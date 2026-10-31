El refugio secreto a 445 kilómetros de Buenos Aires que nació sin nombre y hoy es el destino anti-ruido más codiciado

A menos de cinco horas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, existe un rincón en la costa atlántica que desafía la lógica del crecimiento inmobiliario masivo. Se trata de una localidad que, hasta fines de los años noventa, carecía de identidad propia, funcionando apenas como un pasaje geográfico entre dos balnearios consolidados: Mar de las Pampas y Mar Azul. Hoy, esta villa es el refugio de quienes buscan una experiencia antirruido, combinando la inmensidad del océano con la espesura de un bosque que parece sacado de la Patagonia: Las Gaviotas.

La génesis de esta localidad, bautizada en honor a las aves que sobrevuelan sus orillas, es reciente. Fue recién entre 2004 y 2005 cuando el desarrollo turístico comenzó a darle forma, integrándose orgánicamente al paisaje. A diferencia de otros centros urbanos costeros, aquí no existen las grandes avenidas de asfalto ni edificaciones de altura. El diseño privilegió una arquitectura de pequeña escala, donde posadas boutique y cabañas se mimetizan entre pinos y acacias. Este respeto por el entorno natural no es casual, sino parte de una política de conservación que sostiene el municipio de Villa Gesell, al cual pertenece administrativamente.

Las calles de Las Gaviotas son de arena y las construcciones se integran con el paisaje Instagram Las Gaviotas Tur

La propuesta de valor es clara: ofrecer un entorno donde el protagonista es la naturaleza. Sus playas, caracterizadas por una arena fina y una extensión que permite mantener la distancia incluso en los meses de mayor concurrencia, son el escenario principal para diversas actividades recreativas. El abanico es amplio para los visitantes. Quienes disfrutan del movimiento pueden optar por el surf, el kitesurf o el stand-up paddle, aprovechando las condiciones del mar. Para los amantes de la aventura, las travesías en vehículos 4x4 o cuatriciclos hacia el Faro Querandí, así como las prácticas de sandboard en los médanos, resultan las excursiones más solicitadas. Asimismo, la red de senderos que serpentea por los bosques de la zona invita al cicloturismo y a las caminatas contemplativas, tanto de día como bajo la luz de la luna en paseos ecuestres guiados.

La gastronomía y el comercio también tienen su lugar en este ecosistema. Aunque el balneario ofrece bares de playa, cafeterías y restaurantes que aseguran una estadía completa, su cercanía estratégica con Mar de las Pampas permite a los turistas acceder a un centro comercial más robusto sin perder la calma característica del lugar. La elección de este destino responde, según los especialistas del sector, a una búsqueda creciente de experiencias personalizadas. La oferta de alojamiento, que varía desde lo rústico hasta lo moderno, está pensada bajo un criterio de exclusividad y serenidad.

El destino es ideal para quienes prefieren disfrutar de la serenidad en las playas Instagram Las Gaviotas Tur

Cómo llegar a Las Gaviotas

Para llegar, el trayecto es directo: desde Buenos Aires se debe tomar la Autopista Buenos Aires–La Plata, conectar con la Ruta Provincial 2, empalmar con la Ruta 63 y finalmente tomar la Ruta 11 hacia Villa Gesell. Un recorrido de 445 kilómetros que separa el bullicio urbano de un destino donde la calma es, finalmente, la norma.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cecilia Acuña.