Día del Amigo: promociones, 2x1 en tragos y menús especiales para festejar el fin de semana del 20 de julio

El Día del Amigo se empieza a festejar en la previa del 20 de julio. Por restaurante y bares de Buenos Aires Ciudad ya ofrecen promociones, 2x1 y menús especiales para celebrar la amistad. Desde un vaso de regalo hasta vinos compartidos, hay varias propuestas para unir a los amigos alrededor de una mesa, una barra o una caja de sushi.

1- 2x1 en cócteles y vaso de regalo en Desarmadero

Con Gin Heráclito y Vermouth Lunfa a $8.000, el viernes 18 se ofrece un 2x1 en cócteles de autor. El sábado 19 repite la promo con 2x1 en Fernet Branca, también a $8.000 por unidad. Reservas disponibles de 21 a 01 en Gorriti 4295 (Desarmadero Bar) y Gorriti 4300 (Desarmadero Session), Palermo. Incluye un vaso exclusivo de regalo para prolongar el brindis entre amigos. Ideal para grupos que buscan innovar en coctelería y llevarse un recuerdo del encuentro.

2- 2x1 en birras y tapeo de cortesía en Orno

La carta de Orno propone 2x1 en cervezas de 20 a 22 h el sábado 19 y domingo 20. Cada mesa grande recibe un chupito de bienvenida para crear ambiente de festejo. El tapeo incluye arancini, empanadas al horno de leña y pizzas estilo Detroit. Ubicado en Guatemala 4701, Palermo, ofrece mesas amplias y estética de taberna moderna. Una propuesta que fusiona tradición y modernidad para brindar por la amistad.

3- 2x1 en espumantes en Aire Libre

La promoción de Chandon Mini en Aire Libre es 2x1 del jueves 17 al domingo 20. DJ sets el jueves y domingo animan las veladas junto a la costa del río. Stand de vermut Carpano con cócteles 2x1 y degustaciones de cortesía. Espacio al aire libre en Av. del Libertador 6327, Belgrano, con vista panorámica. Burbujas, música en vivo y ambiente relajado para celebrar en grupo.

4- Menú Amici en La Parolaccia

En todas las sucursales, Menú Amici por $42.000 por persona. Incluye antipasti, principal, postre y aperitivo de bienvenida. Vino D.V. Catena, agua o gaseosa, y café o té con petits fours. Copa de limoncello para cerrar la experiencia con un toque mediterráneo.

5- Menú para compartir en Las Flores

La propuesta incluye vermut o limonada como bebida de bienvenida. Crackers con babaganush y hummus con chutney de pera, berenjena ahumada o tartar de lomo. Principales a elección: tagliatelle con frutos de mar, curry vegano o brochette de lomo. Degustación de pastelería en miniatura para un cierre dulce. Ubicación: Gorriti 5870, Palermo, en un ambiente cálido y contemporáneo.

6- Combo sushi más en Siete Mares

El domingo 20, caja de 28 piezas + 2 Corona a $41.000 o 40 piezas + 4 cervezas a $57.800. Promoción válida solo en efectivo y no acumulable con otras ofertas. Sucursales en Libertador 13017 (Martínez), Libertador 3501 (Punta Chica, Victoria) y San Martín 657 Km 0 (Bariloche). Formato take away ideal para festejar en casa o al aire libre. Sushi fresco y cervezas frías para un brindis desenfadado entre amigos.

7- 2x1 en caña y vinos en Pasillito

La oferta abarca 2x1 en caña lager Hopson y copas de vino seleccionadas. Tapas del día acompañan la promo, con variedad que rota según temporada. Promo válida del martes 15 al domingo 20 en un espacio de estética gallega contemporánea. Local en Gorriti 4391, Palermo, con terraza y salón interior. Plan ideal para prolongar la sobremesa con sabores de autor.

8- Una pizza de regalo en La Casa Blanca de Habana

Etiquetar la pizzería en una historia o foto el domingo 20 para recibir un voucher por pizza de mozzarella. Voucher canjeable de domingo a jueves durante un mes. También disponible pizza especial inspirada en comercios de Villa Pueyrredón. Dirección: Nazca 4301, Villa Pueyrredón, con espíritu de barrio. Plan que combina redes sociales y tradición pizzera en un solo bocado.

9- 40% de descuento en SushiClub

Mesas de cuatro o más acceden a 40% de descuento el domingo 20. Combinados de 15, 30 o 45 piezas y botella de Chandon Extra Brut 750 cc al mismo descuento. “Amigo Invita” en Deli & Take ofrece voucher digital para futuras compras. Sucursal en Alicia Moreau de Justo 286 (Puerto Madero) y presencia en todo el país. Descuentos ideales para grupos que buscan variedad y calidad en sushi.

10- 2x1 en cervezas tiradas en Todo Brasas

La jornada del domingo 20 incluye 2x1 en Honey, IPA, Golden y Scottish. Carta de asado lento en jaulas de quebracho y espinillo con cortes premium. Empanadas a cuchillo y provoleta rellena como acompañamiento. Ubicación: Av. Francisco Beiró 5016, Devoto, con ambiente rústico y moderno. Un plan que fusiona parrilla tradicional y cervezas artesanales para brindar entre amigos.

11- Vino de regalo con porta botella en Musgo + Cefér

Las mesas de cuatro o más reciben una botella de Palo Santo de Bodega Urqo. Además, un porta vino artesanal de algodón y lino tejido a mano. Diseño patagónico con detalles que evocan la naturaleza y la artesanía. Espacio boutique en Nicaragua 4758, Palermo Soho, ideal para combinaciones únicas. Regalo perfecto para compartir y conservar un recuerdo del encuentro.

12- 2x1 en fernet y choripanes en Chori

Durante el mediodía del domingo 20, 2x1 en Fernet Branca y Vermut Carpano. Choripanes al paso acompañan la promo con auténtico sabor porteño. DJ invitado ambienta el espacio con una selección de clásicos y novedades. Local en Thames 1653, Palermo Soho, con luz natural y diseño informal.