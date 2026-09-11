Tres años después de que la OMS lo calificara como “posiblemente cancerígeno”, Europa ratificó que el aspartamo sigue siendo seguro

Tres años después de que una evaluación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) instalara un fuerte debate global sobre la seguridad del aspartamo, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) volvió a revisar la evidencia científica disponible y llegó a una conclusión que, lejos de endurecer las restricciones, ratifica la postura regulatoria vigente: el edulcorante sigue siendo seguro dentro de los límites de consumo vigentes.

La decisión fue publicada ayer como parte de la reevaluación de la sal de aspartamo-acesulfamo (E962), un aditivo utilizado en bebidas y alimentos sin azúcar o reducidos en calorías. La EFSA recordó que, una vez ingerido, este compuesto se descompone en dos sustancias ya conocidas: aspartamo (E951) y acesulfamo K (E950). Tras revisar la evidencia más reciente, el organismo concluyó que no existen problemas de seguridad asociados a los niveles actuales de exposición de estos edulcorantes.

El aspartamo es uno de los edulcorantes artificiales más utilizados del mundo. Desde los años 80 forma parte de una amplia variedad de productos sin azúcar o reducidos en calorías. Expertos consultados por LA NACION cuando se publicó el informe de la OMS explicaron que se encuentra en bebidas gaseosas light, chicles sin azúcar y otros alimentos elaborados con edulcorantes no calóricos. También se utiliza en numerosas bebidas, postres, yogures y productos dietéticos destinados a reducir el consumo de azúcar.

De hecho, en aquel momento la OMS señalaba que el aspartamo era uno de los edulcorantes más consumidos del mundo y que las cantidades presentes en bebidas dietéticas habituales se encontraban muy por debajo de los límites considerados seguros. Como ejemplo, indicaba que una persona de entre 60 y 70 kilos debería consumir entre nueve y 14 latas de gaseosa por día para superar la ingesta diaria admisible establecida por los organismos internacionales.

La noticia reabre una controversia que adquirió notoriedad en julio de 2023, cuando el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC/IARC), dependiente de la OMS, clasificó al aspartamo como “posiblemente cancerígeno para los seres humanos” (Grupo 2B). La decisión se apoyó en evidencia considerada limitada sobre una posible asociación con determinados tipos de cáncer, especialmente de hígado.

La Organización Mundial de la Salud calificó al aspartamo dentro del nivel 2B, en su pirámide de identificación, eso quiere decir que es "potencialmente cancerígeno" info,Redacción LA NACION

Sin embargo, ese mismo año otro organismo vinculado a la OMS, el Comité Conjunto FAO/OMS de Expertos en Aditivos Alimentarios (Jecfa), llegó a una conclusión diferente. Tras analizar el riesgo real asociado al consumo, mantuvo la recomendación de no superar una ingesta diaria admisible de 40 miligramos por kilogramo de peso corporal.

La reevaluación europea se alinea ahora con esa postura. La EFSA confirmó nuevamente la ingesta diaria admisible de 40 mg/kg de peso corporal por día para el aspartamo y ratificó la de 15 mg/kg para el acesulfamo K. Además, señaló que las estimaciones actuales de consumo en todos los grupos etarios europeos permanecen por debajo de esos límites.

A primera vista, la clasificación de la OMS y la conclusión de la EFSA podrían parecer contradictorias. Pero los propios organismos explican que no evalúan exactamente lo mismo. El CIIC analiza si una sustancia tiene el potencial de provocar cáncer en alguna circunstancia, mientras que la EFSA y el Jecfa evalúan el riesgo concreto asociado a los niveles habituales de exposición de la población. La diferencia metodológica es central para entender por qué una sustancia puede ser considerada un peligro potencial y, al mismo tiempo, seguir siendo considerada segura dentro de determinados límites de consumo.

Las gaseosas dietéticas y otros productos sin azúcar son algunas de las principales fuentes de aspartamo

La evaluación europea incluyó la revisión de estudios toxicológicos, epidemiológicos y mecanísticos, además de datos de consumo alimentario provenientes de 46 encuestas realizadas en 23 países de la Unión Europea. También incorporó la literatura científica publicada hasta junio de 2025.

En su dictamen, la EFSA indicó que no encontró nuevas evidencias que justificaran modificar las conclusiones alcanzadas en evaluaciones anteriores del aspartamo. Asimismo, señaló que ni el aspartamo, ni el acesulfamo K, ni la sal de aspartamo-acesulfamo plantean preocupaciones de seguridad en las condiciones actuales de uso.

La decisión, sin embargo, fue recibida con críticas por parte de organizaciones de consumidores y de salud pública. Según reporta la agencia AFP, las ONG Foodwatch, Yuka y la Liga contra el Cáncer calificaron el dictamen como “escandaloso” y sostuvieron que ignora evidencia científica reciente. Las organizaciones recuerdan además que más de 400.000 personas respaldaron una petición para solicitar la prohibición preventiva del aspartamo en Europa.