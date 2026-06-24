Dónde ver gratis Argentina vs Jordania en pantalla gigante con promociones de 40 restaurantes e intercambio de figuritas

Modo Hincha en BA llega este sábado 27 de junio a Av. Corrientes y Cerrito, en pleno centro porteño, para ver los partidos del Mundial en pantalla gigante y acompañar a la Selección argentina en una jornada de encuentro al aire libre.

Más de 40 bares y restaurantes de la zona se suman a Modo Hincha en BA con promociones y menús especiales para acompañar la previa, el partido y la salida por Corrientes. Los locales adheridos y sus promociones pueden consultarse en el mapa virtual oficial del evento.

La actividad forma parte de la propuesta de la Ciudad para vivir los partidos en calles y plazas de Buenos Aires, con espacios públicos acondicionados para reunirse, alentar y compartir la experiencia en comunidad. La entrada será libre y gratuita.

Cuándo y dónde

Un hincha agita una bandera de Argentina en el Obelisco durante un partido de la selección nacional en el Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Buenos Aires. (AP Foto/Gustavo Garello) Gustavo Garello - AP

El encuentro será el sábado 27 de junio en Av. Corrientes y Cerrito, San Nicolás.

¿Dónde? Av. Corrientes y Cerrito, San Nicolás

¿Cuándo? Sábado 27 de junio

Horario informado: desde las 18.30 Entrada: libre y gratuita

Programación de partidos

La jornada incluirá dos transmisiones:

20.30: Colombia vs. Portugal

Colombia vs. Portugal 23.00: Jordania vs. Argentina

Además de la pantalla gigante, habrá un punto de intercambio de figuritas.

Entrada y acceso

La actividad es con entrada libre y gratuita . No hay venta de entradas.

. No hay venta de entradas. El acceso estará sujeto a la capacidad del espacio y a las condiciones de organización del evento.

Bares y restaurantes con promociones

Festejo en Obelisco. Argentina 2 vs. Austria 0. Mundial 2026 en Buenos Aires Nicolas Suarez