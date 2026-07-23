Del circo a la fantasía musical: tres obras infantiles para estas vacaciones de invierno

Durante estas vacaciones de invierno, el Paseo La Plaza se consolida una vez más como el epicentro del entretenimiento infantil. Este año, la programación del complejo de la avenida Corrientes busca sorprender a través del despliegue escénico y visual con propuestas que combinan el teatro físico, la comedia musical y efectos especiales.

Pero también abre espacios de reflexión en torno a temas como los miedos, los vínculos afectivos, el duelo y la salud mental, siempre a partir del humor, la música y una profunda sensibilidad artística que se dan la mano para acompañar el receso invernal de los más chicos. Todas las entradas se sacan por Plateanet o en la boletería en Av. Corrientes 1660.

Comedia musical con pantallas animadas en Una gran aventura nevada

“Una gran aventura nevada” Gentileza

Dicen que toda gran historia tiene un comienzo, y la de Una gran aventura nevada se inicia cuando una niña descubre un extraordinario poder mágico capaz de cambiar el destino de todo su entorno. En un reino completamente cubierto de hielo, la pequeña protagonista emprenderá un fascinante viaje lleno de música, emoción y sorpresas. Este don, que en un principio se manifiesta como una chispa incontrolable y peligrosa, se convierte en el motor de una búsqueda de identidad donde la protagonista deberá aprender a aceptar aquello que la hace única y diferente al resto del mundo.

A lo largo de la travesía, junto a personajes llenos de humor y coraje, descubrirá que los poderes más grandes y transformadores de la vida no nacen de los hechizos ni de la magia, sino del amor sincero, la amistad verdadera y de la red de contención de quienes acompañan cuando más se los necesita. En su camino se cruzará con criaturas fantásticas y guardianes del bosque helado, quienes a través de enredos y momentos emotivos también, la ayudarán a entender que el verdadero aislamiento es encerrarse en los propios miedos. Las canciones, épicas y pegadizas, invitan a la platea a sumergirse en la psicología de estos personaje y la evolución espiritual de los héroes de la historia.

La obra propone una experiencia para toda la familia con un despliegue escénico que combina pantallas animadas, recursos visuales de última generación, coreografías enérgicas y sorpresa, creando transiciones fluidas entre palacios de cristal, bosques azotados por el viento invernal y amaneceres boreales que envuelven por completo el espacio de la sala. Una obra que fusiona el teatro musical clásico, la fantasía contemporánea y la tecnología. Dirección: Micaela Saromé, Valentina Fernandez y Lucas Papalardo. Elenco oficial de Magiverso Producciones. Sala Cortázar.

Funciones: hasta el 2 de agosto, a las 17.40.

hasta el 2 de agosto, a las 17.40. Entradas: $25.000.

$25.000. Edad sugerida: Apta para toda la familia.

Teatro circo y comedia dramática infantil en La caja no encaja

"La caja no encaja" Gentileza

Para celebra los más de 20 años de trayectoria de la prestigiosa Compañía Amichis, esta creación original recrea el mito clásico de la caja Pandora, enfocándolo directamente desde los temores y desafíos propios del crecimiento en la niñez, para desde ese planteo invitar a grandes y chicos a explorar juntos el poder de lo inesperado.

En el corazón de una carpa mágica, una extravagante familia de circo compuesta por un equilibrista; una maga anfitriona; y un clown malabarista, se topa con una misteriosa caja al finalizar su función. Lo que aparenta ser un simple objeto pronto desencadena un torbellino de caos y revelaciones de secretos ocultos. La curiosidad, se convierte aquí en el detonante de una aventura donde los hilos de la realidad y la fantasía se entrelazan de manera indisoluble.

A medida que los personajes intentan descifrar el contenido del enigmático cofre, la tensión cómica crece en la pista, dando lugar a una serie de gags físicos, acrobacias y rutinas de clown. Sin embargo, el verdadero viaje de la obra va hacia el interior de este trío de artistas, quienes descubren que aquello que tanto temen dejar salir no son monstruos externos, sino sus propios sentimientos guardados bajo llave.

El espectáculo se apoya en un dispositivo escenográfico giratorio que le permite al espectador espiar tanto lo que ocurre en la pista como en el detrás de escena, donde los personajes atraviesan sus emociones, miedos y vulnerabilidades más profundas. Dirección: Cecilia Miserere. Con Gimena Riestra, Martín Palladino, Pablo Palavecino y Pilar Rodríguez Rey.

Funciones: jueves 23 y domingo 26 de julio, a las 14.45; sábado 1 de agosto, a las 14.

jueves 23 y domingo 26 de julio, a las 14.45; sábado 1 de agosto, a las 14. Entrada: platea central $35.000 y platea lateral $33.000.

platea central $35.000 y platea lateral $33.000. Edad sugerida: a partir de 5 años.

Un musical fantástico sobre salud mental en Dafne y el dragón

"Dafne y el Dragón" Gentileza

Dafne es una niña creativa y valiente, pero desde hace un tiempo su mundo se ha llenado de una profunda oscuridad. Extraña intensamente a su padre, que ya no está, y su mamá parece atrapada en su propia tristeza. Para enfrentar estos miedos, Dafne ha creado un enorme dragón imaginario que la acompaña a todas partes. Lo que ella no sabe es que su verdadero enemigo no es la criatura, sino la sombra que ha crecido silenciosamente en su corazón.

Con la invalorable ayuda de sus amigos y el poder de la música, Dafne aprenderá que las emociones difíciles y los temores no desaparecen ignorándolos, sino aprendiendo a escucharlos, entenderlos y transformarlos positivamente.

A través de diálogos ingeniosos y situaciones que alternan la ternura con el humor más puro, la pieza logra desarmar la solemnidad de una temática compleja sin perder un ápice de seriedad ni de respeto por la inteligencia de su público objetivo, los niños.

Hilvanando su poética con las inolvidables canciones de María Elena Walsh, la obra invita con gran sensibilidad a reflexionar en familia sobre el duelo, el registro emocional y la importancia vital de pedir ayuda. El diseño del dragón, una imponente estructura manipulada con destreza, sintetiza el espíritu del teatro artesanal en perfecta comunión con las nuevas narrativas sobre infancia y bienestar psicológico. Dirección: Nico Sorrivas. Con Ariel Gangemi, Sabrina Lara, Juan Ignacio Pagliere, Graciela Tenenbaum y Paula Zaurdo. Esta producción fue ganadora en los Premios Atina 2025 y declarada de Interés Cultural y para la promoción de la salud de niñas, niños y adolescentes por la Legislatura Porteña. Sala Pablo Picasso.