Dónde celebrar Halloween con platos especiales desde baos sangrientos a pócimas a postres monstruosos

Halloween ya no se limita a los disfraces y las golosinas. Cada vez más restaurantes y bares de Buenos Aires incorporan la celebración a sus cartas, con preparaciones que juegan con los colores, las formas y los ingredientes asociados a la Noche de Brujas.

Este año, las propuestas incluyen desde baos negros y anaranjados hasta cócteles inspirados en antiguas pócimas, sushi en tonos rojos y negros y piezas de pastelería con forma de monstruos. También habrá actividades para chicos, premios a los mejores disfraces y una fiesta de música electrónica en Palermo. La mayoría de las celebraciones se concentrarán el sábado 31 de octubre, aunque algunas comenzarán antes y continuarán hasta el domingo 1 de noviembre.

1. Florenzia Bar: cócteles inspirados en pócimas de brujas

La barra de Florenzia Bar ofrecerá cócteles presentados como pócimas, a partir de la carta diseñada por la bartender Agostina Elena Gentileza/Florenzia bar

La tradición de la alquimia y los preparados herbales de los antiguos monasterios será uno de los ejes de la celebración de Halloween en Florenzia Bar, ubicado dentro del Circolo Italiano, en Recoleta.

El sábado 31 de octubre, el espacio contará con una ambientación temática y el personal trabajará disfrazado. Durante la noche, la barra ofrecerá cócteles presentados como pócimas, a partir de la carta diseñada por la bartender Agostina Elena.

Entre las opciones se destaca Il Medioevo, inspirado en el universo de las brujas y las preparaciones medicinales de la Edad Media. Su receta combina grappa, manzana verde, verjus, hinojo, ajenjo y licor Strega, cuyo nombre significa “bruja” en italiano.

El verjus aporta acidez, mientras que las frutas y las hierbas construyen un perfil fresco, frutal y seco. La propuesta integra referencias a la tradición italiana con la coctelería contemporánea.

Cuándo: sábado 31 de octubre.

¿Dónde? Libertad 1264, Circolo Italiano, Recoleta. Instagram: @florenziabar.

2. Tony Wu: baos sangrientos y cócteles de Halloween

Bloody Baos, rellenos de cerdo jugoso y char siu, y una porción de Hallo Baos, panes al vapor negros y anaranjados que podrán combinarse con cualquiera de las preparaciones habituales de la carta Gentileza/Tony Wu

La cantina china de Villa Crespo preparó cuatro productos especiales que estarán disponibles desde el viernes 30 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, o hasta agotar stock.

La propuesta incluye el Tony Ween, un cóctel elaborado con gin de zanahoria, licor de cassis, naranja, cardamomo y limón, terminado con una decoración de coral rojo.

Para acompañarlo habrá Bloody Baos, rellenos de cerdo jugoso y char siu, y una porción de Hallo Baos, panes al vapor negros y anaranjados que podrán combinarse con cualquiera de las preparaciones habituales de la carta.

El cierre dulce estará a cargo de los Tony Boo, mochis rellenos de maní, miso y miel. Las cuatro opciones combinan recetas tradicionales chinas con presentaciones alusivas a Halloween.

Cuándo: del viernes 30 de octubre al domingo 1 de noviembre, o hasta agotar stock.

¿Dónde? Loyola 851, Villa Crespo. Instagram: @tonywu_cantinachina.

3. Alicia y el Gato: tarot, glitter y premios para los mejores disfraces

Los festejos comenzaron el sábado 24 de octubre, con una promoción de 2x1 en coctelería clásica de 15 a 19, que incluyó Aperol, Campari, Gin Tonic, Fernet y vermut con soda Gentileza/Alicia y El Gato

En Caballito, el restaurante temático Alicia y el Gato también transforma sus espacios para celebrar Halloween. La decoración habitual, dominada por el rosa y las referencias al universo de Alicia, incorporará detalles relacionados con la Noche de Brujas.

Los festejos comenzaron el sábado 24 de octubre, con una promoción de 2x1 en coctelería clásica de 15 a 19, que incluyó Aperol, Campari, Gin Tonic, Fernet y vermut con soda.

La celebración principal será el sábado 31 de octubre, cuando la barra sumará cócteles y cafés temáticos, decorados especialmente para la fecha.

