Día Mundial del Gin: cuál es el origen del destilado, su guiño a James Bond y dónde probar versiones de autor

El gin tiene una ventaja que explica su lugar estable detrás de las barras: puede ser seco, cítrico, floral, herbal, especiado o amargo sin perder su eje. Ese eje es el enebro, el botánico que le da identidad y que lo vuelve reconocible tanto en un Gin Tonic como en un Negroni, un Tom Collins o un Vesper Martini, el cóctel asociado al universo de James Bond.

Cuál es el origen del gin

El gin tiene una historia atravesada por los destilados europeos con enebro. Mucho antes de convertirse en sinónimo de coctelería, ese botánico ya aparecía en preparaciones alcohólicas y medicinales. Con el tiempo, la bebida encontró en Inglaterra uno de sus grandes centros de desarrollo y se consolidó como una categoría propia.

Hierroni en Hierro Bodegón Gentileza

El World Gin Day nació como una celebración global de la bebida y se realiza cada segundo sábado de junio. En 2026, la fecha cae el sábado 13 de junio. La idea es reunir a aficionados, bartenders, bares, destilerías y restaurantes alrededor de distintas formas de tomar gin: solo, en Gin Tonic, en cócteles clásicos o en creaciones contemporáneas.

Dónde celebrar el Día Mundial del Gin

Tokyo Club: gin y nightlife en Costanera

Tokyo Gentileza

Tokyo Club propone un recorrido por el gin con etiquetas internacionales, clásicos y creaciones de autor. Entre los tragos figuran el Tokyo Royale, con Tanqueray Royale, licor de violetas, limón y almíbar simple; el Gin Tonic Tanqueray, con Tanqueray London Dry, Sevilla o Royale; el Gin Tonic Gordon’s; y el Negroni, con gin Tanqueray, Campari, Carpano Rosso y naranja.

La propuesta suma botellas premium para mesas y sectores VIP, con etiquetas como Tanqueray London Dry, Tanqueray Sevilla, Tanqueray Royale, Beefeater y Hendrick’s.

¿Dónde? Av. Costanera Rafael Obligado 6666, Buenos Aires.

Av. Costanera Rafael Obligado 6666, Buenos Aires. Instagram: @tokyoclub.ba

Punto Mona: degustación y cócteles con Bosque Gin

Punto Mona Gentileza

Punto Mona celebrará el Día Mundial del Gin el sábado 13 de junio, de 19 a 3, con una propuesta de cócteles diseñada para destacar perfiles herbales, cítricos, florales y especiados. La noche tendrá además participación de Bosque Gin, que estará en la barra con una experiencia de degustación centrada en sus botánicos y características.

CoChinChina: clásicos casi olvidados con Tanqueray

Cochinchina Gentileza

CoChinChina celebrará el Día Mundial del Gin junto a Tanqueray con una noche dedicada a Clásicos Casi Olvidados, una selección de tres cócteles históricos que marcaron distintas épocas de la coctelería internacional. La propuesta incluye Aviation, preparado con Tanqueray Gin, licor de maraschino, crème de violette y limón; French 75, con Tanqueray Gin, limón, almíbar simple y Chandon Extra Brut; y Hanky Panky, con Tanqueray Gin, vermouth rosso y fernet. Cada cóctel tendrá un valor de $15.000.

Trade Sky Bar: edición especial del Negroni Porteño

Trade Sky Bar Gentileza

Beefeater y Trade Sky Bar presentarán una edición especial del Negroni Porteño, el cóctel insignia del rooftop. La propuesta será el sábado 13 de junio desde las 18.00, con ambientación musical, activaciones especiales y una selección de cócteles elaborados con Beefeater.

¿Dónde? Av. Corrientes 222, piso 19.

