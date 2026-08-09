Un niño de 3 años murió tras ser atacado por un pitbull en Córdoba

Un niño de 3 años murió tras ser atacado por un pitbull en la provincia de Córdoba. De acuerdo con lo informado por la Policía local, el menor falleció a causa de las heridas en el rostro y en el cuello.

El hecho, consignó La Voz del Interior, ocurrió el domingo por la tarde en una vivienda del barrio Suárez, en la ciudad de Córdoba. Según el testimonio del padre de la víctima ante las autoridades, la agresión se produjo cuando se encontraban ambos en la intersección de las calles José Baca y La Santa María.

Un niño de 3 años murió tras ser atacado por un pitbull en la provincia de Córdoba

Tras la embestida del animal, que era de un vecino, el menor fue trasladado a la Clínica Vélez Sarsfield, donde los médicos constataron su fallecimiento. Se trata de la segunda tragedia de este tipo en los últimos tres meses.

El pasado mes de mayo, una niña de 4 años perdió la vida a raíz del ataque de un perro de raza mestiza en la ciudad de Cosquín. Al igual que el caso actual, la menor falleció producto de graves heridas en la zona del cuello.

Durante la autopsia, los peritos forenses determinaron que la muerte ocurrió como resultado de “un shock hipovolémico derivado de una herida contusa penetrante en el cuello, con ruptura de carótida izquierda”. Junto a ello, encontraron 14 lesiones profundas en dicha zona y en la cabeza, además de 18 excoriaciones.

A ellos se les suman otros episodios recientes, que dejaron heridos de gravedad. En junio, una niña de 6 años fue atacada por un pitbull en el barrio San Roque. Como consecuencia de las lesiones, debió ser atendida en el Hospital de Niños, donde recibió alrededor de 20 puntos de sutura y fue sometida a injertos de piel.

La agresión se produjo cuando se encontraban ambos en la intersección de las calles José Baca y La Santa María Gentileza La Voz del Interior

Previamente, en abril, un hombre de 56 años sufrió heridas cortantes en la cabeza y en una pierna tras ser atacado por su propio perro en una vivienda de barrio Villa Adela, en el noroeste de la ciudad de Córdoba.

En tanto, en diciembre del año pasado, se sucedieron otros dos ataques de consideración. Uno de ellos tuvo como víctima a Bastián, un niño de 9 años que fue agredido por tres pitbulls de un vecino mientras jugaba frente a su casa, en barrio Los Boulevares. El menor sufrió heridas en la cabeza, un brazo y una pierna.

Se trata de la segunda tragedia vinculada a ataques de perros en los últimos tres meses Unsplash

El otro caso involucró a un hombre de 76 años, quien fue atacado en la vía pública por dos perros mestizos que se habían escapado de una vivienda cercana. La víctima debió ser internada en el Hospital Eva Perón debido a las múltiples mordeduras que sufrió en el rostro, los brazos, las piernas y la zona genital.