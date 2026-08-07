Día Internacional de la Cerveza: cinco lugares de Buenos Aires para probar estilos artesanales e importados

El Día Internacional de la Cerveza se celebra este viernes 7 de agosto y puede convertirse en una excusa para salir de las etiquetas habituales. En Buenos Aires hay restaurantes y cervecerías donde la bebida forma parte de la propuesta gastronómica, ya sea a través de producciones artesanales, marcas importadas o estilos pensados para acompañar cocinas de distintos orígenes.

La fecha se conmemora el primer viernes de agosto. De acuerdo con el sitio oficial de International Beer Day, la primera celebración fue en agosto de 2008 y sus objetivos son compartir una cerveza entre amigos, reconocer a quienes la producen y la sirven y acercar las tradiciones cerveceras de diferentes países.

Saigón Noodle Bar: cerveza artesanal para acompañar cocina vietnamita

Saigón Noodle Bar cuenta también con una línea propia de cervezas artesanales, Viet Kong, desarrollada junto con Lumpen Gentileza

La identidad vietnamita de Saigón Noodle Bar no se limita a los platos. El restaurante cuenta también con una línea propia de cervezas artesanales, Viet Kong, desarrollada junto con Lumpen y disponible en sus tres sedes de Retiro, Palermo y San Telmo.

Para quienes prefieren sabores livianos está Zero, una golden sin alcohol. La Session IPA apunta a un perfil refrescante y de amargor moderado, mientras que la APA con hibiscus suma notas frutales y florales. Incluso el diseño de las latas acompaña el concepto del restaurante con ilustraciones relacionadas con la cultura y la estética vietnamitas.

A esas tres alternativas se agregan Golden e IPA tiradas y la cerveza china Tsingtao, lo que permite armar un recorrido por diferentes perfiles dentro de una misma comida.

¿Dónde? Marcelo T. de Alvear 818, Retiro; Soler 4388, Palermo; Bolívar 986, San Telmo. Instagram: @saigonnoodlebar

Strange Brewing: una nueva IPA y un fin de semana para fanáticos del lúpulo

Strange Brewing concentra la celebración en sus sedes de Chacarita y Colegiales con un lanzamiento y una selección ampliada que estará disponible durante el fin de semana o hasta agotar stock Gentileza

Para quienes prefieren la cerveza artesanal y especialmente los estilos lupulados, Strange Brewing concentra la celebración en sus sedes de Chacarita y Colegiales con un lanzamiento y una selección ampliada que estará disponible durante el fin de semana o hasta agotar stock.

La novedad se llama “Solos y de Noche”, una IPA de 6,5% de alcohol. Tiene color amarillo pálido, aroma a cáscara de naranja, amargor moderado, notas cítricas y un final seco.

No será la única. La selección especial incluye nueve etiquetas más y permite pasar por diferentes interpretaciones del estilo: Samsa Enamorado (American IPA); Primordial (West Coast IPA); Sobre todo Nelson (Nelson DIPA); Islas Flotantes (American IPA); Destination Mosaic (DDH Mosaic IPA); Toque y Filo (American IPA realizada en colaboración con Federal); Mapachamama (NEIPA); Detente Instante (Triple NEIPA) y Salto de Fe (Mosaic & Citra NEIPA).

La comida cambia según la sede. En Chacarita aparecen salchipapas, pollo a la huancaína, cheeseburgers y sándwiches, mientras que en Colegiales el menú se inclina hacia tapas con influencia latinoamericana, entre ellas mbeju con palta y huevo, queso llanero con pickles y chili oil y tacos de suadero.

¿Dónde? Delgado 658, Colegiales; Concepción Arenal 4768, Chacarita. Instagram: @strangebrewin

Biasatti: cervezas italianas entre pastas y focaccias

Biasatti Colegiales propone tres etiquetas importadas de Italia que permiten comparar diferentes expresiones de estilos clásicos europeos Gentileza

En Biasatti Colegiales, la cerveza sigue la misma dirección que la cocina: Italia. El pastificio y cafetería reúne tres etiquetas importadas que permiten comparar diferentes expresiones de estilos clásicos europeos.

Una de ellas es Menabrea Bionda, lager rubia de fermentación baja, cuerpo liviano y aromas florales y frutales. Para quienes buscan mayor presencia de la malta, Menabrea Ambrata cambia hacia un color cobrizo y suma notas acarameladas.

La tercera opción es Peroni, una pilsen de perfil más fresco y ligero y con un amargor sutil. En la mesa, las tres pueden combinarse con una de las especialidades de la casa: las focaccias hechas con biga y una fermentación de 24 horas.

¿Dónde? Jorge Newbery 3202, Colegiales. Instagram: @biasattiok

Grau Cebichería: tres Cusqueñas para combinar con sabores del Perú

En Grau Cebichería la cocina peruana del chef Raúl Zorrilla Porta encuentra su contraparte en tres versiones de Cusqueña Gentileza

El maridaje cambia de rumbo en Grau Cebichería, donde la cocina peruana del chef Raúl Zorrilla Porta encuentra su contraparte en tres versiones de Cusqueña.

La Dorada, una golden lager de pura malta, tiene un perfil equilibrado y fresco que la casa propone junto con cebiches y tiraditos. La variedad Trigo, de cuerpo más amable y notas frutales, puede acompañar causas, chicharrones y frituras de mar.

Para platos con sabores más intensos aparece la Negra, elaborada con maltas tostadas y notas de café, cacao y caramelo. La sugerencia incluye arroces, pescados con salsas y preparaciones tradicionales como sudado, chupe o parihuela.

El restaurante, recientemente renovado, suma cocina a la vista y una barra con coctelería de autor dentro de un salón de estética contemporánea.

¿Dónde? Guardia Vieja 3372, Abasto. Instagram: @graucebicheria

A Coruña: una clásica gallega en porrón

A Coruña Gentileza

En A Coruña, una cantina de espíritu español en Versalles, la elección pasa por un nombre estrechamente asociado con Galicia: Estrella Galicia.

La cerveza se ofrece en porrón y en dos versiones. La clásica tiene color dorado y combina el carácter de la malta y el lúpulo con notas frescas y florales. También hay una alternativa sin alcohol, de cuerpo ligero y final refrescante.

La carta da varias posibilidades para llevarla a la mesa: desde rabas crocantes y empanada gallega de atún hasta paella o pastel de pescado y mariscos. Entre las especialidades aparece además la Tortilla A Coruña, rellena con mozzarella y cantimpalo.

¿Dónde? Irigoyen 1801, Versalles. Instagram: @acorunacantina