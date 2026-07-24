Es la librería más linda del mundo y sumó una experiencia inmersiva con un show holográfico de Gardel ideal para las vacaciones

Más de 3000 personas por día visitan El Ateneo Grand Splendid, la librería emblemática de la Ciudad de Buenos Aires, la misma que en 2008 fue elegida por el medio británico The Guardian como la segunda librería más hermosa del mundo y que 11 años más tarde tomaría el primer puesto del ranking de la mano de National Geographic. En medio del bullicio de Recoleta, este edificio histórico no solo invita a recorrer los rincones que albergan aproximadamente 120.000 títulos, sino también a conocer un nuevo espacio: el tercer piso, el cual propone sumergirse en una experiencia relacionada con el origen del emblemático lugar y su estrecho vínculo con una pieza importante de la historia cultural argentina.

El Ateneo Grand Splendid propone sumergirse en una experiencia relacionada con el origen del emblemático lugar y su estrecho vínculo con una pieza importante de la historia cultural argentina (Foto: Lucía Falotiche)

El sector, que funcionó durante varios años como sala de ensayo y antiguas bambalinas de lo que fue el teatro, permaneció cerrado al público durante décadas hasta los primeros días de enero de 2026, cuando dieron cuenta de que era significativo que los visitantes conocieran los orígenes de lo que en los últimos 20 años se convirtió en un punto turístico obligatorio. El espacio cuenta con una vista privilegiada a la cúpula que retrata la alegoría a la paz. Pintada al óleo en 1919 por el artista Nazareno Orlandi, la obra celebra el fin de la Primera Guerra Mundial.

Cerca de aquella obra de arte, se puede disfrutar de un recorrido interpretativo en un espacio que invita a desentrañar los secretos del antiguo teatro fundado por Max Glücksmann. Desde este lugar, la experiencia propone explorar desde las primeras grabaciones de Carlos Gardel hasta su etapa como cine radial.

La experiencia propone explorar desde las primeras grabaciones de Carlos Gardel hasta su etapa como cine radial (Foto: Lucía Falotiche)

Entre afiches de época, proyectores originales y material de archivo rescatado del olvido, el visitante deja de ser un mero espectador para convertirse en un viajero en el tiempo. Cada rincón resguarda una anécdota: desde las pruebas de sonido de las orquestas típicas hasta los pasillos que alguna vez recorrieron grandes figuras de la escena nacional como Ignacio Corsini, María Rosa Gallo, Arnaldo André o la propia Mirtha Legrand, quien encabezó allí la exitosa comedia teatral 40 quilates a comienzos de los años 70.

La proyección, con un mapping animado, revive los momentos dorados del teatro, mientras la voz y la figura del cantautor guían al visitante en una sala inmersiva que recrea la mística de las antiguas bambalinas (Foto: Lucía Falotiche)

Uno de los rincones que interpela al espectador es la puesta en escena dentro de una de las salas. En una simulación, se abre el telón y Gardel, interpretado por Fernando Samartín, sale a escena. La proyección, con un mapping animado, revive los momentos dorados del teatro, mientras la voz y la figura del cantautor guían al visitante en una sala inmersiva que recrea la mística de las antiguas bambalinas.

La simulación en la que se abre el telón y Carlos Gardel sale a escena

Para completar la visita, quienes deseen pueden disfrutar de un café en la cafetería Bruto, que mudó su propuesta desde la planta baja hacia este mismo tercer piso, lo que permite extender la experiencia en un entorno único.

Max Glücksmann, la cabeza detrás de lo que con los años se convertiría en la librería “más linda del mundo”

Glücksmann, un joven de 15 años y de origen austrohúngaro, llegó a Buenos Aires en 1890. Sin dinero, comenzó a trabajar como fotógrafo y cadete en la Casa Lepage, un famoso comercio de artículos fotográficos del barón belga Henri Lepage. Allí se unió al pionero francés Eugenio Py y juntos presenciaron las primeras proyecciones de cine en el país (1896).

Max Glücksmann, la cabeza detrás de lo que con los años se convertiría en la librería “más linda del mundo”

Interesado por aquel mundo, comenzó a importar las primeras cámaras y proyectores europeos. No solo producía noticieros y documentales, sino que llegó a ser dueño de casi 100 cines y teatros, repartidos entre la Ciudad de Buenos Aires, el interior del país y Uruguay.

La experiencia de El Ateneo hace un recorrido por la historia también de su creador, Max Glücksmann (Foto: Lucía Falotiche)

Para la década de 1910 ya era un empresario millonario. Mandó a construir el Grand Splendid (inaugurado en 1919) sobre las bases del antiguo Teatro Nacional Norte para que fuera el gran templo de las artes de la ciudad. No escatimó en gastos: contrató a los arquitectos e ingenieros del momento, encargó las esculturas de Troiano Troiani, el reconocido escultor, retratista y medallista de origen italiano, y la majestuosa cúpula pacifista a Orlandi, italiano también radicado en Argentina.

Max Glücksmann a construir el Grand Splendid (inaugurado en 1919) sobre las bases del antiguo Teatro Nacional Norte para que fuera el gran templo de las artes de la ciudad (Foto: Lucía Falotiche)

Asimismo, fundó el sello discográfico Nacional-Odeón y fue pionero en establecer contratos de derechos de autor que beneficiaron a grandes estrellas del tango, como el propio Gardel. Sin embargo, la crisis económica global de los años 30 le daría un duro golpe a su imperio. Para evitar la quiebra y mantener limpia su reputación, Glücksmann tomó la decisión de vender su vasta red de cines, por lo que conservó únicamente la producción discográfica y volcó sus últimos años a la filantropía. Murió en Buenos Aires en 1946, pero su nombre quedó grabado para siempre en la arquitectura y la memoria cultural porteña.

Cómo llegar y cuánto sale

Para quienes quieran maravillarse con esta nueva propuesta, la experiencia se encuentra disponible en la emblemática sede de El Ateneo Grand Splendid, ubicada en Avenida Santa Fe 1860, en el corazón del barrio porteño de Recoleta. Un punto de encuentro donde el pasado dorado de Buenos Aires y la pasión por los libros se cruzan todos los días.

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