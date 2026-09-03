Del bosón de Higgs a los corazones rotos: cómo y cuándo son los shows en Argentina de Javier Santaolalla, el físico que convierte el desamor en ciencia

Después de agotar sus cinco presentaciones en el país en 2025, el físico y divulgador español regresa con regresa al país y a Uruguay
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¿Qué tienen que ver la física, el universo y el desamor? Para Javier Santaolalla, mucho más de lo que parece. El físico y uno de los divulgadores científicos en español más reconocidos vuelve a la Argentina con El Club de la Tusa, una propuesta que se aleja de las conferencias tradicionales para llevar la ciencia al escenario y cruzarla con música, poesía, historia, mitología y humor.
El regreso llega después de la gran respuesta que tuvo su primera gira por el país en 2025, cuando realizó tres funciones en el Teatro Astral de Buenos Aires y también en Córdoba y Rosario, todas a sala llena.
Ahora, Santaolalla vuelve con una nueva gira de El Club de la Tusa, que conserva la esencia del espectáculo pero incorpora cambios y nuevos momentos. Las primeras fechas confirmadas serán el 4 de diciembre en el Teatro Astral de Buenos Aires, el 9 de diciembre en el Teatro Astengo de Rosario, y el 11 de diciembre en el Teatro Roxy-Radio City de Mar del Plata. La gira continuará el 17 de diciembre en el Teatro El Galpón de Montevideo, Uruguay.
¿Qué es el Club de la Tusa?
El Club de la Tusa parte de una idea tan cotidiana como universal. La “tusa”, término utilizado en distintos países de Latinoamérica para hablar de ese estado que queda después de una ruptura amorosa, se convierte en el punto de partida para recorrer algunas de las grandes preguntas sobre el amor, las emociones y la condición humana.
Durante el espectáculo, Santaolalla combina conceptos científicos con historias, reflexiones, poesía y piezas musicales interpretadas en piano en vivo.
El público también forma parte de la experiencia, en un formato que propone romper la distancia habitual entre quien está sobre el escenario y quienes están en la sala.
Doctor en Física de Partículas, Santaolalla desarrolló parte de su carrera científica en el Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), donde integró uno de los equipos que participaron del descubrimiento del bosón de Higgs. Con los años, volcó su trabajo principalmente a la divulgación científica y construyó una comunidad de millones de seguidores en redes sociales y plataformas digitales.
Esa combinación entre su formación científica y otros intereses como la literatura, la filosofía, las humanidades y la música dio origen a El Club de la Tusa, un espectáculo difícil de encasillar que busca mirar las emociones humanas desde lugares inesperados.
Cuándo y dónde se presenta Javier Santaolalla con El Club de la Tusa
La gira por Argentina y Uruguay comenzará en diciembre y, hasta el momento, cuenta con cuatro fechas confirmadas.
Buenos Aires
- Viernes 4 de diciembre
- Teatro Astral
Rosario
- Miércoles 9 de diciembre
- Teatro Astengo
Mar del Plata
- Viernes 11 de diciembre
- Teatro Roxy-Radio City
Montevideo, Uruguay
- Jueves 17 de diciembre
- Teatro El Galpón
Cómo comprar entradas para Javier Santaolalla
Las entradas ya se encuentran a la venta. Como parte del lanzamiento de la gira, las primeras tres fechas de Argentina cuentan con una preventa especial con 25% de descuento ingresando el código CLUB25 al momento de realizar la compra.
- Ingresar al Linktree oficial de El Club de la Tusa.
- Seleccionar la ciudad correspondiente: Buenos Aires, Rosario, Mar del Plata o Montevideo.
- El enlace redirige a la ticketera oficial de cada función: Plateanet para Buenos Aires y Mar del Plata, Ticketek para Rosario y RedTickets para Montevideo.
- Completar la compra en la plataforma seleccionada.
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