El Teatro Colón, con descuento para jóvenes: cómo comprar entradas para ver I Capuleti e i Montecchi

El Teatro Colón tendrá una nueva Función SUB30 el martes 30 de junio a las 20.00 con I Capuleti e i Montecchi, la tragedia lírica en dos actos de Vincenzo Bellini que forma parte de la temporada lírica 2026.

La propuesta está enfocada en el público joven y ofrece entradas a $30.000 en todas las ubicaciones, excepto paraíso de pie, que cuesta $15.000. La función será en la Sala Principal del Teatro Colón.

Cuándo y dónde será la Función SUB30

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La obra se presenta en la Sala Principal del Teatro Colón, dentro de una serie de funciones programadas entre el 23 de junio y el 1 de julio.

La función especial de I Capuleti e i Montecchi será el martes 30 de junio a las 20.00 .

. ¿Dónde? Tucumán 1171, San Nicolás.

De qué trata I Capuleti e i Montecchi

I Capuleti e i Montecchi / Fotos ensayos Teatro Colón Gentileza Juanjo Bruzza

La ópera de Bellini, con libreto en italiano de Felice Romani, es una tragedia lírica en dos actos. A diferencia de otras versiones del mito de Romeo y Julieta, esta obra no toma como base directa la tragedia de William Shakespeare, sino el libreto de Romani.

La acción transcurre en la Verona del siglo XIII, donde crece la enemistad entre los Capuleti, liderados por Capellio, y los Montecchi, encabezados por Romeo. En medio del conflicto familiar, Romeo intenta reconciliar a ambos bandos mediante su matrimonio con Giulietta, hija de Capellio.

Reparto y equipo artístico de la función del 30 de junio

Para la función del martes 30 de junio, el reparto anunciado por el Teatro Colón incluye a:

Giulietta: Jaquelina Livieri

Jaquelina Livieri Romeo: Ekaterina Vorontsova

Ekaterina Vorontsova Tebaldo: Santiago Martínez

Santiago Martínez Capellio: Sergio Wamba

Sergio Wamba Lorenzo: Fernando Radó

La producción cuenta con dirección musical de Evelino Pidò y dirección escénica de Pablo Maritano. También participan la Orquesta Estable del Teatro Colón y el Coro Estable del Teatro Colón.

Duración de la ópera

La duración estimada total es de 160 minutos:

Acto I: 80 minutos

80 minutos Intervalo: 20 minutos

20 minutos Acto II: 60 minutos

Precios de la Función SUB30

Para la Función SUB30 del martes 30 de junio, las entradas tienen estos valores:

Todas las ubicaciones: $30.000

$30.000 Paraíso de pie: $15.000

Cómo comprar entradas con descuento

El teatro Colón, por dentro, en un ciclo de turismo cultural por Buenos Aires

Las entradas ya están disponibles en el sitio oficial del Teatro Colón y en la boletería del teatro.

Ingresar al sitio oficial del Teatro Colón: teatrocolon.org.ar

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También se pueden comprar en la boletería del Teatro Colón, en Tucumán 1171, de lunes a sábados de 9.00 a 20.00, y domingos y feriados de 9.00 a 17.00.

Cuánto cuestan las entradas para las otras funciones

Para las otras funciones de I Capuleti e i Montecchi, el tarifario individual 2026 del Teatro Colón informa valores de Ópera extraordinaria por localidad. Las entradas van de $17.000 a $214.000, según ubicación.

Cuánto cuestan las entradas para las otras funciones

Recital de Babasónicos en el Teatro Colón, 2016 FABIAN MARELLI - ARCHIVO / LA NACION

Para las otras funciones de I Capuleti e i Montecchi, las entradas disponibles van de $68.000 a $294.000, según ubicación y disponibilidad.

Plateas

Platea fila 1 a 14: entre $214.000 y $294.000

entre $214.000 y $294.000 Platea fila 15 a 22: entre $198.000 y $281.000

entre $198.000 y $281.000 Platea balcón: entre $214.000 y $294.000

Palcos

Palco bajo centro: entre $214.000 y $294.000

entre $214.000 y $294.000 Palco balcón centro: entre $214.000 y $294.000

entre $214.000 y $294.000 Palco alto centro: entre $191.000 y $273.000

entre $191.000 y $273.000 Palco bajo lateral: entre $158.000 y $238.000

entre $158.000 y $238.000 Palco alto lateral: entre $129.000 y $175.000

entre $129.000 y $175.000 Palco cazuela: entre $75.000 y $105.000

Cazuelas

Cazuela 1° fila centro: entre $83.000 y $123.000

entre $83.000 y $123.000 Cazuela 1° fila lateral: $88.000

$88.000 Cazuela 2° fila centro: entre $83.000 y $123.000

entre $83.000 y $123.000 Cazuela 2° fila lateral: $85.000

$85.000 Cazuela 3° fila centro: entre $68.000 y $96.000

entre $68.000 y $96.000 Cazuela 3° fila lateral: $76.000

Tertulias

Tertulia 1° fila centro: $78.000

$78.000 Tertulia 1° fila 1° lateral: $69.000

$69.000 Tertulia 2° fila centro: $78.000

$78.000 Tertulia 2° fila 1° lateral: $69.000

$69.000 Tertulia 3° fila centro: $69.000

Otras funciones disponibles

Además de la Función SUB30, la programación oficial incluye estas funciones:

Martes 23 de junio: 20.00

20.00 Miércoles 24 de junio: 20.00

20.00 Jueves 25 de junio: 20.00

20.00 Viernes 26 de junio: 20.00

20.00 Domingo 28 de junio: 17.00

17.00 Miércoles 1 de julio: 20.00