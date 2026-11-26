El balneario San Cayetano es uno de esos que muchos argentinos nunca oyeron hablar. Queda en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, a unos 80 kilómetros de Necochea y a 200 de Mar del Plata. Atrae a quienes buscan descanso lejos de los grandes centros urbanos y a los que disfrutan de la naturaleza sin intermediarios.

El balneario San Cayetano dispone de todas las oportunidades de desconexión y descanso Turismo San Cayetano

Las dunas imponentes, de arena fina, protegen una costa de 28 kilómetros. Detrás de los médanos se abren playas muy amplias enmarcadas por pinos y por vegetación. No hay edificios cercanos: el mar, la arena y el cielo se funden sin interferencias y las caminatas largas por la orilla se hacen sin aglomeraciones en muchos sectores.

El pueblo conserva un pulso pausado. Las calles están sombreadas por acacias, aguaribayes y fresnos, y las casas bajas siguen el estilo californiano o el moderno. Se pasea sin miedo por las calles, los pinares y la playa; y el cielo estrellado solo trae la sorpresa de una liebre o un zorro en el camino.

Un balneario hecho por sus vecinos

El balneario nació en la década del sesenta, de una iniciativa conjunta de vecinos y del municipio de entonces. La primera excursión al lugar se organizó en 1969. El terreno era médano vivo, no se podía pasar y no había acceso al océano, así que fue necesario gestionar la apertura de un camino. Gran parte de la tierra era propiedad de la familia Sáenz Rosas y otra parte de la familia Caballero, que donaron cientos de hectáreas.

En San Cayetano no hay cajeros automáticos ni farmacias, tampoco estaciones de servicio Turismo San Cayetano

Con las tierras cedidas, el intendente Horacio Sieber convocó a todo aquel que quisiera colaborar y la respuesta fue inmediata. Los viveros oficiales de Necochea, Claromecó y Miramar proveyeron más de dos mil plantas. Los chacareros enfardaron la paja de los rastrojos de lino para cubrir las semillas y los plantines enterrados en la arena y así protegerlos de la voladura del viento. Todos los domingos salían camiones con voluntarios que cargaban y plantaban.

Aquella cooperación sigue vigente. Vecinos y municipalidad cuidan la casa común: separan y reciclan residuos, ponen cercos vivos y arbolan. Esa conciencia se nota en la limpieza de las playas y en la prolijidad de las calles y es parte del valor que los turistas reconocen.

El pueblo fue una iniciativa de la municipalidad y de los años vecinos y comenzó a fines de los años sesenta Turismo San Cayetano

Laguna, pinar y barcos hundidos

A pocos kilómetros del acceso espera la laguna La Salada, un espejo de agua dulce de unas 800 hectáreas, paralelo a la costa. Se navega en kayak, se pesca y hay parrillas, baños y sombrillas. El sendero interpretativo del mismo nombre mide casi tres kilómetros, arranca a unos 200 metros del Centro Cívico y tiene miradores y carteles que ayudan a reconocer plantas y aves.

Para los días sin mar hay otras visitas. En el Centro Cívico funciona el Museo de Historia y Ciencias Naturales Svend Fabricius y la Plaza Pinar reúne juegos infantiles y sombra. En verano abre Aguas del Pinar, con piscinas y cascada artificial.

La laguna La Salada aparece en el camino de ingreso al pueblo y corre paralela al mar Turismo San Cayetano

A menos de diez kilómetros de la playa principal reposan dos barcos hundidos. Uno es el Pagrus I, un pesquero varado en abril de 2006. El otro es el Charrúa, que se fue a pique en 1979 en una zona rocosa cercana al balneario.

Pesca, viento y pájaros

Cuando el oleaje crece, el horizonte se llena de velas: son los windsurfistas que se internan mar adentro. Si las olas se calman un poco, otros suben a sus tablas de surf. Para quienes prefieren la caña, la temporada de pesca empieza a fines de septiembre, con el pez gallo y los tiburones. Desde esa fecha aparecen también la corvina rubia, las rayas, los chuchos y los cazones que se quedan todo el verano.

Entre las especies más codiciadas figuran la corvina negra y el salmón de mar. Se pesca desde la costa o en excursiones mar adentro y a los novatos se les sugiere salir con profesionales, que tienen embarcaciones y conocen los secretos de estas aguas.

A menos de 10 kilómetros de la playa principal, hay una zona de restos de barcos hundidos Turismo San Cayetano

El bosque y la playa también son terreno de observadores de aves, con sesenta especies registradas. Cruzan el aire patos, gallaretas, torcacitas, gaviotas, teros y hasta cigüeñas americanas.

Dormir sin hoteles, vivir sin pantallas

San Cayetano no tiene hoteles. El alojamiento se reparte entre casas de alquiler, departamentos y cabañas, algunas con piscina y la mayoría con quincho. Los tres campings están bien equipados, con duchas, lugares para cocinar y proveedurías surtidas.

El Complejo Aguas del Pinar abre en verano y tiene piletas y cascadas Turismo San Cayetano

Conviene llegar con todo resuelto. El sitio oficial aclara que el balneario no cuenta con estación de servicio, cajeros, bancos, farmacias ni señal de telefonía celular. Esa falta, que a algunos les pesa, otros la celebran como una chance de desconectarse. Para hoteles y restoranes hay que ir hasta la ciudad cabecera, a 75 kilómetros de la playa.

Cómo llegar

Desde la Ciudad de Buenos Aires la distancia ronda entre 500 y 600 kilómetros, según el itinerario elegido, y el viaje hasta la zona demanda alrededor de seis horas.

El acceso regional se hace por Energía, sobre la Ruta Nacional 228, y continúa por la Ruta Provincial 72 hasta el desvío hacia el balneario. Desde allí quedan unos 21 kilómetros sinuosos de tosca entre chacras. Conviene consultar el estado del camino antes de salir, sobre todo después de días de lluvia.