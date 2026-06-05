Qué ver en Netflix: las mejores películas y series para disfrutar este fin de semana del 6 y 7 de junio

En medio del clima húmedo que azota a la Ciudad de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional previó la posibilidad de lluvias durante este sábado 6 y domingo 7 de junio. A raíz de esto, uno de los mejores planes para hacer solo, en pareja, con amigos o en familia, es disfrutar del mejor contenido de Netflix.

En ese sentido es que el gigante del streaming preparó, como cada viernes, el ranking de las series y películas más vistas por los suscriptores argentinos. Prepará los pochoclos y sumergite en una aventura sin límites.

Las cinco mejores series para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. El testigo (2026)

Crimen/Basado en hechos reales. La pareja de la asesinada Rachel Nickell intenta proteger a su hijo de dos años, el único testigo del crimen, durante una investigación repleta de errores. Duración: tres episodios. Ver El testigo.

El testigo, tráiler

2. Michael Jackson: el veredicto (2026)

Documental/Abuso sexual. En 2003, Michael Jackson, posiblemente la figura más famosa y querida de la cultura pop de todos los tiempos, fue acusado de múltiples cargos de pederastia, lo que desencadenó una tormenta mediática y un proceso judicial que cautivó a millones de personas. Este documental reconstruye el juicio (y todo lo que lo rodeó) a partir de los testimonios de quienes lo vivieron dentro de la sala. Duración: tres episodios. Ver Michael Jackson: el veredicto.

Michael Jackson: el veredicto, tráiler

3. Hombres de ley: Bass Reeves (2023)

Wéstern/Drama. A pesar de tener éxito, Bass Reeves, el primer alguacil estadounidense negro al oeste del Misisipi, lucha con el peso de su placa y el costo moral y espiritual que le cobra a su familia. Duración: ocho episodios. Ver Hombres de ley: Bass Reeves.

Hombre De Ley: Bass Reeves, tráiler

4. Berlín y la dama del armiño (2026)

Thriller/Acción. Ansioso por dar un nuevo golpe, Berlín reúne a su banda en Sevilla y convierte a un ambicioso duque en víctima de su propio plan: robar una obra de arte de Leonardo da Vinci, “La dama del armiño”. Duración: ocho episodios. Ver Berlín y la Dama del Armiño.

Berlín y la dama del Armiño, tráiler oficial

5. Las cuatro estaciones (2025)

Comedia/Dramática. Tres parejas casadas ponen su amistad a prueba cuando una de ellas se separa, lo que complica su tradición de escapar todos juntos de fin de semana cada tres meses. Duración: dos temporadas. Ver Las cuatro estaciones.

Las cuatro estaciones, tráiler

Las cinco mejores películas para disfrutar este fin de semana en Netflix

1. Risa y la cabina del viento (2026)

Drama/Fantástico. Luego de perder a su papá en un trágico incendio, Risa, una niña de 10 años, descubre un teléfono público fuera de servicio que le permite hablar con los muertos. Cada uno de ellos tiene un deseo, un pedido, algo que resolver. Si Risa los ayuda con sus asuntos pendientes en el mundo de los vivos, ellos le dejarán cumplir su deseo imposible: el de hablar con su padre una última vez. Duración: 1 h 37 min. Ver Risa y la cabina del viento.

Risa y la cabina del viento, tráiler

2. Creed III (2023)

Deportes/Acción. Adonis Creed, aún dominando el mundo del boxeo, prospera en su carrera y en su vida familiar, pero un amigo de la infancia y antiguo prodigio del boxeo reaparece tras salir de la cárcel y está ansioso por demostrar que merece otra oportunidad. Duración: 1 h 56 min. Ver Creed III.

Creed III, tráiler

3. Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo (2026)

Documental/Deporte. Emiliano, un niño soñador de Mar del Plata, se convirtió en el ‘Dibu’ que hoy todos conocemos, uno de los grandes héroes del fútbol argentino. El documental cuenta la historia de este chico que descubre que tiene el poder de detener el tiempo y discute con una pelota que le recuerda todos los desafíos que tiene por delante. Con una combinación de secuencias animadas, imágenes de archivo y entrevistas a sus amigos, familiares y compañeros de equipo, es un relato de cómo su fuerza interior lo llevó a alcanzar la gloria, convirtiéndose en una inspiración para las nuevas generaciones. Duración: 1 h 18 min. Ver Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo.

Dibu Martínez: el pibe que ataja el tiempo, tráiler

4. Diego Maradona (2019)

Documental/Deportes. El 5 de julio de 1984, Diego Maradona llegó a Nápoles luego de un pago récord. El futbolista más icónico del mundo y una de las ciudades más apasionadas y peligrosas de Europa conformaron una dupla ideal. Duración: 2 h 10 min. Ver Diego Maradona.

Diego Maradona, tráiler

5. La chica del perdón (2025)

Drama/Espiritualidad. Una niña con parálisis cerebral sufre un acoso implacable a lo largo de su vida, pero encuentra en su corazón la forma de perdonar, buscando la fuerza en una fuente superior. Duración: 1 h 51 min. Ver La chica del perdón.