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Vuelve el Campeonato Mundial del Alfajor: cuándo y dónde es, cuánto salen las entradas y cómo comprarlas

La quinta edición se realizará del 15 al 17 de agosto en BA Ferial, con degustaciones, venta directa, masterclasses, espectáculos y una competencia internacional

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Durante los tres días, los visitantes podrán conocer y comprar directamente cientos de variedades elaboradas por productores de diferentes escalas
Durante los tres días, los visitantes podrán conocer y comprar directamente cientos de variedades elaboradas por productores de diferentes escalasGentileza/Campeonato Mundial del Alfajor

El Campeonato Mundial del Alfajor 2026 celebrará su quinta edición del 15 al 17 de agosto, de 12 a 20, en BA Ferial, en la ciudad de Buenos Aires. Durante tres jornadas reunirá a más de 100 expositores y productores de la Argentina y del exterior, con degustaciones, venta directa, charlas, masterclasses, catas técnicas, sorteos, actividades infantiles y espectáculos musicales.

Uno de los momentos centrales será la competencia para elegir al Mejor Alfajor del Mundo 2026. Un jurado integrado por 25 especialistas de la Argentina y Uruguay evaluará las muestras mediante una cata a ciegas basada en análisis sensorial, con más de 35 criterios y 19 categorías. La organización entregará medallas de Oro, Plata y Bronce antes de definir el máximo reconocimiento de esta edición.

El sitio oficial del campeonato confirma la realización del encuentro del 15 al 17 de agosto en BA Ferial y señala que esta será la quinta edición internacional.

Cuándo y dónde es el Campeonato Mundial del Alfajor 2026

  • Fecha: 15, 16 y 17 de agosto de 2026.
  • Horario: de 12 a 20.
  • Lugar: BA Ferial, ciudad de Buenos Aires.
  • Entradas anticipadas: $7000.
  • Entradas en puerta: $10.000.

La edición coincidirá con un fin de semana largo: el lunes 17 de agosto es feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, mientras que el domingo 16 se celebra el Día del Niño.

Cuánto salen las entradas

  • Las entradas anticipadas cuestan $7000 y se comercializan online a través de Mundo Ticket.
  • Quienes compren directamente en las boleterías del predio durante el evento deberán pagar $10.000.
  • La entrada es gratuita para menores de 13 años, jubilados, pensionados y personas con discapacidad, según las condiciones informadas por la organización del campeonato.

Cómo comprar entradas para el Campeonato Mundial del Alfajor

La competencia está abierta a fabricantes de distintos países; los productos serán sometidos a un procedimiento de cata a ciegas desarrollado con participación de ingenieros y especialistas en análisis sensorial
La competencia está abierta a fabricantes de distintos países; los productos serán sometidos a un procedimiento de cata a ciegas desarrollado con participación de ingenieros y especialistas en análisis sensorialGentileza/Campeonato Mundial del Alfajor

La venta anticipada se realiza a través de Mundo Ticket, ticketera enlazada directamente desde el sitio oficial del Campeonato Mundial del Alfajor.

Para comprar se deben seguir estos pasos:

  • Ingresar a la venta oficial en Mundo Ticket.
  • Seleccionar la entrada disponible.
  • Completar los datos solicitados por la plataforma.
  • Finalizar la operación siguiendo las indicaciones de la ticketera.

Qué habrá en el Mundial del Alfajor

Durante los tres días, los visitantes podrán conocer y comprar directamente cientos de variedades elaboradas por productores de diferentes escalas. La propuesta incluirá degustaciones, charlas, masterclasses, catas técnicas, sorteos, espectáculos musicales y actividades para chicos.

El evento contará con dos espacios principales. El escenario general tendrá charlas, clases abiertas, lanzamientos de productos, presentaciones de alfajores, sorteos, espectáculos musicales y participaciones de influencers y pasteleros.

Por otro lado, el Foro Internacional del Alfajor funcionará como un espacio con inscripción previa destinado al sector profesional, donde empresas proveedoras compartirán conocimientos vinculados con la cadena de producción y habrá mesas de negociación entre compañías del rubro.

El predio tendrá además stands gastronómicos, espacios infantiles, sala de prensa y un área destinada a proveedores de la industria, con demostraciones en vivo relacionadas con el uso de dulce de leche, chocolate y maquinaria especializada.

Cómo se elige al Mejor Alfajor del Mundo 2026

El objetivo será distinguir a los mejores alfajores en cada una de las 19 categorías, con medallas de Oro, Plata y Bronce, antes de seleccionar al Mejor Alfajor del Mundo 2026
El objetivo será distinguir a los mejores alfajores en cada una de las 19 categorías, con medallas de Oro, Plata y Bronce, antes de seleccionar al Mejor Alfajor del Mundo 2026Gentileza/Campeonato Mundial del Alfajor

La competencia está abierta a fabricantes de distintos países. Los productos serán sometidos a un procedimiento de cata a ciegas desarrollado con participación de ingenieros y especialistas en análisis sensorial.

Para la edición 2026 habrá 25 jurados especializados de la Argentina y Uruguay, quienes utilizarán más de 35 criterios para evaluar los productos participantes.

El objetivo será distinguir a los mejores alfajores en cada una de las 19 categorías, con medallas de Oro, Plata y Bronce, antes de seleccionar al Mejor Alfajor del Mundo 2026.

Las categorías son:

  • Mejor Relleno de Dulce de Leche.
  • Mejor Relleno de Fruta.
  • Mejor Alfajor Relleno de Dos Sabores.
  • Mejor Cobertura de Chocolate Negro.
  • Mejor Cobertura de Chocolate Blanco.
  • Mejor Alfajor Glaseado.
  • Mejor Galleta de Alfajor.
  • Mejor Alfajor Simple.
  • Mejor Alfajor de Tres Capas.
  • Mejor Alfajor Tradicional estilo Cordobés.
  • Mejor Alfajor Exótico.
  • Mejor Alfajor de Maicena.
  • Mejor Alfajor Saludable.
  • Mejor Textura.
  • Mejor Aroma a Alfajor.
  • Mejor Alfajor Industrial, de kiosco.
  • Mejor Alfajor PYME.
  • Mejor Alfajor de Autor.
  • Mejor Packaging.

Participarán productores de la Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Estados Unidos, Islas Turcas y Caicos, Ecuador, México, Nueva Zelanda, Canadá y España.

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