Dónde celebrar el Día del Chocolate: del pain au chocolat a los bombones de autor

El Día Internacional del Chocolate, que se celebra el domingo 13 de septiembre, encuentra en Buenos Aires distintas versiones de uno de los ingredientes centrales de la pastelería. Las propuestas van desde preparaciones con chocolate amargo, frutas y frutos secos hasta cruces con pistacho, café, aceite de oliva, algarroba o dulce de leche.

Moala: bombones de autor y una nueva chocolatería en Palermo

Moala Para desarrolló una colección para su nuevo local de Buenos Aires con cajas Vaquitas, tabletas personalizadas, cajas premium y bombones con diseños y sabores de medialuna, cacao, maní y flat white Gentileza/Moala

Creada en Ushuaia durante la pandemia por el maestro chocolatero Adrián Ramírez Cantarell, Moala abre el domingo 13 de septiembre su primer local en Buenos Aires. El espacio de 120 metros cuadrados se suma a los de Ushuaia y El Calafate y cuenta con un sector de producción a la vista, donde se puede observar parte del trabajo de terminación de las piezas.

Moala abre el domingo 13 de septiembre su primer local en Buenos Aires Gentileza/Moala

Para Buenos Aires, la marca desarrolló una colección propia con cajas Vaquitas, tabletas personalizadas, cajas premium y bombones con diseños y sabores de medialuna, cacao, maní y flat white. También ofrece chocolates con pochoclo y tabletones en más de 18 sabores. La propuesta conserva además referencias a su origen patagónico a través de rellenos con frutos rojos, calafate y frambuesas.

¿Dónde? El Salvador 4723, Palermo Soho. Instagram: @moala.chocolates

Humano: petit gâteaux con chocolate, frutas y frutos secos

El lingote de Humano es de chocolate 70% cacao con higos y avellana caramelizada y un cheesecake de lima con ganache montada de chocolate blanco y pistacho y centro de frambuesa Gentileza/Humano

En Palermo, Humano reúne gastronomía, música, arte y diseño y tiene en su planta baja una cafetería y confitería con una colección de petit gâteaux. Allí, el chocolate aparece combinado con frutas, frutos secos y perfiles cítricos.

E domo de Humano de chocolate blanco y coco con centro de maracuyá y ananá caramelizada sobre una base de cacao Gentileza/Humano

Entre las opciones se encuentra un domo de chocolate blanco y coco con centro de maracuyá y ananá caramelizada sobre una base de cacao. También hay un lingote de chocolate 70% cacao con higos y avellana caramelizada y un cheesecake de lima con ganache montada de chocolate blanco y pistacho y centro de frambuesa. En el restaurante del primer piso, el recorrido continúa con un cremoso de chocolate, pistacho tostado, mermelada de frutos rojos y frutas frescas.

¿Dónde? Bonpland 1712, Palermo. Instagram: @humano.bsas

Obrador Florida: helado artesanal con cacao latinoamericano

El helado artesanal de Obrador Florida se elabora con chocolates de República del Cacao Gentileza/Obrador Florida

El proyecto de Mercedes Román trabaja los postres helados con una lógica cercana a la de un restaurante, con especial atención en los productos de estación y los procesos artesanales. Su propuesta se renueva de manera constante y no se limita a la carta de helados: también incorpora distintos postres y golosinas.

Desde sus comienzos, Obrador Florida tiene al chocolate entre sus sabores centrales. El helado artesanal se elabora con chocolates de República del Cacao y busca expresar la identidad del cacao latinoamericano, sus aromas y sus diferentes matices. La propuesta pone el foco en el origen y la trazabilidad de la materia prima, trasladados a una textura cremosa y equilibrada.

¿Dónde? Soler 5063, Palermo. Instagram: @obradorflorida

Aire Libre: chocolate semiamargo, quinotos y crema chantillí

En Aire Libre preparan una tarta elaborada con chocolate semiamargo República del Cacao de Ecuador, con 56% de cacao, acompañada por quinotos en almíbar y crema chantillí Gentileza/Aire Libre

En Belgrano, Aire Libre propone una cocina porteña con toques de autor bajo la dirección del chef ejecutivo Julián del Pino. Dentro del apartado de postres, una de las preparaciones tiene al chocolate como ingrediente principal.

Se trata de una tarta elaborada con chocolate semiamargo República del Cacao de Ecuador, con 56% de cacao, acompañada por quinotos en almíbar y crema chantillí. El perfil intenso y menos dulce del chocolate encuentra un contrapunto en las notas cítricas y dulces de los quinotos, mientras que la crema aporta suavidad. La combinación reúne diferentes texturas y equilibra el cacao con la fruta y la crema.

¿Dónde? Av. del Libertador 6327, Belgrano. Instagram: @airelibre.ba

Gran Dabbang: un clásico de chocolate, algarroba y guayaba

En Gran Dabbang el Cremoso de chocolate con algarroba es en uno de los clásicos históricos de la casa Gentileza/Gran Dabbang

Con más de once años de trayectoria, Gran Dabbang, el restaurante de Mariano Ramón, desarrolla una cocina de influencias asiáticas elaborada con producto argentino. Su carta es dinámica y combina preparaciones que permanecen desde sus comienzos, como currys, pakoras y labnehs, con nuevas exploraciones.

