán la barra Gustavo Vocke, de Tres Monos, y Flavia Arroyo, de Casa Cavia. La jornada cerrará a las 23.30 con Diego Zelaya, asesor gastronómico y embajador de Fabbri; Ramiro Ferreri, de RF Barras Móviles, y Ludovico De Biaggi, de Gran Bar Danzón.

¿Dónde? Fraga 93, Chacarita. Instagram: @puntomona.bar