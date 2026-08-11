De una cena show en un parque cervecero, a una mesa con desconocidos: seis planes para salir esta semana

La agenda gastronómica de Buenos Aires suma durante los próximos días pop ups entre cocineros, cenas especiales, música frente al río y propuestas que salen de la rutina habitual de los restaurantes. Entre el miércoles 12 y el martes 18 de agosto habrá planes en Palermo, Versalles, Costanera Norte y Quilmes.

Miércoles 12 de agosto

Pablo Fridman, de Condarco, cocina en A Coruña

Fridman cocinará junto con el equipo de A Coruña una serie de platos especiales que podrán pedirse de manera individual Gentileza/A Coruña

La cantina española A Coruña dará comienzo a un ciclo de pop ups con cocineros invitados este miércoles 12 de agosto, desde las 20, con la participación de Pablo Fridman, chef y fundador de Condarco. La propuesta tendrá como escenario el salón de la cantina de Versalles.

Fridman cocinará junto con el equipo de la casa una serie de platos especiales que podrán pedirse de manera individual. Habrá tortilla de papas confitadas, cebolla y huevos de campo por $23.000; pesca del día curada tipo fiambre, con eneldo, pimienta y aceite de oliva por $18.000; y cinco croquetas de hongos, arvejas y puerros con crema de queso y perejil por $15.000. Los platos podrán acompañarse con Stella Artois y vermut La Fuerza.

¿Dónde? Irigoyen 1801, Versalles. Instagram: @acorunacantina

Miércoles 12

Bossa nova, vinilos y DJ frente al río en Sendero

El miércoles 12 Sendero invita a Bossa & Wines Vol. 9 Gentileza

Sendero desplegará cuatro noches consecutivas de gastronomía, coctelería y música frente al río. El miércoles 12 tendrá lugar Bossa & Wines Vol. 9, con un trío de bossa nova en vivo y un menú preparado para acompañar la experiencia.

El jueves 13 continuará con Not Welcome, acompañado por el Menú Friends & Family y la musicalización del DJ residente Gonzalo Iribarren. El viernes 14 llegará Vinyl Sessions Vol. 16, dedicado al sonido analógico, con sets de Iribarren, Francisco Lopez y Ryberg, una activación de Chandon y un menú de cortesía de Tokyo & Friends & Family.

El sábado 15 debutará Resident & Guest Vol. 1, que reunirá a Gonzalo Iribarren con Fatzu y Paul(ar). La última fecha incluirá además una activación de Tanqueray.

¿Dónde? Av. Rafael Obligado 6600, Costanera Norte. Instagram: @senderocostanera

Jueves 13 de agosto

Avío arma un banquete en el que el café también llega a los platos

El chef de Avío Federico Prieu Gentileza

Por una noche, el café abandonará el lugar habitual de las tazas en Avío. El restaurante de Palermo presenta este jueves 13 de agosto Banquete Café, una nueva edición de sus pop ups. Federico Prieu y su equipo utilizarán distintos aromas y sabores de los granos a lo largo de la comida. Entre las preparaciones anunciadas aparecen parmentier con zanahoria, cordero y melaza de cáscara de café; tostada de palmitos y mango verde; niguiri trufado; y bife vacuno madurado durante 30 días con manteca café París.

También se servirán ricota ahumada con puerros confitados, kaki, pistacho y café; brioche con paté de mollejas, limón en conserva y verdeo; granita de café y casis; y affogato con oliva. El recorrido estará acompañado por cocktails y bebidas a base de café. El valor informado es de $80.000 y las reservas se realizan al +54 9 11 2610-3230.

¿Dónde? Lavalleja 1521, Palermo. Instagram: @avio.bsas

La Mar cruza el dim sum con los sabores del mar

Salón de La Mar Gentileza

La Mar Buenos Aires estrenará este jueves 13 una nueva propuesta dentro de Marea Alta. Bajo el nombre El dimsum y el mar, la selección combina productos marinos con preparaciones y sabores que cruzan las cocinas peruana y china. Los especiales estarán disponibles durante al menos un mes.

Entre las opciones aparecen uñitas Kaypi rellenas de langostinos en salsa cinco sabores; suilonpao de parihuela con sabores chalacos y chiferos; bao del mar con barbecue de congrio y encurtidos de chifa; y bao Shanghái, pequeños baos tostados rellenos de langostino con piña.

También habrá hakaos de langostinos con salsa de chupe del Oriente, suikaos de cangrejo y cerdo con curry verde y ají, spring rolls de pulpo con tacos de lechuga para envolver y compartir, y siu mai de conchitas y caviar con salsa chili crab. Cada preparación podrá pedirse de manera individual y también estará disponible el menú completo.

¿Dónde? Arévalo 2024, Palermo. Instagram: @lamarbsas

Una cena show en el Parque de la Cervecería Quilmes

Jaime Muñoz toca en el Parque de la Cervecería Quilmes Gentileza

El Parque de la Cervecería Quilmes tendrá este jueves 13 una cena show en el marco de las actividades organizadas durante agosto por el Mes de la Cerveza. La fecha tendrá a Jaime Muñoz en el salón principal y comenzará a las 22.30.

La reserva en Kicket tiene un valor de $14.000 por persona, requiere una seña por ese mismo importe e incluye una consumición que puede canjearse por una cerveza clásica o una bebida sin alcohol.

La programación seguirá el viernes 14 con La Presión, una fiesta de reggaetón en la carpa del jardín, y el sábado 15 con una noche de DJ en el mismo espacio. El material disponible no informa precios para estas dos últimas propuestas.

¿Dónde? Triunvirato 700, Quilmes Oeste.

Martes 18 de agosto

Una mesa para sentarse a cenar con desconocidos en Orno

Una mesa para sentarse a cenar con desconocidos en Orno Gentileza

Sentarse a una mesa sin conocer al resto de los comensales es el punto de partida de Des-Conocidos, la experiencia que Orno realizará el martes 18 de agosto, a las 19.30, en su sede de Guatemala 4701.

La propuesta está pensada para quienes buscan conocer gente a partir de una dinámica que combina una birra, charla y juegos de conversación. Una moderadora acompaña el encuentro y ayuda a poner en marcha las conversaciones entre los participantes.

El valor es de $40.000 por persona, se paga en el restaurante y requiere una seña para confirmar la reserva.

¿Dónde? Guatemala 4701, Palermo; Beruti 3336, Palermo OFF, Local 13. Instagram: @orno.pizzeria.cantina