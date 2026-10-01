Día Internacional del Café: la ruta de las mejores cafeterías de Buenos Aires para disfrutar en octubre al aire libre

Cada 1.º de octubre se celebra el Día Internacional del Café, una fecha establecida por la Organización Internacional del Café (OIC) que tuvo su primera conmemoración oficial en 2015. La iniciativa busca celebrar esta bebida y, al mismo tiempo, poner el foco en quienes forman parte de su cadena de producción.

En Buenos Aires, la fecha coincide con la llegada de los días más cálidos y se convierte en una buena excusa para cambiar las mesas interiores por veredas, pequeños jardines y espacios al aire libre. Además, algunos locales preparan promociones especiales para acompañar la celebración. Por eso, LA NACION propone una ruta por cafeterías para recorrer durante octubre y disfrutar con amigos, familia o mascotas.

Hispano Café

En Villa Adelina, la historia de Hispano Café comenzó mucho antes de que abriera sus puertas. Sus orígenes se remontan alrededor de 70 años atrás, cuando una familia fundó la Panadería y Confitería Hispano Argentina, un comercio tradicional que logró mantenerse a través de distintas generaciones.

Décadas después, los nietos de aquellos primeros fundadores decidieron recuperar ese legado y llevarlo a un formato más actual. Así nació Hispano Café, liderado por Ignacio Ávila y su familia, donde las recetas y la pastelería vinculadas a la histórica panadería conviven con una propuesta joven de cafetería.

Una pintoresca cafetería en Villa Adelina (Foto: Instagram @cafe.hiispano)

Ubicado en Soldado de Malvinas 2212, el espacio también busca convertirse en un lugar para hacer una pausa durante el día. Entre semana cuenta con un sector de lectura, pensado para quienes quieren acompañar el café con un libro y encontrar un momento de tranquilidad.

Por el Día Internacional del Café, el lugar preparará además una jornada especial con DJ en vivo y acceso gratuito, para celebrar la fecha con música y gastronomía. Hispano Café abre de lunes a viernes de 7.30 a 19.30 horas y los sábados de 8 a 20 horas.

Mita Café

Para quienes no quieren dejar a sus mascotas en casa durante una salida de primavera, Mita Café ofrece una alternativa pet friendly en Caballito. Ubicado en Neuquén 1253, el café cuenta con mesas al aire libre sobre la vereda, ideales para aprovechar las tardes de sol acompañado por amigos, familia y también por los animales de la casa.

El proyecto está encabezado por Julieta Berrios, quien convirtió su experiencia de más de cinco años en pastelería en un emprendimiento propio, donde buena parte de lo que se sirve se elabora en el mismo lugar.

Se trata de un acogedor emprendimiento familiar (Foto: Gentileza de Mita Café)

Entre sus especialidades aparecen la cheesecake de frutos rojos, la Key Lime Pie y el “Chipanwich”, preparado con chipá, lomito y queso. Sin embargo, uno de los grandes protagonistas de la carta son las cookies, con variedades que van desde pistacho y frambuesa hasta caramelo salado, Marroc y Red Velvet.

Por el Día Internacional del Café tendrá un 2x1 en esta bebida para poder compartir con amigos y familia.

Centro Restaurante

Con la llegada de los días más cálidos, Centro Restaurante, en Juan Felipe Aranguren 928, se convierte en una alternativa para disfrutar de un desayuno o una merienda al aire libre. Ubicado en la planta baja de un edificio de 1940 con impronta art déco, uno de sus principales atractivos son las mesas exteriores, rodeadas por un pequeño jardín y detalles florales.

Centro Restaurante es una experiencia diferente para disfrutar del café en Buenos Aires (Foto: Instagram @centro_restaurante)

La propuesta acompaña el cambio de estación también desde la cocina. El chef ejecutivo Alejandro Rodríguez renovó la carta a partir de los productos disponibles en el mercado, con preparaciones más frescas. El local abre de lunes a sábado de 9 a 00 horas y los domingos de 9 a 20 horas.

Vilo Café

Con detalles en verde, plantas, grandes ventanales y mesas sobre la vereda, Vilo Café es una alternativa para quienes buscan aprovechar los primeros días cálidos con un desayuno, almuerzo o merienda al aire libre en San Telmo. Ubicado en Avenida Independencia 624, el espacio combina una estética pintoresca con una propuesta de comida artesanal, abundante y a precios accesibles.

La torta Vilo y los alfajores de Malbec son dos de las especialidades de la casa (Foto: Gentileza de Vilo Cafe)

Detrás de Vilo están Erika Villalba y Braian Loza, una pareja que comenzó hace alrededor de cinco años con un emprendimiento de pastelería y catering mientras ambos todavía trabajaban en relación de dependencia. Con el tiempo decidieron apostar por completo al proyecto y abrir su propio local. Una de las especialidades de la casa es el alfajor de vino, producto que se convirtió en uno de los sellos distintivos del proyecto.

Vilo Café abre de lunes a viernes de 9.30 a 20 horas y los domingos de 10 a 20 horas. Por el Día Internacional del Café tendrá refill de café durante toda la jornada y quienes compren una porción de torta recibirán un café sin cargo.