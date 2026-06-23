El Teatro Colón, con descuento para jóvenes: cómo comprar entradas para ver I Capuleti e i Montecchi

La ópera de Vincenzo Bellini tendrá una función especial para público joven el martes 30 de junio a las 20.00; paraíso de pie cuesta $15.000 y las otras ubicaciones salen $30.000
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El Teatro Colón tendrá una nueva Función SUB30 el martes 30 de junio a las 20.00 con I Capuleti e i Montecchi, la tragedia lírica en dos actos de Vincenzo Bellini que forma parte de la temporada lírica 2026.
La propuesta está enfocada en el público joven y ofrece entradas a $30.000 en todas las ubicaciones, excepto paraíso de pie, que cuesta $15.000. La función será en la Sala Principal del Teatro Colón.
Cuándo y dónde será la Función SUB30
La obra se presenta en la Sala Principal del Teatro Colón, dentro de una serie de funciones programadas entre el 23 de junio y el 1 de julio.
- La función especial de I Capuleti e i Montecchi será el martes 30 de junio a las 20.00.
- ¿Dónde? Tucumán 1171, San Nicolás.
De qué trata I Capuleti e i Montecchi
La ópera de Bellini, con libreto en italiano de Felice Romani, es una tragedia lírica en dos actos. A diferencia de otras versiones del mito de Romeo y Julieta, esta obra no toma como base directa la tragedia de William Shakespeare, sino el libreto de Romani.
La acción transcurre en la Verona del siglo XIII, donde crece la enemistad entre los Capuleti, liderados por Capellio, y los Montecchi, encabezados por Romeo. En medio del conflicto familiar, Romeo intenta reconciliar a ambos bandos mediante su matrimonio con Giulietta, hija de Capellio.
Reparto y equipo artístico de la función del 30 de junio
Para la función del martes 30 de junio, el reparto anunciado por el Teatro Colón incluye a:
- Giulietta: Jaquelina Livieri
- Romeo: Ekaterina Vorontsova
- Tebaldo: Santiago Martínez
- Capellio: Sergio Wamba
- Lorenzo: Fernando Radó
La producción cuenta con dirección musical de Evelino Pidò y dirección escénica de Pablo Maritano. También participan la Orquesta Estable del Teatro Colón y el Coro Estable del Teatro Colón.
Duración de la ópera
La duración estimada total es de 160 minutos:
- Acto I: 80 minutos
- Intervalo: 20 minutos
- Acto II: 60 minutos
Precios de la Función SUB30
Para la Función SUB30 del martes 30 de junio, las entradas tienen estos valores:
- Todas las ubicaciones: $30.000
- Paraíso de pie: $15.000
Cómo comprar entradas con descuento
Las entradas ya están disponibles en el sitio oficial del Teatro Colón y en la boletería del teatro.
- Ingresar al sitio oficial del Teatro Colón: teatrocolon.org.ar
- Buscar I Capuleti e i Montecchi.
- Seleccionar la función SUB30 del martes 30 de junio a las 20.00.
- Elegir ubicación o tipo de entrada.
- Indicar la cantidad de entradas.
- Completar los datos solicitados.
- Elegir el medio de pago.
- Confirmar la compra y guardar el comprobante.
También se pueden comprar en la boletería del Teatro Colón, en Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9.00 a 20.00, y domingos y feriados de 9.00 a 17.00.
Cuánto cuestan las entradas para las otras funciones
Para las otras funciones de I Capuleti e i Montecchi, el tarifario individual 2026 del Teatro Colón informa valores de Ópera extraordinaria por localidad. Las entradas van de $17.000 a $214.000, según ubicación.
Cuánto cuestan las entradas para las otras funciones
Para las otras funciones de I Capuleti e i Montecchi, las entradas disponibles van de $68.000 a $294.000, según ubicación y disponibilidad.
Plateas
- Platea fila 1 a 14: entre $214.000 y $294.000
- Platea fila 15 a 22: entre $198.000 y $281.000
- Platea balcón: entre $214.000 y $294.000
Palcos
- Palco bajo centro: entre $214.000 y $294.000
- Palco balcón centro: entre $214.000 y $294.000
- Palco alto centro: entre $191.000 y $273.000
- Palco bajo lateral: entre $158.000 y $238.000
- Palco alto lateral: entre $129.000 y $175.000
- Palco cazuela: entre $75.000 y $105.000
Cazuelas
- Cazuela 1° fila centro: entre $83.000 y $123.000
- Cazuela 1° fila lateral: $88.000
- Cazuela 2° fila centro: entre $83.000 y $123.000
- Cazuela 2° fila lateral: $85.000
- Cazuela 3° fila centro: entre $68.000 y $96.000
- Cazuela 3° fila lateral: $76.000
Tertulias
- Tertulia 1° fila centro: $78.000
- Tertulia 1° fila 1° lateral: $69.000
- Tertulia 2° fila centro: $78.000
- Tertulia 2° fila 1° lateral: $69.000
- Tertulia 3° fila centro: $69.000
Otras funciones disponibles
Además de la Función SUB30, la programación oficial incluye estas funciones:
- Martes 23 de junio: 20.00
- Miércoles 24 de junio: 20.00
- Jueves 25 de junio: 20.00
- Viernes 26 de junio: 20.00
- Domingo 28 de junio: 17.00
- Miércoles 1 de julio: 20.00