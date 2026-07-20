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The Night: cómo es la propuesta de BA Ferial para fiestas corporativas de fin de año

El ciclo funcionará durante noviembre y diciembre de 2026 en los pabellones 1 y 5 de Costa Salguero; incluye gastronomía, open bar, técnica, ambientación y producción bajo un único esquema de trabajo

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La iniciativa está pensada para celebraciones de entre 300 y 3500 personas e integra espacio, gastronomía, open bar, técnica completa, dirección musical, ambientación, mobiliario, seguridad, limpieza y producción
La iniciativa está pensada para celebraciones de entre 300 y 3500 personas e integra espacio, gastronomía, open bar, técnica completa, dirección musical, ambientación, mobiliario, seguridad, limpieza y producciónGentileza/BA Ferial

BA Ferial presentó The Night, un ciclo destinado a empresas e instituciones que buscan organizar sus fiestas de fin de año con los principales servicios reunidos en una sola propuesta. Funcionará durante noviembre y diciembre de 2026, con calendario por reserva, en los pabellones 1 y 5 del predio ubicado en Costa Salguero.

La iniciativa está pensada para celebraciones de entre 300 y 3500 personas e integra espacio, gastronomía, open bar, técnica completa, dirección musical, ambientación, mobiliario, seguridad, limpieza y producción. El objetivo es concentrar la organización en una sola cotización, un contrato y un equipo de coordinación, con posibilidades de adaptación según la escala, la cultura y las necesidades de cada compañía.

Qué incluye The Night

Cada encuentro contempla acreditación digital y acceso mediante código QR, una recepción con barra, finger food y música, una instancia de plato principal y pista de baile, y un cierre con postres, cocktails y contenido musical
Cada encuentro contempla acreditación digital y acceso mediante código QR, una recepción con barra, finger food y música, una instancia de plato principal y pista de baile, y un cierre con postres, cocktails y contenido musicalGentileza

Cada encuentro contempla acreditación digital y acceso mediante código QR, una recepción con barra, finger food y música, una instancia de plato principal y pista de baile, y un cierre con postres, cocktails y contenido musical.

Sobre esa estructura, las empresas pueden sumar shows en vivo, conducción, reconocimientos, activaciones de marca, branding del espacio y otros recursos vinculados con sus objetivos internos.

“The Night nace de una necesidad muy concreta de las empresas que quieren cerrar el año con una experiencia cuidada, pero no siempre tienen el tiempo ni la estructura para coordinar cada parte del evento. Nuestro trabajo es ordenar esa complejidad”, explicó José Pini, uno de los representantes de Corelive. Y agregó “que la compañía tenga un solo interlocutor, un estándar claro de servicio y la flexibilidad suficiente para que la fiesta se sienta propia, no como un paquete cerrado”.

Dos formatos para celebraciones de distinta escala

Las empresas pueden sumar shows en vivo, conducción, reconocimientos, activaciones de marca, branding del espacio y otros recursos vinculados con sus objetivos internos
Las empresas pueden sumar shows en vivo, conducción, reconocimientos, activaciones de marca, branding del espacio y otros recursos vinculados con sus objetivos internosGentileza/BA Ferial

El ciclo se desarrollará en dos espacios del predio. El Pabellón 1 está destinado a encuentros de escala media, con una impronta más exclusiva.

El Pabellón 5, en cambio, ofrece una planta de mayor amplitud para compañías que necesitan organizar convocatorias numerosas, montajes de alto impacto o formatos que combinen cena, show, pista de baile y activaciones.

Cuáles son las características de BA Ferial

El objetivo es concentrar la organización en una sola cotización, un contrato y un equipo de coordinación, con posibilidades de adaptación según la escala, la cultura y las necesidades de cada compañía
El objetivo es concentrar la organización en una sola cotización, un contrato y un equipo de coordinación, con posibilidades de adaptación según la escala, la cultura y las necesidades de cada compañíaGentileza/BA Ferial

BA Ferial aporta la infraestructura necesaria para desarrollar encuentros corporativos de distinta magnitud. Entre las principales características del predio se encuentran:

  • 20.500 metros cuadrados de superficie.
  • Seis pabellones.
  • Cinco salas auditorio.
  • Alrededor de 1300 cocheras.
  • Conectividad wifi de última generación.
  • Acceso a transporte.
  • Servicios integrales para organizadores y visitantes.
  • Ubicación en Palermo, frente al Río de la Plata.
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