Detuvieron al principal sospechoso del femicidio de Aixa y los vecinos atacaron la camioneta en la que fue trasladado

La Policía Bonaerense encontró y detuvo este jueves al principal sospechoso del femicidio de Aixa Dana Mili, la joven de 20 años que fue encontrada muerta en su casa en el partido bonaerense de Tigre. Durante su traslado se reportaron incidentes con un grupo de vecinos, que se abalanzó sobre la camioneta donde se encontraba el presunto femicida.

El hombre de 26 años, identificado como Alejandro Daniel Sofía, fue ubicado en la casa de su abuela en una zona descampada de Tigre por efectivos de la Dirección Departamental de Investigaciones de la Policía Bonaerense que realizaban tareas de búsqueda.

A metros de allí, familia, allegados y vecinos realizaban una manifestación en pedido de Justicia en la casa de Aixa. Los presentes notaron que los patrulleros que se encontraban en las inmediaciones se retiraron del lugar a gran velocidad y eso desató el caos.

Pocos minutos después, camionetas policiales se trasladaron con el detenido y los manifestantes identificaron dónde se encontraba el responsable. Entre insultos y gritos, los presentes se abalanzaron sobre la camioneta e intentaron ingresar para atacarlo.

Más tarde, el conflicto continuó escalando contra la abuela del presunto femicida, que lo había ocultado para que no fuera encontrado por la policía. Varias personas se presentaron con cascotes y escombros para tirar a la casa de la familiar. Alrededor había efectivos policiales que intentaban controlar la situación.

El enojo principal de los manifestantes se basaba en que el principal sospechoso ya había cumplido una pena por violencia de género. Según amigos de la víctima, el hombre ya había intentado matarla antes y el maltrato era constante.

Minutos después, varios involucrados lograron ingresar al hogar y tirar piedras y objetos contundentes.

La fiscal a cargo del caso, Mariela Miozzo, reportó que realizaron un allanamiento de urgencia. “Pudimos establecer por medios de telecomunicación el paradero. Habíamos allanado este lugar antes y no estaba. Allanamos en todos lados. Es la casa de la abuela [del asesino] La volvimos a allanar y lo terminamos encontrando acá”, sostuvo en diálogo con la prensa, donde se encontraba LN+.

El caso

La Policía llegó a la casa de la familia de Aixa, ubicada sobre la calle 12 de Octubre al 800, en la localidad de Dique Luján, luego de recibir un llamado de Antonio, el padre de la víctima, donde reportaba que encontró a la joven ahorcada y semidesnuda. Aunque intentó reanimarla, no pudo hacerlo. Poco después fue que llegó el personal del Comando de Patrullas de Tigre, que preservó la escena para permitir el trabajo de los peritos.

Las tareas investigativas señalaron a Sofía como autor material del hecho y que la escena había sido montada para ocultar el crimen, reportaron fuentes cercanas a la investigación.

La detención del exnovio de Aixa

Ese mismo día, luego de que Aixa fuera hallada muerta, el hombre le había enviado mensajes a su amigo identificado como Lautaro I.P., de 24 años, diciendo que se había “mandado una cagada” y que se iba a quitar la vida. También había publicado en su estado de WhatsApp un video en el que manifestaba su intención de quitarse la vida.

Uno de los elementos que cobró relevancia desde las primeras horas fue el antecedente de violencia que existía entre la víctima y el principal sospechoso.

Según la información incorporada a la causa, Aixa ya había denunciado a Alejandro Sofía por episodios de violencia. El 3 de diciembre de 2025, el hombre había sido imputado por lesiones leves y amenazas coactivas en una causa en la que la joven figuraba como denunciante.

Aixa tenía 20 años y había denunciado a su ex; fue encontrada por su padre ahorcada y semidesnuda

A partir de esa denuncia, permaneció detenido durante ocho meses. Recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, poco más de dos meses antes del crimen que ahora se investiga. La propia Aixa había hecho referencia públicamente a esa situación. En diciembre de 2025 escribió en sus redes sociales que ya había realizado la denuncia y que contaba con una medida perimetral de 300 metros.

El sospechoso permaneció prófugo hasta esta tarde, cuando fue hallado por los investigadores en la casa de su abuela en la localidad de Dique Luján.

Ya durante la tarde del miércoles una multitud se había movilizado para pedir justicia por Aixa: el eje del reclamo había sido el esclarecimiento del crimen y la detención de Sofía.