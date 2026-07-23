Un teleférico y un subte en La Plata: el proyecto de estilo parisino para aliviar el tránsito de la capital bonaerense

LA PLATA.- Un teleférico similar al de París uniría el barrio de Los Hornos con el polo universitario de La Plata, en caso de que avance un revolucionario sistema de transporte integral promovido para agilizar el tránsito en la capital de la provincia de Buenos Aires.

La propuesta, pensada para ejecutar en un plazo de 20 años, fue impulsada por la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata (SPAU). La institución incluyó en el proyecto la incorporación de un transporte subterráneo. Actualmente la ciudad cuenta solo con un sistema de colectivos y uno de trenes.

La iniciativa, aún no aprobada por el intendente, Julio Alak, es un puntapié para dar lugar al debate con los vecinos y organismos públicos y privados, con el fin de avanzar hacia un plan consensuado. La idea es, en última instancia, incorporar a los municipios del Gran La Plata para coordinar un sistema de movilidad urbana interjurisdiccional. En este plan ampliado se incluye la idea de unir el Puerto, situado en Ensenada, con el aeropuerto, ubicado en el Gran La Plata, con una línea de ferrocarril.

La estación de tren de La Plata, el último lugar donde se vieron 15 años atrás

Los profesionales plantean un avance por etapas de las obras previstas y un plazo de ejecución de aproximadamente 2 décadas, con el objetivo de acompañar el crecimiento de la región durante el próximo siglo.

La Plata no es una ciudad mediana más —dijeron desde la SPAU—; es la capital de la provincia de Buenos Aires, con un Producto Bruto superior a muchos países, baricentro de un conglomerado que involucra a varios municipios que conforman la región capital y separado del conurbano por inmensas áreas verdes como el Parque Pereyra y el cinturón flori-hortícola platense. Tiene más de 700.000 habitantes y es una de las ciudades más pobladas de la provincia.

Unir con vías el Puerto, el aeropuerto y la estación central ferroautomotor es uno de los ejes centrales de la iniciativa. La propuesta supone extender el ferrocarril por la actual avenida circunvalación y, en una segunda etapa, llegar con el ferrocarril hasta Arana y por allí hasta el aeropuerto. Por otra parte, también pretende reactivar el ferrocarril hasta el Puerto La Plata. Se plantean también recorridos de cablecarril y subte.

Cablecarril al estilo parisino

El cablecarril unirá Los Hornos con la zona universitaria del bosque y se prevé una prolongación hasta la zona proyectada como terminal de cruceros del Puerto de La Plata. Está inspirado en el teleférico que funciona en Francia, inaugurado el año pasado para descomprimir el tránsito en la capital de ese país.

“Este sistema de transporte no solo es, por lejos, el más económico para ser implementado, sino que además posee un enorme atractivo turístico por los emblemáticos edificios, parques y plazas situados en su recorrido”, destacaron fuentes de la asociación de arquitectos y urbanistas.

El de París es el teleférico urbano más largo de Europa. Inaugurado en diciembre de 2025, el Câble C1 conecta la estación Pointe du Lac, en Créteil, con Villa Nova, en Villeneuve-Saint-Georges. El gobierno parisino optó por construir un teleférico en lugar de prolongar la línea 8 del metro debido al relieve accidentado de los suburbios a los que da servicio. Con 4,5 kilómetros, es el teleférico urbano más largo de Europa y el trayecto dura unos 18 minutos.

Subte

Otro de los ejes centrales de la propuesta es la construcción de una red de subtes que atraviese las zonas de mayor densidad poblacional. Entre los corredores previstos figuran uno que uniría la Estación de Trenes con la circunvalación por calle 1, pasando por el Hospital San Martín y distintas facultades; otro que recorrería la Diagonal 80 hasta Plaza Moreno y posteriormente se extendería hacia el Cementerio; y una tercera línea por debajo de calle 7, desde Tolosa y Ringuelet hasta Villa Elvira, con conexión al Aeropuerto.

La propuesta de crear subte en La Plata es innovadora.

El costo

El presidente de la Sociedad de Profesionales de Arquitectura y Urbanismo de La Plata, Sergio Poggi, explicó que la construcción de cada kilómetro de subte costaría un 10% de las cifras que muchos plantean y rondaría unos US$30 millones. en tanto, cada kilómetro de teleférico se calcula mucho más barato que el subte, en torno a los US$10 millones.

Dupla ferroviaria ultraliviana

El nuevo plan de transporte supone la prohibición de circular en la zona del casco urbano a vehículos pesados como camiones, a expeción de micro ómnibus, y, además, que dentro de la ciudad no se pueda manejar a más de 40 kilómetros por hora.

Consultados por LA NACION, voceros del municipio de La Plata no emitieron opinión sobre la viabilidad de la propuesta e informaron que el proyecto no se registró entre los asuntos entrados administrativos.