Del regreso de Paren la mano a un tributo a Mafalda: cinco planes sin nada en común para disfrutar al máximo este fin de semana largo

Con la llegada de un nuevo fin de semana largo, Buenos Aires renueva su oferta cultural y de entretenimiento con una agenda pensada para todos los gustos y edades. Ya sea para recorrer la ciudad en familia, disfrutar de la mejor gastronomía al aire libre o ser parte de espectáculos musicales de gran escala, estos días festivos se presentan como la excusa perfecta para romper la rutina.

Desde LA NACION seleccionamos cinco propuestas destacadas para disfrutar en la Ciudad durante este fin de semana extendido:

1. El fenómeno de Paren la mano desembarca con “CIRCUS” y un invitado especial

El universo creado por Luquitas Rodríguez y su equipo llega a uno de los escenarios más importantes del país con una función pensada especialmente para la ocasión. Tras agotar localidades en el Teatro Gran Rex y recorrer distintos puntos de la Argentina, el espectáculo CIRCUS desembarca en el Movistar Arena con una propuesta donde el humor, la improvisación, el absurdo y la interacción constante con el público serán los grandes protagonistas.

Mario Pergolini será parte de Paren la mano CIRCUS (Foto: Prensa Paren la mano)

El evento contará con la presencia de Lucas Rodríguez, Roberto Galati, Alfre Montes de Oca, Germán Beder y Joaquín Cavanna, además de una participación muy especial de Mario Pergolini, quien sumará un nuevo capítulo a su vínculo con el programa en una noche que promete sorpresas e invitados inesperados.

Cuándo: Domingo 11 de octubre.

Domingo 11 de octubre. Dónde: Movistar Arena (Av. Corrientes 6094, CABA).

Movistar Arena (Av. Corrientes 6094, CABA). Entradas: Disponibles a través de la web del Movistar Arena.

2. Vivir el universo de Quino en “Mafalda Inmersiva”

Para disfrutar en familia o revivir la nostalgia de uno de los personajes más icónicos de la cultura argentina, el Centro Cultural Recoleta alberga Mafalda Inmersiva. Se trata de una experiencia multisensorial de 60 minutos que invita a niños y adultos a adentrarse en el mundo lúdico creado por Quino.

Muestra Mafalda Inmersiva en el Centro Cultural Recoleta Hernan Zenteno - La Nacion

El recorrido incluye escenografías y esculturas construidas a escala real, proyecciones en 360° con sonido envolvente, pantallas interactivas y una banda sonora original diseñada para acompañar el trayecto por las viñetas más emblemáticas de la historieta.

Cuándo: Durante todo el mes de octubre.

Durante todo el mes de octubre. Dónde: Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA).

Centro Cultural Recoleta (Junín 1930, CABA). Entradas: Se adquieren a través del sitio web oficial.

3. “Meat & Fire”: el primer gran festival internacional de la cocina al fuego

El encuentro gastronómico desembarca por primera vez en la Argentina reuniendo a más de 30 parrillas internacionales y a los parrilleros más distinguidos del mundo, quienes cocinarán en vivo a lo largo de tres jornadas consecutivas.

Llega Meat & Fire al Hipódromo de Palermo

Entre los chefs nacionales confirmados se destacan Pablo Rivero (Don Julio), Juan Gaffuri (Elena), Sebastián Cardamoni (Fogón Asado), Juan Ignacio Barcos (Madre Rojas) y Santiago Garat (Corte Comedor), junto a referentes de Italia, España, Ecuador, Brasil, Paraguay y Colombia. Además del circuito gastronómico, el predio contará con un mercado de productores sostenibles, áreas de degustación, terrazas y escenarios con música en vivo.

Cuándo: Del 10 al 12 de octubre.

Del 10 al 12 de octubre. Dónde: Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador 4101, CABA).

Hipódromo de Palermo (Av. del Libertador 4101, CABA). Entradas: Información y modalidades de pase disponibles en la web oficial del festival.

4. Una jornada al aire libre con la “Experiencia Gospel”

El corazón de la Ciudad de Buenos Aires será el escenario de una jornada cultural abierta a todo público que tomará la avenida Diagonal Norte, desde el Obelisco hasta la Plaza de Mayo. La propuesta reúne expresiones de música en vivo, danza, literatura, arte urbano, tecnología, deportes y gastronomía en una experiencia pensada para todas las edades.

Experiencia Gospel en el centro porteño (Foto: Prensa)

El evento invita a descubrir la riqueza y diversidad de la cultura gospel a través de distintos espacios interactivos y espectáculos en vivo a lo largo de la tarde.

Cuándo: Lunes 12 de octubre, de 12:00 a 20:00 hs.

Lunes 12 de octubre, de 12:00 a 20:00 hs. Dónde: Av. Diagonal Norte (entre el Obelisco y Plaza de Mayo).

Av. Diagonal Norte (entre el Obelisco y Plaza de Mayo). Entradas: Acceso libre y gratuito. Más información en la web oficial.

5. Clásicos del Rock Nacional por la Banda Sinfónica de la Ciudad

La Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la dirección del maestro Carlos David Jaimes, presentará un concierto especial dedicado a los grandes íconos del rock argentino. El repertorio incluye arreglos sinfónicos de canciones emblemáticas de Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Charly García, Fito Páez y León Gieco, tales como “Barro tal vez”, “Cactus”, “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, “En la ciudad de la furia” e “Inconsciente colectivo”.

Clásicos del Rock Nacional en la Usina del Arte

El concierto contará además con dos invitados de lujo: la cantante Ángela Navarro (finalista de La Voz Argentina) y el histórico baterista Luis Alberto Ceravolo, exintegrante de la Banda Spinetta y del Octeto de Astor Piazzolla.