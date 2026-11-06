Dónde comer en Luján: 12 restaurantes para conocer en la ciudad que visitará el papa León XIV

La visita del papa León XIV, prevista para el miércoles 11 de noviembre, volverá a poner a Luján en el centro de la atención. El pontífice celebrará una misa a las 10 en la plaza frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, uno de los principales destinos de peregrinación religiosa de la Argentina. Pero, más allá de su patrimonio religioso, la ciudad y las localidades del partido también ofrecen un recorrido gastronómico que combina restaurantes tradicionales, parrillas de campo y propuestas de cocina internacional.

Desde las especialidades francesas de un restaurante atendido por hermanas misioneras, hasta las carnes asadas y las pastas de los establecimientos italianos del centro, la oferta reúne diferentes estilos y tradiciones. A estas alternativas se sumó en noviembre la apertura de un restaurante de cocina nikkei que combina sabores japoneses y peruanos. Una selección de 12 lugares que permite recorrer la gastronomía de Luján y sus alrededores.

1. Berto Cocina de Autor

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La cocina contemporánea tiene una de sus referencias locales en Berto, un restaurante que trabaja con carnes, pescados, pastas y preparaciones que combinan ingredientes tradicionales con técnicas actuales.

La propuesta incluye platos como milanesas napolitanas, risottos, cortes de carne con guarniciones elaboradas y postres clásicos reinterpretados. En su carta también aparecen opciones como el ossobuco braseado, la lasaña de roast beef y el bife de chorizo acompañado por distintas preparaciones.

El restaurante funciona en una casona adaptada para la actividad gastronómica y cuenta con distintos espacios para almuerzos y cenas.

¿Dónde? Avenida Humberto Primo 1113, Luján. Instagram: @bertococina

2. Sapori Divini

Sapori Divini Sapori Divini

Frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján, Sapori Divini desarrolla una propuesta de cocina argentina e italiana que incluye pastas, risottos, carnes y opciones para comidas más informales.

La carta también contempla alternativas para desayunos y meriendas, dentro de una propuesta que combina las tradiciones de ambas cocinas.

Su ubicación permite incorporar una parada gastronómica a un recorrido por el centro histórico de la ciudad. El restaurante atiende de jueves a domingos y feriados.

¿Dónde? Padre Salvaire 1020, Luján. Instagram: @saporidivini.lujan

3. L’Eau Vive de Argentina

L'Eau Vive de Argentina L'Eau Vive de Argentina (3)

La cocina francesa y una particular historia religiosa conviven en L’Eau Vive, un restaurante atendido por las Trabajadoras Misioneras de la Inmaculada de la Familia Misionera Donum Dei.

El establecimiento abrió en 1970 y combina la actividad gastronómica con su misión apostólica. Su carta responde a la tradición culinaria francesa, con preparaciones clásicas elaboradas por las propias misioneras.

Entre las especialidades de la cocina se encuentran las papas dauphines, la sopa de cebolla y distintas preparaciones de carnes y pescados.

El canto del Ave María de Lourdes forma parte de la identidad del establecimiento desde el 11 de febrero de 1976. En julio de 2026, la comunidad celebró los 50 años de esta tradición, que integra la experiencia gastronómica con la espiritualidad del lugar.

El restaurante ofrece almuerzos de martes a domingos y cenas de jueves a sábados. Se aconseja reservar previamente.

¿Dónde? Avenida Constitución 2112, Luján. Sitio oficial: L’Eau Vive de Argentina

4. Casa Maldini

Casa Maldini Casa Maldini

La cocina italiana es el eje de Casa Maldini, un restaurante que se destaca por su propuesta de pizzas, focaccias y pastas.

Las pizzas ocupan un lugar central, junto con especialidades de masa y preparaciones rellenas. La carta incluye alternativas para compartir y platos que responden a la tradición italiana.

Entre las opciones se encuentran las focaccias y distintas variedades de pastas, como ravioles y sorrentinos.

¿Dónde? Adolfo Alsina 1072, Luján. Instagram: @maldinilujan

5. Fabric Sushi

Fabric Luján Fabric Luján

La incorporación más reciente de esta selección es Fabric, la cadena especializada en sushi y cocina nikkei que abrió un nuevo local en Luján durante noviembre de 2026.

Su propuesta combina las tradiciones gastronómicas de Japón y Perú a través de una carta que incluye rolls, nigiris, piezas de sushi y otras especialidades que incorporan ingredientes y técnicas de ambas cocinas.

El establecimiento funciona con tres modalidades de atención: servicio en salón, delivery y take away. De esta manera, la nueva sucursal amplía las alternativas para consumir sushi tanto en el restaurante como en el hogar.

La apertura incorpora otra cocina internacional a la oferta gastronómica de la ciudad, junto con las propuestas francesas e italianas presentes en otros establecimientos.

¿Dónde? Avenida Humberto Primo 1330, Luján. Sitio oficial: Fabric Sushi

6. Restaurante 1800

Restaurante 1800 Restaurante 1800

Una antigua construcción situada en la esquina de Rivadavia y Almirante Brown alberga a Restaurante 1800, un establecimiento dedicado a la cocina argentina.