En el apartado dulce hay, sin embargo, una preparación que nunca cambió: el Cremoso de chocolate con algarroba, convertido en uno de los clásicos históricos de la casa. El postre se sirve con hockey-pockey, un caramelo aireado elaborado con miel de caña, y dulce de guayaba, en una combinación que reúne chocolate, sabores locales y distintas texturas.

¿Dónde? Av. Raúl Scalabrini Ortiz 1543, Palermo. Instagram: @dabbang_

Ike Milano: tres postres italianos con chocolate

La delizia al cioccolato Ike Milano es una mousse de chocolate amargo con escamas de sal marina y aceite de oliva Gentileza/Ike Milano

En Martínez, Ike Milano desarrolla una cocina italiana vinculada con las raíces de sus creadores, con influencias del norte y del sur de Italia. Su chef y dueño, Alberto Giordano, replica recetas familiares y utiliza chocolate belga en distintas preparaciones.

"La grande atmósfera" de Ike Milano, una esfera de chocolate amargo servida con helado de crema americana y salsa de dulce de leche caliente Gentileza/Ike Milano

Una de ellas es la torta caprese con nocciola, realizada con chocolate y harina de almendras, humedecida con limoncello y acompañada por helado de avellana. También aparece la delizia al cioccolato, una mousse de chocolate amargo con escamas de sal marina y aceite de oliva. La tercera alternativa es La grande atmósfera, una esfera de chocolate amargo servida con helado de crema americana y salsa de dulce de leche caliente.

¿Dónde? Dardo Rocha 2606, Martínez. Instagram: @ikemilanoresto

Ronconcon: chocolate 72%, café y tajín

El Xocolatl de Ronconcon combina una ganache de chocolate 72% cacao con pastelera de café, crumble de cacao y fruta de estación Gentileza/Ronconcon

En Caballito, Ronconcon construye su carta a partir de sabores de Venezuela, Colombia, México, Perú, Ecuador y la Argentina. La propuesta utiliza productos autóctonos y traslada esos cruces también al apartado de los postres.

Una de las opciones es el Xocolatl, cuyo nombre remite a antiguas preparaciones mesoamericanas vinculadas con el cacao. La versión del restaurante combina una ganache de chocolate 72% cacao con pastelera de café, crumble de cacao y fruta de estación. El conjunto se completa con tajín de la casa, que aporta un componente especiado y continúa la lógica de contrastes presente en otras preparaciones de la carta.

¿Dónde? Beauchef 527, Caballito. Instagram: @ronconcon.ba

Negro: chocolate en pastelería y también en la barra

El brownie húmedo de Negro Gentileza/Negro

En Negro, el chocolate aparece tanto en la pastelería como en la carta de bebidas. Entre las preparaciones artesanales hay brownie húmedo, alfajor de chocolate, cookie tres chocolates, cookie de chocolate y pan de chocolate, opciones pensadas para acompañar el café o convertirse en protagonistas de la pausa.

En la barra, la propuesta utiliza chocolate semiamargo al 54% para diferentes bebidas. Hay chocolatada caliente o fría, submarino clásico, submarino con café, mocca —también en versión fría— y cappuccino italiano con chocolate y canela. La variedad permite recorrer el ingrediente desde piezas de pastelería hasta preparaciones calientes y frías.

¿Dónde? Suipacha 637, Microcentro y sucursales. Instagram: @cafenegrook

Bestial Fly Bar: un lingote de chocolate y pistacho

El Dubai Bestial es un lingote de mousse de pistacho bañado en chocolate, acompañado por crema chantilly de pistacho salado Gentileza/Bestial

En Palermo, Bestial Fly Bar incluye entre sus postres el Dubai Bestial, una preparación en la que el chocolate se combina con pistacho y distintas texturas. Se trata de un lingote de mousse de pistacho bañado en chocolate, acompañado por crema chantilly de pistacho salado. La preparación se completa con una cobertura de masa kadaif frita y flores comestibles.

El bar está ubicado en el piso 11 y su propuesta gastronómica, a cargo del chef Javier Recalde, cruza influencias nikkei, latinoamericanas y europeas. La carta incluye sushi, ceviches, pastas, carnes y mariscos, además de cócteles de autor, gin tonics, clásicos, vermuts, vinos, cervezas y alternativas sin alcohol.

¿Dónde? Humboldt 2495, piso 11, Palermo. Instagram: @bestial.flybar

Aguila Chocolatier: bombones, tabletas y nuevos formatos

Aguila Chocolatier incluye bombones, mini tabletas, chocolate en rama, medallones, frutos secos bañados en chocolate y tabletas Gentileza/Aguila Chocolatier

Con más de 145 años de historia, Aguila suma Aguila Chocolatier, una nueva plataforma de chocolatería fina desarrollada a partir de distintos sabores, texturas y formatos. El portfolio reúne más de 20 productos y amplía el recorrido que la marca había iniciado con las tabletas Aguila Extrafinos y sus variedades de alto porcentaje de cacao.

La línea incluye bombones, mini tabletas, chocolate en rama, medallones, frutos secos bañados en chocolate y tabletas. A las variantes de chocolate con leche, blanco y semiamargo se incorporan pistacho, avellanas, frambuesa y dulce de leche, además de opciones con mayor porcentaje de cacao. La propuesta tendrá distribución selectiva en alrededor de 2000 puntos de venta de la Argentina, además de presencia en centros comerciales y otros canales seleccionados.