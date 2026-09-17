Día de la Paella: una versión XXL cocinada en la vereda y otras 5 opciones para probar

Hay recetas valencianas, versiones con mariscos y preparaciones que combinan sabores de mar y tierra; dos restaurantes tendrán ediciones especiales fuera de carta este domingo
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Cada 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Paella, una fecha que pone en primer plano a uno de los platos más representativos de la cocina española. En Buenos Aires y alrededores, distintos restaurantes la incorporan a sus cartas con recetas tradicionales, interpretaciones propias y versiones pensadas para compartir.
Este domingo 20 de septiembre, además, algunos espacios prepararán propuestas especiales por la fecha: desde una paella cocinada al aire libre con quebracho colorado hasta una versión XXL elaborada a la vista de los comensales. Estas son siete alternativas para probarla.
El Burladero: paella valenciana y versión de mariscos
El Burladero mantiene dos variantes del plato: una paella valenciana preparada con pollo y conejo y otra centrada en los mariscos. El arroz Calasparra, el azafrán y el sofrito son parte de la preparación. Para Gastón Caretti, además de la técnica, hay un componente esencial en la forma de comerla: “La paella es un compartir, y el socarrat tiene un sabor espectacular, como una caramelización del arroz”.
¿Dónde? Pte. J. E. Uriburu 1488, Barrio Norte. Instagram: @elburladerorestaurante
Bilbao: paella XXL cocinada a la vista en Palermo
Por el Día Mundial de la Paella, Bilbao llevará nuevamente la cocina a la vereda de su esquina de Thames y Costa Rica. Este domingo 20 de septiembre, de 12.30 a 16.00, el chef Leo Leyell estará al frente de una paella XXL que no forma parte de la carta habitual y se prepara especialmente para esta fecha.
La elaboración se realizará a la vista de los comensales en dos grandes paelleras. La receta utiliza arroz carnaroli cocido con un fondo de calamares y pescado y un sofrito de cebolla, ajíes y ajo. Se perfuma con pimentón dulce y azafrán y se completa con pesca fresca y langostinos.
¿Dónde? Thames 1795, Palermo. Instagram: @bilbao_argentina
Mare by Fran Rosat: sofrito, caldo y el punto justo del arroz
Para Francisco Rosat, chef de Mare by Fran Rosat, una buena paella se sostiene sobre tres pilares: el sofrito, el caldo y el punto del arroz. “Si eso está bien, ya tenés el 80% del trabajo hecho”, asegura. El sofrito requiere una cocción lenta, mientras que el caldo debe concentrar el sabor de pescados y mariscos. El arroz, por su parte, tiene que absorber esos sabores sin perder firmeza.
Uno de los errores más frecuentes, según Rosat, es revolverlo durante la cocción. Ese movimiento libera almidón y dificulta la formación del socarrat, la capa tostada y crocante que se forma en el fondo de la paellera. “La paella no perdona las prisas”, sostiene el chef. El resultado depende del control del fuego, el respeto por los tiempos y el equilibrio entre arroz, caldo e ingredientes.
¿Dónde? Av. Alicia Moreau de Justo 1170, Puerto Madero. Instagram: @marebyfran
La Vicente López Restaurant: una paella valenciana para compartir
Con una fuerte tradición vinculada a la cocina española, La Vicente López Restaurant tiene a la paella valenciana entre los platos de su carta.
Se prepara con mariscos, pollo y cerdo, arroz Calasparra y azafrán español. Llega a la mesa en una asadera de hierro fundido y puede pedirse en versiones para dos o cuatro personas.
¿Dónde? Av. Maipú 701, Vicente López. Instagram: @lavicentelopezrestaurant
Regina: una versión argentina con mariscos
En Regina, la propuesta es una Paella Argentina preparada con arroz estilo bomba proveniente de Entre Ríos y cocido lentamente en un caldo de mariscos. La receta suma calamares, mejillones y langostinos, junto con azafrán y pimentón español. Se termina con aceite de oliva virgen extra y toques de alioli casero.
¿Dónde? Posadas 1053, Recoleta. Instagram: @reginabistro.ba
A Coruña: mejillones, calamar y pollo en Versalles
En A Coruña, la cantina española de Versalles, la paella de la casa combina calamar, mejillones, pollo y morrón. La base es un arroz largo fino calidad 00000, de bajo porcentaje de almidón, elegido para conservar el grano firme y suelto durante la cocción. Se sirve en la clásica paellera y en una porción abundante pensada para compartir. Entre las opciones para acompañarla aparece la sidra Julia Echarren de grifo.
¿Dónde? Irigoyen 1801, Versalles. Instagram: @acorunacantina
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