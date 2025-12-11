Javier Santaolalla: cuál es “el mayor peligro de la IA”, la verdad sobre 3I/ATLAS y su postura acerca de Dios

A los 43 años, Javier Santaolalla consiguió algo que -en opinión de quien escribe- muy pocas personas logran. No me refiero a su participación en el descubrimiento del bosón de Higgs, ni a su reciente ingreso a la Orden Alfonso X el Sabio por sus aportes a la divulgación científica, ni a sus altísimos estándares académicos, entre los que destaca su doctorado en física de partículas. Me refiero a que, a pesar del paso del tiempo, nunca perdió la curiosidad.

En una entrevista con LN Play, Santaolalla habló sobre las innumerables preguntas que la ciencia todavía tiene por contestar —y para las cuales quizá jamás encuentre respuestas. Con una humildad que sorprende, evita ser tajante en sus afirmaciones, pero no esquiva los temas incómodos: ¿es posible la existencia de Dios? ¿Cómo se originó el universo? ¿Hay vida extraterrestre en el objeto 3I/ATLAS? Son solo algunas de las cuestiones que aborda en la charla.

Es la octava visita del español a la Argentina, donde permanecerá hasta la semana que viene. Está presentando El Club de la Tusa, un espectáculo teatral que combina ciencia, música en vivo -interpretada por él-, poesía, filosofía y “muchas sorpresas”, según adelanta. Tras su paso este viernes 12 de diciembre por Rosario, se despedirá el sábado 13 en la ciudad de Buenos Aires, donde el último fin de semana largo, en el estreno del show en el Teatro Astral, miles de personas lo ovacionaron de pie.

“Un físico de partículas intenta entender desde la raíz cómo funcionan las cosas. ¿Por qué una estrella brilla? Pues una forma de tratar esta pregunta es ir a cómo las partículas se interrelacionan para que, debido a ciertos procesos, se genere una estrella (...) Es un proceso de abajo hacia arriba con el cual se intenta explicar el todo a partir de las partes".

"La física trabaja en el límite del conocimiento, en ese umbral entre lo conocido y lo desconocido, intentando empujar lo conocido, cubriendo más espacio desconocido. Estamos intentando empujar la barrera del conocimiento, eso es lo que hace el físico. El ingeniero va detrás tomando lo que se ha ganado en ese terreno para crear cosas".

"El ser humano es un ser curioso, que siempre ha querido saber. Desde el momento en el que el Homo sapiens se va de África y se expande por el mundo ... o ese humano aventurero que cruzó el estrecho de Bering para venir aquí a América, o ese humano que se fue a las fosas Marianas, el que subió al Everest, el que fue la Antártida, el que coge dos palos y frota y ha hecho fuego".

"Creo que en el momento en que dejemos de hacernos preguntas y dejemos de ser curiosos estaremos renunciando a nuestra esencia, y creo que no hay mejor fórmula para acabar en en el abismo . Creo que la mejor forma de evitar ese vacío es no perder la esencia del ser humano, que es ser curioso".

. Creo que la mejor forma de evitar ese vacío es no perder la esencia del ser humano, que es ser curioso". “Creo que las grandes preguntas en la actualidad son las que precisamente rompen ese paradigma actual de esa ciencia quizás demasiado estructurada y demasiado cerrada a su ámbito".

"¿Qué es la realidad? Fíjate qué pregunta más interesante . Es el gran agujero de la mecánica cuántica, que no deja de ser el gran agujero de la física en general, porque la cuántica está por todas partes: no se entiende la cuántica y su gran agujero es qué es la realidad".

"Hay un agujero en la cuántica, hay un agujero en la biología con con respecto a qué es la vida: nadie sabe qué es la vida . Nadie sabe bien la química de la vida, otro agujero hay en la química; hay un agujero en matemáticas con respecto a la propia fundamentación de las matemáticas".

"En mi experiencia de vida, se mezcla lo puramente objetivo con lo puramente subjetivo. Creo que también es bastante claro que nuestra forma de entender la realidad está influenciada por nuestra propia estructura mental".

Creo que también es bastante claro que nuestra forma de entender la realidad está influenciada por nuestra propia estructura mental". “Porque al final hay aquí una cosa muy interesante y es que el ser humano intenta entender el universo, pero a la vez es elemento del universo. Entonces, que algo que forma parte del sistema intente entender el propio sistema ya lo complica, está de alguna forma contaminado, porque es un elemento que participa del propio sistema el que intenta entenderlo".

"Lo primero que me gustaría decir de la IA es que es una herramienta interesantísima, que aporta mucho a muchos procesos , y que ha venido para generar espacios de creación muy interesantes, y que bien usada es muy capaz de hacer cosas increíbles. Pero como en cualquier tecnología que llega y genera procesos disruptivos, está el peligro de generar una burbuja".

"Creo que hay una sobreestimación de las capacidades de la IA , y hay un cierto peligro a que esa sobreestimación, esa euforia por la IA sea perjudicial para el propio bienestar del ser humano , los procesos democráticos y muchas esferas de la vida en las que creo que es necesario poner un contrapunto...".

, , los procesos democráticos y muchas esferas de la vida en las que creo que es necesario poner un contrapunto...“. “El mayor peligro de la IA es no entenderla y aplicarla acríticamente. Simplemente hay una expresión que me encanta: ‘Cuando uno tiene un martillo, todos son clavos’“.

"La propia palabra es engañosa, es mentira, la inteligencia artificial no es inteligente. En realidad no sabemos bien y ese es otro de de los agujeros: ¿qué es la inteligencia? Hablamos antes de las áreas donde había grandes preguntas. Esta es una de las grandes preguntas de la ciencia: ¿qué es la inteligencia?".

"La máquina gana al mejor maestro de ajedrez, pero luego hay otro tipo de conocimiento, que es el abductivo, que es eso que llamamos la intuición, eso que no podemos explicar , el sentido común... y en eso un niño de 6 años le gana la máquina actualmente".

, el sentido común... y en eso un niño de 6 años le gana la máquina actualmente". “No me gustaría infravalorar que se piensa que la máquina no tiene sesgos, y los tiene”.