Entre las alternativas de su carta aparecen platos de carne, provoletas, pescados y distintas especialidades de cocina casera.

La casona también forma parte de la identidad del lugar. Según la historia publicada en el sitio oficial del restaurante, el edificio fue construido antes de 1741 y aparece señalado en el trazado original del pueblo de Luján.

La construcción conserva elementos arquitectónicos vinculados con distintas etapas de la historia local, que forman parte del entorno en el que funciona el restaurante.

¿Dónde? Rivadavia 705, esquina Almirante Brown, Luján. Sitio oficial: Restaurante 1800

7. Lo de Pandullo

Lo de Pandullo Lo de Pandullo

Con una propuesta que combina la cocina argentina y la italiana, Lo de Pandullo tiene en las pastas una de sus principales especialidades.

Entre las opciones se destacan las pastas acompañadas por diferentes salsas, incluidos los raviolones de calabaza y otras variedades de pasta rellena forman parte de una carta que también incorpora carnes y postres tradicionales.

¿Dónde? General Carlos María de Alvear 1671, Luján. Instagram: @lodepandullo

8. 1516 Resto

1516 Luján 1516 Luján

Con una identidad vinculada a la cervecería y la gastronomía informal, 1516 Resto ofrece una carta que incluye hamburguesas, pizzas, carnes y alternativas para compartir.

El establecimiento combina la propuesta de restaurante con un espacio dedicado a las cervezas y cuenta con sectores interiores y al aire libre.

Su perfil lo diferencia de las parrillas y restaurantes tradicionales de la ciudad, con una oferta orientada tanto a comidas como a encuentros nocturnos.

¿Dónde? Mariano Moreno 1274, Luján. Instagram: @1516lujan

9. El Chulengo del Flaco

El Chulengo del Flaco El Chulengo del Flaco

El fuego es el protagonista de El Chulengo del Flaco, una parrilla que concentra su propuesta en carnes asadas, achuras y guarniciones tradicionales.

El asado y otros cortes a la parrilla forman parte de su especialidad, junto con papas fritas y postres caseros.

Mantiene un formato de parrilla de barrio, con una carta dedicada a las preparaciones clásicas de la cocina argentina.

¿Dónde? Lavalle 504, Luján. Instagram: @elchulengodelflaco

10. La Garza Lola

La Garza Lola La Garza Lola

En Open Door, La Garza Lola propone un sistema de parrilla libre y pastas caseras que comienza con una entrada de fiambres, quesos y empanadas.

Después llegan los cortes de carne y las achuras, acompañados por guarniciones. Entre las opciones de la parrilla se encuentran el asado, el vacío, el matambre al libro, el pechito de cerdo y los chinchulines.

Las pastas completan el recorrido, con variedades como ravioles de verdura y pollo, ñoquis de papa, tallarines al huevo y preparaciones rellenas.

El restaurante funciona con un sistema de cubierto por persona que permite repetir preparaciones. En su carta oficial figura un valor de $33.000 para adultos y $18.000 para menores de 10 años. Las bebidas y los postres se abonan por separado.

¿Dónde? Buenos Aires 1026, Open Door, Luján. Sitio oficial: La Garza Lola

11. El Camino Carlos Keen

El Camino Carlos Keen El Camino Carlos Keen

La gastronomía de campo tiene otra de sus propuestas en El Camino Carlos Keen, un restaurante situado en el acceso a esa localidad del partido de Luján.

Su oferta gira alrededor de las comidas tradicionales, con entradas para compartir, parrilla, pastas caseras y postres.

La propuesta está pensada para almuerzos que pueden extenderse durante la tarde, dentro de un entorno rural.

El establecimiento cuenta con espacios al aire libre y desarrolla su actividad principalmente durante los fines de semana.

¿Dónde? Acceso a Carlos Keen, Carlos Keen. Instagram: @elcaminocarloskeen

12. Don Obayca

Don Obayca Don Obayca

En Cortínez, Don Obayca representa la tradición de los restaurantes de campo, con una propuesta centrada en la parrilla argentina, las pastas caseras y las preparaciones de cocina familiar.

La experiencia gastronómica se desarrolla a través de un menú que combina entradas, carnes asadas, pastas y postres tradicionales. Las picadas, empanadas y escabeches forman parte de las especialidades del establecimiento.

La propuesta se integra al perfil rural de Cortínez, una de las localidades del partido de Luján que conserva una oferta gastronómica vinculada con las tradiciones criollas.

¿Dónde? Doctor Muñiz 3700, Cortínez. Instagram: @donobayca

Qué tener en cuenta durante la visita del papa León XIV

La misa del miércoles 11 de noviembre está programada para las 10 en la plaza Belgrano, frente a la Basílica Nuestra Señora de Luján.

El operativo previsto para la visita incluye restricciones de circulación. La información oficial de la provincia de Buenos Aires establece cortes vehiculares en la zona del evento desde el viernes 6 de noviembre a las 20 y restricciones de acceso vehicular a Luján desde el martes 10 a las 12.

Estas medidas pueden modificar los desplazamientos hacia los restaurantes de la ciudad. Los horarios de atención y la posibilidad de acceder a cada establecimiento durante el operativo deben confirmarse directamente con los locales.