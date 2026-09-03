Del bosón de Higgs a los corazones rotos: cómo y cuándo son los shows en Argentina de Javier Santaolalla, el físico que convierte el desamor en ciencia

¿Qué tienen que ver la física, el universo y el desamor? Para Javier Santaolalla, mucho más de lo que parece. El físico y uno de los divulgadores científicos en español más reconocidos vuelve a la Argentina con El Club de la Tusa, una propuesta que se aleja de las conferencias tradicionales para llevar la ciencia al escenario y cruzarla con música, poesía, historia, mitología y humor.

Javier Santaolalla es físico y uno de los divulgadores científicos en español más reconocidos Alberto Brescia

El regreso llega después de la gran respuesta que tuvo su primera gira por el país en 2025, cuando realizó tres funciones en el Teatro Astral de Buenos Aires y también en Córdoba y Rosario, todas a sala llena.

Ahora, Santaolalla vuelve con una nueva gira de El Club de la Tusa, que conserva la esencia del espectáculo pero incorpora cambios y nuevos momentos. Las primeras fechas confirmadas serán el 4 de diciembre en el Teatro Astral de Buenos Aires, el 9 de diciembre en el Teatro Astengo de Rosario, y el 11 de diciembre en el Teatro Roxy-Radio City de Mar del Plata. La gira continuará el 17 de diciembre en el Teatro El Galpón de Montevideo, Uruguay.

El español vuelve con una nueva gira de El Club de la Tusa, que conserva la esencia del espectáculo pero incorpora cambios y nuevos momentos Alberto Brescia

¿Qué es el Club de la Tusa?

El Club de la Tusa parte de una idea tan cotidiana como universal. La “tusa”, término utilizado en distintos países de Latinoamérica para hablar de ese estado que queda después de una ruptura amorosa, se convierte en el punto de partida para recorrer algunas de las grandes preguntas sobre el amor, las emociones y la condición humana.

Durante el espectáculo, Santaolalla combina conceptos científicos con historias, reflexiones, poesía y piezas musicales interpretadas en piano en vivo.

El público también forma parte de la experiencia, en un formato que propone romper la distancia habitual entre quien está sobre el escenario y quienes están en la sala.

El espectáculo incluye piezas musicales interpretadas en piano en vivo Alberto Brescia

Doctor en Física de Partículas, Santaolalla desarrolló parte de su carrera científica en el Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), donde integró uno de los equipos que participaron del descubrimiento del bosón de Higgs. Con los años, volcó su trabajo principalmente a la divulgación científica y construyó una comunidad de millones de seguidores en redes sociales y plataformas digitales.

Esa combinación entre su formación científica y otros intereses como la literatura, la filosofía, las humanidades y la música dio origen a El Club de la Tusa, un espectáculo difícil de encasillar que busca mirar las emociones humanas desde lugares inesperados.

Cuándo y dónde se presenta Javier Santaolalla con El Club de la Tusa

La gira por Argentina y Uruguay comenzará en diciembre y, hasta el momento, cuenta con cuatro fechas confirmadas.

Buenos Aires

Viernes 4 de diciembre

Teatro Astral

Rosario

Miércoles 9 de diciembre

Teatro Astengo

Mar del Plata

Viernes 11 de diciembre

Teatro Roxy-Radio City

Montevideo, Uruguay

Jueves 17 de diciembre

Teatro El Galpón

Cómo comprar entradas para Javier Santaolalla

Javier Santaolalla - El Club de la Tusa

Las entradas ya se encuentran a la venta. Como parte del lanzamiento de la gira, las primeras tres fechas de Argentina cuentan con una preventa especial con 25% de descuento ingresando el código CLUB25 al momento de realizar la compra.