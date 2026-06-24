Dónde ver gratis Argentina vs Jordania en pantalla gigante con promociones de 40 restaurantes e intercambio de figuritas

La propuesta de la Ciudad tendrá transmisión al aire libre y entrada gratuita; mapa interactivo para consultar locales gastronómicos adheridos
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Modo Hincha en BA llega este sábado 27 de junio a Av. Corrientes y Cerrito, en pleno centro porteño, para ver los partidos del Mundial en pantalla gigante y acompañar a la Selección argentina en una jornada de encuentro al aire libre.
Más de 40 bares y restaurantes de la zona se suman a Modo Hincha en BA con promociones y menús especiales para acompañar la previa, el partido y la salida por Corrientes. Los locales adheridos y sus promociones pueden consultarse en el mapa virtual oficial del evento.
La actividad forma parte de la propuesta de la Ciudad para vivir los partidos en calles y plazas de Buenos Aires, con espacios públicos acondicionados para reunirse, alentar y compartir la experiencia en comunidad. La entrada será libre y gratuita.
Cuándo y dónde
El encuentro será el sábado 27 de junio en Av. Corrientes y Cerrito, San Nicolás.
- ¿Dónde? Av. Corrientes y Cerrito, San Nicolás
- ¿Cuándo? Sábado 27 de junio
- Horario informado: desde las 18.30 Entrada: libre y gratuita
Programación de partidos
La jornada incluirá dos transmisiones:
- 20.30: Colombia vs. Portugal
- 23.00: Jordania vs. Argentina
Además de la pantalla gigante, habrá un punto de intercambio de figuritas.
Entrada y acceso
- La actividad es con entrada libre y gratuita. No hay venta de entradas.
- El acceso estará sujeto a la capacidad del espacio y a las condiciones de organización del evento.
Bares y restaurantes con promociones
- Shami Shawarma, Av. Corrientes 1580
- Capochetta, Av. Corrientes 1282
- Puny - Pasta & Grill, Av. Corrientes 1269
- La Americana, Av. Corrientes 1383
- Restaurante Vasco Francés, Moreno 1370
- Nuevo Restaurante Español, Bernardo de Irigoyen 180
- Salta el Fuego, Hipólito Yrigoyen 1202
- Pétalo, Av. Corrientes 487
- La Giralda, Av. Corrientes 1453
- Confitería La Ópera, Av. Corrientes 1799
- Puerto Callao, Callao 601
- Parrilla El Gaucho de Lavalle, Lavalle 870
- La Casona del Nonno, Lavalle 823
- Mercado del Centro, Lavalle 502
- Restaurant ABC 1929, Lavalle 545
- Lunático Pizza, Av. Corrientes 1659
- Revire Brasas Bravas, Av. Corrientes 1124
- Persicco Teatros, Av. Corrientes 1469
- Marin Café Resto, Av. Corrientes 1505
- McDonald’s, Av. Corrientes 992 y Av. Corrientes 1650
- Los Inmortales, Av. Corrientes 1369
- Capricho Bar, Av. Corrientes 1382
- El Gato Negro, Av. Corrientes 1669
- Pizza Roma, Lavalle 888
- Via Giovanni, Av. Corrientes 902, Av. Corrientes 1255 y Av. Corrientes 1502
- Dean & Dennys, Av. Corrientes 1681
- Kentucky, Av. Corrientes 961
- Sbarro, Av. Corrientes 1267
- Chicken Chill, Av. Corrientes 1201
- Milanga & Co, Av. Corrientes 920 y Av. Corrientes 1958
- Big Pons, Av. Corrientes 1753
- Fabric Sushi, Av. Corrientes y Montevideo
- Café-Casa-Hotel, Reconquista 542
- Buenos Aires Grill, Av. Corrientes 1318
- Pizzería Banchero, Av. Corrientes 1300 y Av. Corrientes 1604
- Bar Lavalle, Lavalle 1699
- El Celta Bar, Sarmiento 1702
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