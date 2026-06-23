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El Teatro Colón, con descuento para jóvenes: cómo comprar entradas para ver I Capuleti e i Montecchi

La ópera de Vincenzo Bellini tendrá una función especial para público joven el martes 30 de junio a las 20.00; paraíso de pie cuesta $15.000 y las otras ubicaciones salen $30.000

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El teatro Colón, por dentro, en un ciclo de turismo cultural por Buenos Aires
La ópera de Bellini, con libreto en italiano de Felice Romani, es una tragedia lírica en dos actos; diferencia de otras versiones del mito de Romeo y Julieta, esta obra no toma como base directa la tragedia de William Shakespeare, sino el libreto de Romani

El Teatro Colón tendrá una nueva Función SUB30 el martes 30 de junio a las 20.00 con I Capuleti e i Montecchi, la tragedia lírica en dos actos de Vincenzo Bellini que forma parte de la temporada lírica 2026.

La propuesta está enfocada en el público joven y ofrece entradas a $30.000 en todas las ubicaciones, excepto paraíso de pie, que cuesta $15.000. La función será en la Sala Principal del Teatro Colón.

Cuándo y dónde será la Función SUB30

Mensajes inspiradores en el templo de la lírica
Mensajes inspiradores en el templo de la líricaSoledad Aznarez - LA NACION

La obra se presenta en la Sala Principal del Teatro Colón, dentro de una serie de funciones programadas entre el 23 de junio y el 1 de julio.

  • La función especial de I Capuleti e i Montecchi será el martes 30 de junio a las 20.00.
  • ¿Dónde? Tucumán 1171, San Nicolás.

De qué trata I Capuleti e i Montecchi

I Capuleti e i Montecchi / Fotos ensayos Teatro Colón
I Capuleti e i Montecchi / Fotos ensayos Teatro ColónGentileza Juanjo Bruzza

La ópera de Bellini, con libreto en italiano de Felice Romani, es una tragedia lírica en dos actos. A diferencia de otras versiones del mito de Romeo y Julieta, esta obra no toma como base directa la tragedia de William Shakespeare, sino el libreto de Romani.

La acción transcurre en la Verona del siglo XIII, donde crece la enemistad entre los Capuleti, liderados por Capellio, y los Montecchi, encabezados por Romeo. En medio del conflicto familiar, Romeo intenta reconciliar a ambos bandos mediante su matrimonio con Giulietta, hija de Capellio.

Reparto y equipo artístico de la función del 30 de junio

Para la función del martes 30 de junio, el reparto anunciado por el Teatro Colón incluye a:

  • Giulietta: Jaquelina Livieri
  • Romeo: Ekaterina Vorontsova
  • Tebaldo: Santiago Martínez
  • Capellio: Sergio Wamba
  • Lorenzo: Fernando Radó

La producción cuenta con dirección musical de Evelino Pidò y dirección escénica de Pablo Maritano. También participan la Orquesta Estable del Teatro Colón y el Coro Estable del Teatro Colón.

Duración de la ópera

La duración estimada total es de 160 minutos:

  • Acto I: 80 minutos
  • Intervalo: 20 minutos
  • Acto II: 60 minutos

Precios de la Función SUB30

Para la Función SUB30 del martes 30 de junio, las entradas tienen estos valores:

  • Todas las ubicaciones: $30.000
  • Paraíso de pie: $15.000

Cómo comprar entradas con descuento

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Las entradas ya están disponibles en el sitio oficial del Teatro Colón y en la boletería del teatro.

  • Ingresar al sitio oficial del Teatro Colón: teatrocolon.org.ar
  • Buscar I Capuleti e i Montecchi.
  • Seleccionar la función SUB30 del martes 30 de junio a las 20.00.
  • Elegir ubicación o tipo de entrada.
  • Indicar la cantidad de entradas.
  • Completar los datos solicitados.
  • Elegir el medio de pago.
  • Confirmar la compra y guardar el comprobante.

También se pueden comprar en la boletería del Teatro Colón, en Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9.00 a 20.00, y domingos y feriados de 9.00 a 17.00.

Cuánto cuestan las entradas para las otras funciones

Para las otras funciones de I Capuleti e i Montecchi, el tarifario individual 2026 del Teatro Colón informa valores de Ópera extraordinaria por localidad. Las entradas van de $17.000 a $214.000, según ubicación.

Cuánto cuestan las entradas para las otras funciones

Recital de Babasónicos en el Teatro Colón, 2016
Recital de Babasónicos en el Teatro Colón, 2016FABIAN MARELLI - ARCHIVO / LA NACION

Para las otras funciones de I Capuleti e i Montecchi, las entradas disponibles van de $68.000 a $294.000, según ubicación y disponibilidad.

Plateas

  • Platea fila 1 a 14: entre $214.000 y $294.000
  • Platea fila 15 a 22: entre $198.000 y $281.000
  • Platea balcón: entre $214.000 y $294.000

Palcos

  • Palco bajo centro: entre $214.000 y $294.000
  • Palco balcón centro: entre $214.000 y $294.000
  • Palco alto centro: entre $191.000 y $273.000
  • Palco bajo lateral: entre $158.000 y $238.000
  • Palco alto lateral: entre $129.000 y $175.000
  • Palco cazuela: entre $75.000 y $105.000

Cazuelas

  • Cazuela 1° fila centro: entre $83.000 y $123.000
  • Cazuela 1° fila lateral: $88.000
  • Cazuela 2° fila centro: entre $83.000 y $123.000
  • Cazuela 2° fila lateral: $85.000
  • Cazuela 3° fila centro: entre $68.000 y $96.000
  • Cazuela 3° fila lateral: $76.000

Tertulias

  • Tertulia 1° fila centro: $78.000
  • Tertulia 1° fila 1° lateral: $69.000
  • Tertulia 2° fila centro: $78.000
  • Tertulia 2° fila 1° lateral: $69.000
  • Tertulia 3° fila centro: $69.000

Otras funciones disponibles

Además de la Función SUB30, la programación oficial incluye estas funciones:

  • Martes 23 de junio: 20.00
  • Miércoles 24 de junio: 20.00
  • Jueves 25 de junio: 20.00
  • Viernes 26 de junio: 20.00
  • Domingo 28 de junio: 17.00
  • Miércoles 1 de julio: 20.00

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