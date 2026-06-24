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Dónde ver gratis Argentina vs Jordania en pantalla gigante con promociones de 40 restaurantes e intercambio de figuritas

La propuesta de la Ciudad tendrá transmisión al aire libre y entrada gratuita; mapa interactivo para consultar locales gastronómicos adheridos

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Buenos Aires Fan Fest
Buenos Aires Fan FestGentileza

Modo Hincha en BA llega este sábado 27 de junio a Av. Corrientes y Cerrito, en pleno centro porteño, para ver los partidos del Mundial en pantalla gigante y acompañar a la Selección argentina en una jornada de encuentro al aire libre.

Más de 40 bares y restaurantes de la zona se suman a Modo Hincha en BA con promociones y menús especiales para acompañar la previa, el partido y la salida por Corrientes. Los locales adheridos y sus promociones pueden consultarse en el mapa virtual oficial del evento.

La actividad forma parte de la propuesta de la Ciudad para vivir los partidos en calles y plazas de Buenos Aires, con espacios públicos acondicionados para reunirse, alentar y compartir la experiencia en comunidad. La entrada será libre y gratuita.

Cuándo y dónde

Un hincha agita una bandera de Argentina en el Obelisco durante un partido de la selección nacional en el Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello)
Un hincha agita una bandera de Argentina en el Obelisco durante un partido de la selección nacional en el Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello)Gustavo Garello - AP

El encuentro será el sábado 27 de junio en Av. Corrientes y Cerrito, San Nicolás.

  • ¿Dónde? Av. Corrientes y Cerrito, San Nicolás
  • ¿Cuándo? Sábado 27 de junio
  • Horario informado: desde las 18.30 Entrada: libre y gratuita

Programación de partidos

La jornada incluirá dos transmisiones:

  • 20.30: Colombia vs. Portugal
  • 23.00: Jordania vs. Argentina

Además de la pantalla gigante, habrá un punto de intercambio de figuritas.

Entrada y acceso

  • La actividad es con entrada libre y gratuita. No hay venta de entradas.
  • El acceso estará sujeto a la capacidad del espacio y a las condiciones de organización del evento.

Bares y restaurantes con promociones

Festejo en Obelisco. Argentina 2 vs. Austria 0. Mundial 2026 en Buenos Aires
Festejo en Obelisco. Argentina 2 vs. Austria 0. Mundial 2026 en Buenos AiresNicolas Suarez
  • Shami Shawarma, Av. Corrientes 1580
  • Capochetta, Av. Corrientes 1282
  • Puny - Pasta & Grill, Av. Corrientes 1269
  • La Americana, Av. Corrientes 1383
  • Restaurante Vasco Francés, Moreno 1370
  • Nuevo Restaurante Español, Bernardo de Irigoyen 180
  • Salta el Fuego, Hipólito Yrigoyen 1202
  • Pétalo, Av. Corrientes 487
  • La Giralda, Av. Corrientes 1453
  • Confitería La Ópera, Av. Corrientes 1799
  • Puerto Callao, Callao 601
  • Parrilla El Gaucho de Lavalle, Lavalle 870
  • La Casona del Nonno, Lavalle 823
  • Mercado del Centro, Lavalle 502
  • Restaurant ABC 1929, Lavalle 545
  • Lunático Pizza, Av. Corrientes 1659
  • Revire Brasas Bravas, Av. Corrientes 1124
  • Persicco Teatros, Av. Corrientes 1469
  • Marin Café Resto, Av. Corrientes 1505
  • McDonald’s, Av. Corrientes 992 y Av. Corrientes 1650
  • Los Inmortales, Av. Corrientes 1369
  • Capricho Bar, Av. Corrientes 1382
  • El Gato Negro, Av. Corrientes 1669
  • Pizza Roma, Lavalle 888
  • Via Giovanni, Av. Corrientes 902, Av. Corrientes 1255 y Av. Corrientes 1502
  • Dean & Dennys, Av. Corrientes 1681
  • Kentucky, Av. Corrientes 961
  • Sbarro, Av. Corrientes 1267
  • Chicken Chill, Av. Corrientes 1201
  • Milanga & Co, Av. Corrientes 920 y Av. Corrientes 1958
  • Big Pons, Av. Corrientes 1753
  • Fabric Sushi, Av. Corrientes y Montevideo
  • Café-Casa-Hotel, Reconquista 542
  • Buenos Aires Grill, Av. Corrientes 1318
  • Pizzería Banchero, Av. Corrientes 1300 y Av. Corrientes 1604
  • Bar Lavalle, Lavalle 1699
  • El Celta Bar, Sarmiento 1702

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