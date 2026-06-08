Dónde ver gratis los partidos del Mundial 2026 en pantalla gigante en los Buenos Aires Fan Fest

El Buenos Aires Fan Fest activa el clima del Mundial 2026 en la Ciudad con una propuesta pensada para ver partidos en pantalla gigante y compartir la previa, los festejos y las jornadas de fútbol al aire libre. La programación publicada por Turismo Buenos Aires comienza el jueves 11 de junio y se extiende hasta el sábado 27 de junio, con Plaza Seeber como sede principal.

Habrá shows, espacio infantil, patio gastronómico con food trucks, artistas itinerantes, experiencias interactivas y sectores para fotos, de acuerdo con la información oficial Gentileza

El epicentro será el espacio verde ubicado en Av. del Libertador y Av. Sarmiento, Palermo, donde se transmitirán partidos de la FIFA World Cup 26 Además, habrá shows, espacio infantil, patio gastronómico con food trucks, artistas itinerantes, experiencias interactivas y sectores para fotos, de acuerdo con la información oficial.

Cuándo y dónde es Buenos Aires Fan Fest 2026

Cuándo: del jueves 11 al sábado 27 de junio, según la programación publicada para la primera fase.

del jueves 11 al sábado 27 de junio, según la programación publicada para la primera fase. Dónde: Plaza Seeber, Av. del Libertador y Av. Sarmiento, Palermo.

Plaza Seeber, Av. del Libertador y Av. Sarmiento, Palermo. Entrada: libre y gratuita.

libre y gratuita. Horario general: en las fechas sin partido de Argentina, de 12 a 20.

en las fechas sin partido de Argentina, de 12 a 20. Horarios especiales: los días en los que juega la Selección Argentina, la sede tendrá horario extendido.

Qué habrá en el Buenos Aires Fan Fest

La propuesta central será la transmisión de partidos en pantalla gigante, con foco en los encuentros de la Selección Argentina y otros cruces destacados del torneo.

Además, el evento incluirá:

Patio gastronómico con foodtrucks y espacios para sentarse.

con foodtrucks y espacios para sentarse. Shows en vivo en jornadas especiales.

en jornadas especiales. Artistas itinerantes , hinchada, bombos y freestylers.

, hinchada, bombos y freestylers. Espacio de infancias con kermesse, ruleta, burbujas, globología, cuentos, dibujo y cartas.

con kermesse, ruleta, burbujas, globología, cuentos, dibujo y cartas. Experiencias interactivas vinculadas al evento.

vinculadas al evento. Punto de fotos con instalaciones oficiales, corpóreos, camisetas y réplica de la Copa del Mundo.

Programación del Fan Fest en Plaza Seeber

Además de Plaza Seeber, la Ciudad sumará otros espacios para ver partidos de Argentina y algunos encuentros de las mismas fechas Gentileza

Jueves 11 de junio, de 12 a 20

México vs. Sudáfrica, a las 16.

Sábado 13 de junio, de 12 a 20

Qatar vs. Suiza, a las 16.

Domingo 14 de junio, de 12 a 20

Alemania vs. Curazao, a las 14.



Países Bajos vs. Japón, a las 17.

Lunes 15 de junio, de 12 a 20

España vs. Cabo Verde, a las 13.



Bélgica vs. Egipto, a las 16.

Martes 16 de junio, de 16 a 00

Francia vs. Senegal, a las 16.



Irak vs. Noruega, a las 19.



Argentina vs. Argelia, a las 22.

Sábado 20 de junio, de 12 a 20

Países Bajos vs. Suecia, a las 14.



Alemania vs. Costa de Marfil, a las 17.

Domingo 21 de junio, de 12 a 20

España vs. Arabia Saudita, a las 13.



Bélgica vs. Irán, a las 16.

Lunes 22 de junio, de 12 a 20

Argentina vs. Austria, a las 14.



Francia vs. Irak, a las 18.

Sábado 27 de junio, de 12 a 01

Croacia vs. Ghana, a las 18.



Panamá vs. Inglaterra, a las 18.



Colombia vs. Portugal, a las 20.30.



Jordania vs. Argentina, a las 23.

Modo Hincha BA: dónde ver a la Selección en otros barrios

Además de Plaza Seeber, la Ciudad sumará otros espacios para ver partidos de Argentina y algunos encuentros de las mismas fechas.