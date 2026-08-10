Vuelve el Campeonato Mundial del Alfajor: cuándo y dónde es, cuánto salen las entradas y cómo comprarlas

El Campeonato Mundial del Alfajor 2026 celebrará su quinta edición del 15 al 17 de agosto, de 12 a 20, en BA Ferial, en la ciudad de Buenos Aires. Durante tres jornadas reunirá a más de 100 expositores y productores de la Argentina y del exterior, con degustaciones, venta directa, charlas, masterclasses, catas técnicas, sorteos, actividades infantiles y espectáculos musicales.

Uno de los momentos centrales será la competencia para elegir al Mejor Alfajor del Mundo 2026. Un jurado integrado por 25 especialistas de la Argentina y Uruguay evaluará las muestras mediante una cata a ciegas basada en análisis sensorial, con más de 35 criterios y 19 categorías. La organización entregará medallas de Oro, Plata y Bronce antes de definir el máximo reconocimiento de esta edición.

El sitio oficial del campeonato confirma la realización del encuentro del 15 al 17 de agosto en BA Ferial y señala que esta será la quinta edición internacional.

Cuándo y dónde es el Campeonato Mundial del Alfajor 2026

Fecha: 15, 16 y 17 de agosto de 2026.

Horario: de 12 a 20.

Lugar: BA Ferial, ciudad de Buenos Aires.

Entradas anticipadas: $7000.

Entradas en puerta: $10.000.

La edición coincidirá con un fin de semana largo: el lunes 17 de agosto es feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, mientras que el domingo 16 se celebra el Día del Niño.

Cuánto salen las entradas

Las entradas anticipadas cuestan $7000 y se comercializan online a través de Mundo Ticket.

Quienes compren directamente en las boleterías del predio durante el evento deberán pagar $10.000.

La entrada es gratuita para menores de 13 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad, según las condiciones informadas por la organización del campeonato.

Cómo comprar entradas para el Campeonato Mundial del Alfajor

La competencia está abierta a fabricantes de distintos países; los productos serán sometidos a un procedimiento de cata a ciegas desarrollado con participación de ingenieros y especialistas en análisis sensorial Gentileza/Campeonato Mundial del Alfajor

La venta anticipada se realiza a través de Mundo Ticket, ticketera enlazada directamente desde el sitio oficial del Campeonato Mundial del Alfajor.

Para comprar se deben seguir estos pasos:

Ingresar a la venta oficial en Mundo Ticket.

Seleccionar la entrada disponible.

Completar los datos solicitados por la plataforma.

Finalizar la operación siguiendo las indicaciones de la ticketera.

Qué habrá en el Mundial del Alfajor

Durante los tres días, los visitantes podrán conocer y comprar directamente cientos de variedades elaboradas por productores de diferentes escalas. La propuesta incluirá degustaciones, charlas, masterclasses, catas técnicas, sorteos, espectáculos musicales y actividades para chicos.

El evento contará con dos espacios principales. El escenario general tendrá charlas, clases abiertas, lanzamientos de productos, presentaciones de alfajores, sorteos, espectáculos musicales y participaciones de influencers y pasteleros.

Por otro lado, el Foro Internacional del Alfajor funcionará como un espacio con inscripción previa destinado al sector profesional, donde empresas proveedoras compartirán conocimientos vinculados con la cadena de producción y habrá mesas de negociación entre compañías del rubro.

El predio tendrá además stands gastronómicos, espacios infantiles, sala de prensa y un área destinada a proveedores de la industria, con demostraciones en vivo relacionadas con el uso de dulce de leche, chocolate y maquinaria especializada.

Cómo se elige al Mejor Alfajor del Mundo 2026

El objetivo será distinguir a los mejores alfajores en cada una de las 19 categorías, con medallas de Oro, Plata y Bronce, antes de seleccionar al Mejor Alfajor del Mundo 2026 Gentileza/Campeonato Mundial del Alfajor

La competencia está abierta a fabricantes de distintos países. Los productos serán sometidos a un procedimiento de cata a ciegas desarrollado con participación de ingenieros y especialistas en análisis sensorial.

Para la edición 2026 habrá 25 jurados especializados de la Argentina y Uruguay, quienes utilizarán más de 35 criterios para evaluar los productos participantes.

El objetivo será distinguir a los mejores alfajores en cada una de las 19 categorías, con medallas de Oro, Plata y Bronce, antes de seleccionar al Mejor Alfajor del Mundo 2026.

Las categorías son:

Mejor Relleno de Dulce de Leche.

Mejor Relleno de Fruta.

Mejor Alfajor Relleno de Dos Sabores.

Mejor Cobertura de Chocolate Negro.

Mejor Cobertura de Chocolate Blanco.

Mejor Alfajor Glaseado.

Mejor Galleta de Alfajor.

Mejor Alfajor Simple.

Mejor Alfajor de Tres Capas.

Mejor Alfajor Tradicional estilo Cordobés.

Mejor Alfajor Exótico.

Mejor Alfajor de Maicena.

Mejor Alfajor Saludable.

Mejor Textura.

Mejor Aroma a Alfajor.

Mejor Alfajor Industrial, de kiosco.

Mejor Alfajor PYME.

Mejor Alfajor de Autor.

Mejor Packaging.

Participarán productores de la Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Estados Unidos, Islas Turcas y Caicos, Ecuador, México, Nueva Zelanda, Canadá y España.