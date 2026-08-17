De una cocina con Estrella Michelin y el Día del Pinot Noir a una noche de vermú y papas fritas: planes para salir esta semana

La agenda gastronómica de Buenos Aires suma esta semana una serie de encuentros que combinan cocina, vinos, coctelería y música. Los planes se desarrollarán entre el lunes 17 y el sábado 22 de agosto en Palermo, Villa Crespo y Chacarita. Algunas actividades estarán disponibles durante el almuerzo y la cena, mientras que otras tendrán horarios determinados o se extenderán durante dos noches.

Lunes 17 de agosto

La cocina mendocina de CAL llega a Reliquia

Reliquia recibe al chef Enzo González Petra y la sommelier Daniela Ovejero Michelini de CAL Gentileza

CAL dejará por dos noches (lunes 17 y martes 18 de agosto) su restaurante de Gualtallary para presentar una nueva temporada en Reliquia. El chef Enzo González Petra y la sommelier Daniela Ovejero Michelini estarán acompañados por el enólogo Matías Michelini.

En 2026, CAL obtuvo una Estrella Michelin y una Estrella Verde, mientras que González Petra recibió el Michelin Guide Young Chef Award.

La visita incluirá la presentación de la primera añada de Génesis de Piedra y Génesis de Arena. Reliquia, el espacio de Branko Vaccaro y Julia Bottaro que recibirá el encuentro, está distinguido con un Bib Gourmand de la Guía Michelin.

¿Dónde? Ángel Justiniano Carranza 1601, Palermo. Instagram: @cal_restaurante y @reliquia.restaurante

Martes 18 de agosto

Seis Pinot Noir argentinos en Tony Wu

“Los seis vinos elegidos muestran distintas maneras de expresar el Pinot Noir según su origen y elaboración", explica Zoe Cohen Rúa, sommelier de Tony Wu Gentileza

Tony Wu celebrará el Día del Pinot Noir con seis vinos elegidos por su sommelier, Zoe Cohen Rúa. Las etiquetas podrán pedirse por copa o botella y representarán diferentes zonas productoras de la Argentina.

“Los seis vinos elegidos muestran distintas maneras de expresar el Pinot Noir según su origen y elaboración, manteniendo como hilo conductor la frescura y la versatilidad de esta variedad que acompaña a muchos platos de nuestra carta”, dice la sommelier.

Los perfiles de cada vino se combinarán con platos de la carta, entre ellos pescados, Lo Mein, carne salteada con salsa de ostras, pato a la naranja, Shanghai Baos y Singaporean Noodles.

¿Dónde? Loyola 851, Villa Crespo. Instagram: @tonywu_cantinachina

Jueves 20 de agosto

Una noche de gin y DJ set en Hierro Bodegón

La barra de Hierro Bodegón ofrecerá cuatro cócteles con gin a $9500 cada uno Gentileza

Restinga Gin tomará la barra de Hierro Bodegón de 19 a 23, con música del DJ Gon de Marco y cuatro cócteles a $9500 cada uno. La carta especial tendrá Papu, con vermut dorado, Cynar y piña ahumada; La Musa, con naranja, albahaca y un toque picante; Restinga Tonic, con tónica y lima; y Concord, con maraschino, pomelo, lima y bitter Angostura.

También se podrá pedir la propuesta habitual de cocina criolla argentina, con platitos para compartir, charcutería de elaboración propia, pastas caseras y carnes a las brasas.

¿Dónde? Fitz Roy 1722, Palermo. Instagram: @hierrobodegon

Vermut, papas fritas y funk en Punto Mona

Punto Mona celebrará el Día Mundial de la Papa Frita con “vermú, papa frita y good show” Gentileza

Desde las 19, Punto Mona celebrará el Día Mundial de la Papa Frita con “vermú, papa frita y good show”, la frase popularizada por Tato Bores. La propuesta reunirá vermuts, papas de triple cocción con especias y ketchup picante casero. Funkaplastic aportará música en vivo con un repertorio de funk, soul y groove.

Además, el sábado 22 de agosto se realizará una nueva fecha de Fuegos y Mona, el encuentro dedicado a las motos, la gastronomía y la música. Los DJ sets estarán a cargo de Sol Puppo, Seba Pryce y DJ Andino.

¿Dónde? Fraga 93, Chacarita. Instagram: @puntomona.bar