Av. Corrientes 222, piso 19. Instagram: @trade.skybar

Hierro Bodegón: del Hierroni al Vesper Martini

En Hierro Bodegón, la barra tiene un rol central dentro de una propuesta de cocina porteña. Con Restinga London Dry Gin como base, la carta incluye el Hierroni, versión de la casa del Negroni con gin, Carpano Vermouth Rosso y limoncello; el Basil Smash, con gin, limón, almíbar y albahaca; y el Vesper Martini, inspirado en el cóctel inmortalizado por James Bond, con gin, Smirnoff y Lillet Blanc.

También aparecen el Hanky Funky, con La Fuerza Vermouth Blanco, almíbar de lemongrass, limón y Amargo Obrero, y Brujita, con gin Restinga Otoño, limón, marrasquino y sidra Griffin.

¿Dónde? Fitz Roy 1722, Palermo.

Fitz Roy 1722, Palermo. Instagram: @hierrobodegon

Del Río Cantina: gin para acompañar cocina italiana de barrio

Coco Italiano en Del Río Cantina Gentileza

Del Río Cantina suma opciones con gin dentro de una propuesta relajada, de inspiración italiana y barrial. Entre los tragos se encuentran el Gin Tonic, el Coco Italiano, con Malibu, gin, Aperol y almíbar de manzana, y el Lunes Rosado, con gin, Lunfa Rosado, limón, almíbar de frutilla y Sprite.

¿Dónde? Av. García del Río 2957, Saavedra, y Av. Congreso 5702, Villa Urquiza.

Av. García del Río 2957, Saavedra, y Av. Congreso 5702, Villa Urquiza. Instagram: @delriocantina

Bestial Fly Bar: gin con vista panorámica

Bestial Fly Bar Gentileza

En el piso 11 de un edificio en pleno Palermo Hollywood, Bestial Fly Bar despliega una carta con gins premium y creaciones de autor. Entre los tragos se destacan Albert, con gin de huacatay, almíbar de manzana verde, espumante y limón; Diana, con gin Spirito Blu, cranberry, soda, limón y syrup; y Sirena, con London Dry Gin, cordial de granada, cedrón, cardamomo y espuma floral de sauco y azahar.

También hay clásicos como Clover Club, Gin Tonic y Negroni, además de etiquetas internacionales como Gin Mare, Mare Capri, Hendrick’s, Monkey 47, Nordés, Bombay Sapphire, Bulldog, Tanqueray y Tanqueray Sevilla.

¿Dónde? Humboldt 2495, piso 11, Palermo.

Humboldt 2495, piso 11, Palermo. Instagram: @bestial.flybar

Mixtape: gin, música en vinilo y espíritu kissa

Mixtape Gentileza

Mixtape, el primer bar kissa de Buenos Aires, incluye al gin dentro de una carta de cócteles de autor diseñada por Pablo Pignatta. Entre las creaciones aparecen el Clover Club, con Gin Príncipe de los Apóstoles Rosa Mosqueta, frambuesas y lima; el Corpse Reviver #2, con London Dry Gin, Lillet Blanc, Triple Sec, lima y absinthe; y el Dry Martini, con Beefeater Gin y Martini Riserva Speciale Ambrato.

La carta suma además Negroni, Southside, Lavanda Spritz, Singapore Sling y Lychee Martini. La experiencia se completa con música, tapeo de autor, opciones al kamado y parrilla a carbón, y una barra omakase de 16 pasos.

¿Dónde? Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano.

Franklin D. Roosevelt 1806, Belgrano. Instagram: @mixtape.bar

Granero: cócteles de autor en Rincón de Milberg

Granero Gentileza

Granero, en Rincón de Milberg, tiene una carta de coctelería de autor donde el gin aparece en varias combinaciones. Entre ellas están el Pink Tonic Granero, con gin Spirito Blu macerado con frutos rojos, tónica Schweppes, frutillas y menta; Granero Amarillo, con gin Spirito Blu, limoncello, cordial de lima y tónica; Granero Rojo, con Beefeater Pink, licor de saúco, cordial de lima limón y jugo de frutos rojos; y el Negroni Perfecto, con gin, Campari y Antica Fórmula.