La jornada también tendrá una programación de actividades:

De 16 a 18: show de tarot.

De 16.30 a 18.30: stand de glitter.

Durante la celebración: entrega de dulces a quienes asistan disfrazados.

Concurso de disfraces: premio sorpresa para el look más original.

La propuesta se complementará con la carta habitual del restaurante, que incluye pizzas de estilo napolitano, pastas, sándwiches elaborados con panificados de producción propia y tortas XL. También habrá café de especialidad de origen colombiano.

Cuándo: sábado 31 de octubre, con actividades especiales desde las 16.

¿Dónde? Espinosa 79, Caballito. Instagram: @aliciayelgato.

4. Misión BA: Halloween con música electrónica y disfraces

La fiesta tendrá lugar el jueves 29 de octubre, desde las 23.30, con una propuesta que combinará música electrónica, coctelería, ambientación temática y una invitación a participar con disfraces Gentileza/Misión BA

La celebración comenzará antes del fin de semana en Misión BA, el restaurante y club boutique de Palermo que prepara una edición especial de su ciclo Night Edition.

La fiesta tendrá lugar el jueves 29 de octubre, desde las 23.30, con una propuesta que combinará música electrónica, coctelería, ambientación temática y una invitación a participar con disfraces.

El protagonista será Matías Sundblad, DJ y productor argentino con más de 20 años de trayectoria. Durante más de 15 años fue residente de Pacha Buenos Aires y participó en seis ediciones de Creamfields.

Su estilo musical combina house y tech house, géneros que marcaron sus presentaciones en escenarios de la Argentina y el exterior.

La fecha estará a cargo de Guacamole Produce y tendrá dos modalidades de ingreso: acceso sin cargo mediante lista previa o entradas a través de Passline.

Cuándo: jueves 29 de octubre, desde las 23.30.

Cómo acceder:

Para el ingreso sin cargo, es necesario figurar en la lista previa.

También se podrán obtener entradas mediante Passline, donde figura el evento del jueves 29 de octubre con Matías Sundblad.

¿Dónde? Godoy Cruz 1715, Palermo. Instagram: @mision.ba, @misionclub.ba

5. SushiClub: combinados negros y rojos con descuentos

SushiClub Black, un combinado disponible en presentaciones de 15, 30 y 45 piezas Gentileza/SushiClub

Los colores característicos de Halloween también llegarán a la carta de SushiClub. El sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, la cadena ofrecerá dos preparaciones especiales en tonos negros y rojos.

La primera será SushiClub Black, un combinado disponible en presentaciones de 15, 30 y 45 piezas. Reúne salmón, langostinos, palta, queso crema y palmito, además de tamago, crocante de batata, verdeo y salmón cocido saborizado con reducción de miel y jengibre. Se acompaña con salsas de sésamo y maracuyá.

La segunda opción será Boom! Red, una preparación de seis unidades con cortes de salmón y queso crema saborizado, cubiertos con masa tempura.

Ambos productos tendrán un 35% de descuento en restaurantes y Take Away, beneficio que podrá acumularse con otras promociones.

Las preparaciones estarán disponibles durante las dos jornadas de celebración.

Cuándo: sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre.

¿Dónde? Alicia Moreau de Justo 286, Puerto Madero, y otras sucursales de CABA, AMBA y el resto del país. Instagram: @sushiclub_ar.

6. Merienda: chocolates especiales con cada café

Gentileza/Tony Wu

En Palermo, frente a la Plazoleta William Morris, Merienda celebrará Halloween con una intervención temática de sus espacios y un detalle especial para quienes pidan café.

El sábado 31 de octubre, tanto el salón como la vereda estarán decorados con calabazas Jack-o’-lantern y elementos alusivos a la Noche de Brujas. El personal también participará de la celebración con accesorios preparados para la ocasión.

Además, cada café se servirá acompañado de figuras de chocolate, elaboradas especialmente para la fecha.

La iniciativa se integrará a la propuesta gastronómica habitual del establecimiento, que combina cocina argentina, café de especialidad y pastelería artesanal.

Cuándo: sábado 31 de octubre.

¿Dónde? Uriarte 2106, Palermo. Instagram: @merienda.ar.