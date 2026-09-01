Expo Cupcakes 2026 vuelve a La Rural: cuándo es, cuánto cuestan las entradas y qué actividades habrá

Expo Cupcakes, Pastelería y Repostería volverá este fin de semana a La Rural. La 31ª edición de la feria se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 13.00 a 20.00, en el Pabellón 8, con más de 70 puestos dedicados al universo de la pastelería y la repostería.

Durante las dos jornadas participarán empresas, profesionales y emprendedores que exhibirán productos, insumos y creaciones. También habrá clases magistrales, demostraciones en vivo y actividades destinadas tanto a profesionales del sector como a aficionados a la cocina dulce.

Qué habrá en Expo Cupcakes 2026

La 31ª edición de la feria se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, de 13.00 a 20.00, en el Pabellón 8, con más de 70 puestos dedicados al universo de la pastelería y la repostería Gentileza/Expo Cupcakes

La feria reunirá más de 70 puestos de empresas, profesionales y emprendedores del rubro que exhibirán sus productos y creaciones. Entre las propuestas habrá tortas, cupcakes y cookies, además de productos ofrecidos a precios directos de fábrica.

La programación incluirá clases magistrales de profesionales como Mirta Carabajal y Mariana Corbetta, entre otros, y demostraciones gratuitas de pastelería en los stands.

Uno de los ejes de esta edición estará puesto en dos creaciones de gran tamaño. Roberto Goni realizará una paleta gigante de caramelo, mientras que Mariana Corbetta estará a cargo de una flor gigante de chocolate. Durante ambas jornadas también habrá acciones solidarias.

Cuándo y dónde es Expo Cupcakes 2026

La feria reunirá más de 70 puestos de empresas, profesionales y emprendedores del rubro que exhibirán sus productos y creaciones Gentileza/Expo Cupcakes

¿Cuándo? sábado 5 y domingo 6 de septiembre.

sábado 5 y domingo 6 de septiembre. ¿Dónde? Pabellón 8 de La Rural, Av. Santa Fe y Plaza Italia, CABA.

Pabellón 8 de La Rural, Av. Santa Fe y Plaza Italia, CABA. Horario: de 13.00 a 20.00.

Cuánto cuestan las entradas para Expo Cupcakes 2026

La entrada general cuesta $15.000 , más gastos de servicio de La Rural.

, más gastos de servicio de La Rural. Los menores de 16 años ingresan gratis y los alumnos regulares de pastelería y gastronomía y los jubilados tienen un 15% de descuento.

Cómo comprar entradas para Expo Cupcakes 2026

Realizarán una paleta gigante de caramelo y una flor enorme de chocolate Gentileza/Expo Cupcakes